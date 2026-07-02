55-asis bėgimas aplink Elektrėnų marias

Birželio 21 d. Elektrėnuose vyko tradicinis bėgimas „Aplink Elektrėnų marias“, subūręs beveik 300 aktyvaus laisvalaikio ir sporto entuziastų iš įvairių Lietuvos miestų. Dalyviai varžėsi 21 km pusmaratonio, 10 km bėgimo, šiaurietiškojo ėjimo bei vaikų ir šeimų „Fun Run“ rungtyse.
Šiemet 21 km distanciją įveikė 130 dalyvių, 10 km bėgime startavo 74 bėgikai, „Fun Run“ rungtyse dalyvavo 82 jaunieji sportininkai ir šeimų komandos, o šiaurietiškojo ėjimo rungtyje jėgas išbandė 10 dalyvių.
Pusmaratonio rungtyje greiiausias buvo Modestas Dirsė („Top Exchange“), finišavęs per 1 val. 19 min. 39 sek. Tarp moterų nugalėjo Kitija Valtere („SK Bulta“), distanciją įveikusi per 1 val. 30 min. 2 sek.
10 km distancijoje tarp vyrų pirmąją vietą iškovojo Laurynas Puidokas („Origami runners“), finišavęs per 39 min. 49 sek., o tarp moterų greičiausia buvo Greta Burbulienė („Tritonas“), distanciją įveikusi per 49 min. 15 sek.
Šiaurietiškojo ėjimo rungtyje nugalėtojais tapo Rolandas Milčius („Kauno BMK“) ir Renata Šlenienė („Maratomanija“).
Daug emocijų ir azarto netrūko vaikų bei jaunimo bėgimuose. Puikiai pasirodė Elektrėnų sporto centro auklėtiniai – mergaičių iki 14 metų grupėje nugalėjo Urtė Balsiukaitė, o 2009–2011 m. gimusių merginų grupėje pirmąją vietą iškovojo Urtė Isabel Prūsaitė. Prizines vietas taip pat pelnė Vasarė Mekaitė, Nikoleta Kazlauskaitė, Samanta Šport ir Deimantė Pulauskaitė.
Renginio metu buvo pagerbti ir išskirtiniai dalyviai. Vyriausio dalyvio apdovanojimas atiteko Algiui Bielskui, jauniausio – Žygimantui Verbylui. Greičiausia elektrėniške 21 km distancijoje tapo Auksė Gumbrevčienė, o greičiausiu elektrėniškiu – Benas Šniaukas.
Gausiausios organizacijos vardą pelnė „Ignitis grupė“. Klubų įskaitoje stipriausi buvo:
* Bėgimo klubas;
* Asfalto Riteriai;
* Ignitis grupė.
Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja renginio partneriams ir pagalbininkams – Elektrėnų savivaldybei, Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro kolektyvui, Elektrėnų profesinio mokymo centro kolektyvui, Elektrėnų Raudonojo Kryžiaus savanoriams, Lietuvos medžiotojų sąjungai „Gamta“, Kęstučiui Barišauskui, VšĮ „Iniciatyvų biurui“, savanorių organizatorei ir mentorei Aurelijai Kuzmičienei bei gausiam savanorių būriui, prisidėjusiam prie sklandžios renginio eigos.
Bėgimas „Aplink Elektrėnų marias“ ir šiemet tapo ne tik sporto varžybomis, bet ir bendruomenę vienijančia švente, skatinančia aktyvų gyvenimo būdą, sveikatingumą ir bendrystę. Laukiame susitikimo kitais metais!
ESSC inf.