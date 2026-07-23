Elektrėnų sportininkai tobulėjo tarptautinėje dziudo stovykloje Sakartvele

Elektrėnų sportininkai tobulėjo tarptautinėje dziudo stovykloje Sakartvele

Liepos 1–9 dienomis Elek­trė­nų savivaldybės sporto centro dziudo auklėtiniai dalyvavo tarptautinėje dziudo stovykloje­ „Bakuriani 2026“, vykusioje ­Sakartvelo kalnų kurorte Ba­kurianyje.
Į stovyklą susirinko sportininkai iš Graikijos, Sakartvelo,­ Suo­mijos, Lietuvos ir Maltos. Tre­niruočių metu jaunieji dziudo sportininkai ne tik tobulino techninius įgūdžius ant tatamio, bet ir stiprino fizinį pasirengimą.

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Stovyklos metu sportininkai net tris kartus kopė į kalnus, ugdydami ištvermę, valią ir fizinį pajėgumą. Papildomos motyvacijos suteikė tai, kad tuo pačiu metu Bakurianyje treniravosi Sakartvelo nacionalinė dziudo rinktinė. Elektrėnų sportininkai turėjo ga­limybę sutikti šios rinktinės narius, pabendrauti su jais ir įsiamžinti bendrose nuotraukose.
Tarptautinė stovykla tapo puikia galimybe ne tik tobulinti sportinį meistriškumą, bet ir pasisemti patirties, užmegzti naujų pažinčių bei įgyti motyvacijos siekti dar aukštesnių sportinių rezultatų.

ESSC informacija

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