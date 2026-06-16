„Mėnulio nuotaika“ nušvietė Kazokiškių popietę

…Žiūrėkime į viską paprasčiau,
Širdy turėkime daugiau jautrumo,
Gailestingumo ir gerumo
Ir tuo dalinkimės
Laisva širdim.
(A. Vyšniauskas „Širdy turėkime jautrumo“, iš knygos „Mėnulio nuotaika“)
Paskutinę pavasario dieną Kazokiškėse tvyrojo ypatinga nuotaika – sekmadienio popietę čia pristatyta jau septintoji Arvydo Vyšniausko poezijos knyga „Mėnulio nuotaika“. Į Kazokiškių seniūnijos salę susirinko svečiai iš įvairių Lietuvos kampelių, vietos bendruomenės nariai ir bičiuliai, pasiruošę pasinerti į poezijos ir muzikos kupiną šventę.
Renginys buvo šiltas ir nuoširdus. Knyga „Mėnulio nuotaika“ patraukė ne tik paslaptingu pavadinimu, bet ir prasmingomis, jautriomis eilėmis, kviečiančiomis susimąstyti: kokia gi ta mėnulio nuotaika? Galbūt tokia, kokius jausmus patys išgyvename žvelgdami į mėnulį – juk kiekvienas žmogus, kaip ir jis, turi savo šviesiąją ir tamsiąją pusę. Nuoširdžiai ir kūrybiškai renginį vedė Vilija Dobrovolskienė, o susirinkusieji džiaugėsi spalvingais balionais, priminusiais mažus mėnulius ir kūrusiais ypatingą atmosferą.
Renginio metu skambėjo poezija – Regioninio Elektrėnų literatų klubo „Strėva“ nariai skaitė Arvydo Vyšniausko eilėraščius bei dalijosi savo kūryba. Ypatingai jautri akimirka tapo, kai autoriaus dukros Ieva ir Gintarė skaitė tėčio eiles, suteikdamos renginiui dar daugiau artumo ir šilumos.
Šventę papuošė ir muzikiniai pasirodymai. Renginyje dalyvavo Vievio meno mokyklos mokytoja Erika Švenčionytė (smuikas, vokalas) bei jos bičiuliai: Alija Larbi (vokalas) ir Aistis Savickas (gitara). Jų atliekamos melodijos ir dainos suteikė popietei dar daugiau jaukumo ir emocinio gilumo. Nuoširdžiai dėkojame Vievio meno mokyklai už nuolatinį bendradarbiavimą ir indėlį į mūsų šventes – Jūsų muzika visuomet praturtina renginius ir kuria ypatingą nuotaiką.
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie šios gražios šventės kūrimo.
Paskutinė pavasario diena Kazokiškėse tapo ne tik malonia išvyka, bet ir prasminga kelione į poezijos pasaulį, palikusia šviesų įspūdį kiekvieno širdyje.
Vaida Belickienė,
Kazokiškių kultūrinių renginių organizatorė