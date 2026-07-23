Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos sportininkai iš Kaišiadorių grįžo su medaliais ir nauju įkvėpimu

Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos sportininkai iš Kaišiadorių grįžo su medaliais ir nauju įkvėpimu

Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos komanda pozityviai nusiteikusi po varžybų

 

Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos sportininkai dar kartą įrodė, kad ryžtas, bendrystė ir aktyvus gyvenimo būdas padeda siekti puikių rezultatų. Birželio 30 dieną vienuolika EKNS narių dalyvavo kasmetinėje tarp­tautinėje asmenų su negalia spartakiadoje, kurią organizavo Kaišiadorių krašto neįgaliųjų ­sąjunga, ir iš jos sugrįžo pasi­puošę aštuoniais medaliais bei komandine taure.
Kaišiadorių Algirdo Brazausko parke vykusiose varžybose dalyviai rungėsi įvairiose individua­liose ir komandinėse rungtyse. Visą dieną tvyrojo draugiška atmosfera, netrūko palaikymo, šypsenų ir džiaugsmo dėl kiekvieno pasiekimo. Nepaisydami kaitrios vasaros saulės, mūsų sportininkai pademonstravo atkaklumą, ištvermę ir puikią sportinę dvasią.
Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos komanda iškovojo 8 medalius ir pelnė komandinę II vietą. Mūsų sportininkų laimėjimai: ko­mandinė įskaita – II vieta, bočia – II vieta: Svetlana Grigorjeva, Večeslavas Puzenko ir Žilvinas Grigonis. Smiginis – I vieta, bočia II vieta – Svetlana Grigorjeva. Smiginis – I vieta, diskgolfas – II vieta, bočia – II vieta – Večeslavas Puzenko. Šaškės – I vietos – Vlada Kibarienė ir Anatolijus Šugajevas.
Šiais metais į spartakiadą vy­kome pirmą kartą naujuoju Elek­trėnų socialinių paslaugų centro autobusiuku. Patogi, erdvi ir vėsi kelionė dalyviams suteikė dar daugiau gerų emocijų ir komforto.
Nors dėl didelio karščio keletas užsiregistravusių dalyvių negalė­jo vykti, į varžybas išsiruošė patys aktyviausi, kantriausi ir ištvermingiausi mūsų bendruomenės nariai. Jie garbingai atstovavo Elek­trėnams ir dar kartą įrodė, kad negalia nėra kliūtis siekti pergalių, sportuoti ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.
Tokie renginiai turi ypatingą­ prasmę. Jie ne tik skatina fizinį ­aktyvumą, bet ir stiprina bendrystę, pasitikėjimą savo jėgomis, padeda užmegzti naujas pažintis bei kuria atviresnę ir draugiškesnę ­visuomenę.
Nuoširdžiai dėkojame Kaišia­dorių krašto neįgaliųjų sąjungai už puikiai organizuotą sporto šventę, šiltą priėmimą ir nuoširdų ben­dravimą. Taip pat dėkojame visiems organizatoriams, savanoriams, teisėjams ir kiekvienam dalyviui, prisidėjusiam prie šios prasmingos dienos.
Didžiuojamės savo komanda ir sveikiname kiekvieną sportininką su pasiektais rezultatais. Sėkmingai palydėję birželį, į antrąjį metų pusmetį žengiame kupini optimizmo, energijos ir naujų tikslų.
Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga ir toliau aktyviai skatina žmones su negalia dalyvauti sportinėje, kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje, nes kiekviena pergalė prasideda nuo drąsos žengti pirmą žingsnį.

Audra Česonienė,
Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos sportininkai iš Kaišiadorių grįžo su medaliais ir nauju įkvėpimu
Padėka
Ketvirtoji vasaros poezijos šventė Grabijoluose
Batikos darbų paroda „Vidinio pasaulio žemėlapiai“ Elektrėnų bibliotekoje: proga patyrinėti ne tik kito, bet ir savo vidų

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Elektrėnų sportininkai tobulėjo tarptautinėje dziudo stovykloje Sakartvele
Vievyje paaiškėjo paplūdimio tinklinio turnyro„Vievio taurė 2026“ nugalėtojai
Jauna muzika skambės gastrobare POMO: koncertuos dvi perspektyvios grupės iš Vilniaus
55-asis bėgimas aplink Elektrėnų marias

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44