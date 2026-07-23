Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos sportininkai iš Kaišiadorių grįžo su medaliais ir nauju įkvėpimu

Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos komanda pozityviai nusiteikusi po varžybų
Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos sportininkai dar kartą įrodė, kad ryžtas, bendrystė ir aktyvus gyvenimo būdas padeda siekti puikių rezultatų. Birželio 30 dieną vienuolika EKNS narių dalyvavo kasmetinėje tarptautinėje asmenų su negalia spartakiadoje, kurią organizavo Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjunga, ir iš jos sugrįžo pasipuošę aštuoniais medaliais bei komandine taure.
Kaišiadorių Algirdo Brazausko parke vykusiose varžybose dalyviai rungėsi įvairiose individualiose ir komandinėse rungtyse. Visą dieną tvyrojo draugiška atmosfera, netrūko palaikymo, šypsenų ir džiaugsmo dėl kiekvieno pasiekimo. Nepaisydami kaitrios vasaros saulės, mūsų sportininkai pademonstravo atkaklumą, ištvermę ir puikią sportinę dvasią.
Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos komanda iškovojo 8 medalius ir pelnė komandinę II vietą. Mūsų sportininkų laimėjimai: komandinė įskaita – II vieta, bočia – II vieta: Svetlana Grigorjeva, Večeslavas Puzenko ir Žilvinas Grigonis. Smiginis – I vieta, bočia II vieta – Svetlana Grigorjeva. Smiginis – I vieta, diskgolfas – II vieta, bočia – II vieta – Večeslavas Puzenko. Šaškės – I vietos – Vlada Kibarienė ir Anatolijus Šugajevas.
Šiais metais į spartakiadą vykome pirmą kartą naujuoju Elektrėnų socialinių paslaugų centro autobusiuku. Patogi, erdvi ir vėsi kelionė dalyviams suteikė dar daugiau gerų emocijų ir komforto.
Nors dėl didelio karščio keletas užsiregistravusių dalyvių negalėjo vykti, į varžybas išsiruošė patys aktyviausi, kantriausi ir ištvermingiausi mūsų bendruomenės nariai. Jie garbingai atstovavo Elektrėnams ir dar kartą įrodė, kad negalia nėra kliūtis siekti pergalių, sportuoti ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.
Tokie renginiai turi ypatingą prasmę. Jie ne tik skatina fizinį aktyvumą, bet ir stiprina bendrystę, pasitikėjimą savo jėgomis, padeda užmegzti naujas pažintis bei kuria atviresnę ir draugiškesnę visuomenę.
Nuoširdžiai dėkojame Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjungai už puikiai organizuotą sporto šventę, šiltą priėmimą ir nuoširdų bendravimą. Taip pat dėkojame visiems organizatoriams, savanoriams, teisėjams ir kiekvienam dalyviui, prisidėjusiam prie šios prasmingos dienos.
Didžiuojamės savo komanda ir sveikiname kiekvieną sportininką su pasiektais rezultatais. Sėkmingai palydėję birželį, į antrąjį metų pusmetį žengiame kupini optimizmo, energijos ir naujų tikslų.
Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga ir toliau aktyviai skatina žmones su negalia dalyvauti sportinėje, kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje, nes kiekviena pergalė prasideda nuo drąsos žengti pirmą žingsnį.
Audra Česonienė,
Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkė