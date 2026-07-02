55-asis bėgimas aplink Elektrėnų marias

55-asis bėgimas aplink Elektrėnų marias

Birželio 21 d. Elektrėnuose vyko tradicinis bėgimas „Aplink Elektrėnų marias“, subūręs beveik 300 aktyvaus laisvalaikio ir sporto entuziastų iš įvairių Lietuvos miestų. Dalyviai varžėsi 21 km pusmaratonio, 10 km bėgimo, šiaurietiškojo ėjimo bei vaikų ir šeimų „Fun Run“ rungtyse.
Šiemet 21 km distanciją įveikė 130 dalyvių, 10 km bėgime star­tavo 74 bėgikai, „Fun Run“ rungtyse dalyvavo 82 jaunieji sportininkai ir šeimų komandos, o šiaurietiškojo ėjimo rungtyje jėgas išbandė 10 dalyvių.
Pusmaratonio rungtyje grei­iausias buvo Modestas Dirsė („Top Exchange“), finišavęs per 1 val. 19 min. 39 sek. Tarp moterų nugalėjo Kitija Valtere („SK Bulta“), distanciją įveikusi per 1 val. 30 min. 2 sek.
10 km distancijoje tarp vyrų pirmąją vietą iškovojo Laurynas Puidokas („Origami runners“), finišavęs per 39 min. 49 sek., o tarp moterų greičiausia buvo Greta Burbulienė („Tritonas“), distanciją įveikusi per 49 min. 15 sek.
Šiaurietiškojo ėjimo rungtyje nugalėtojais tapo Rolandas Milčius („Kauno BMK“) ir Renata Šlenienė („Maratomanija“).
Daug emocijų ir azarto netrūko vaikų bei jaunimo bėgimuose. Puikiai pasirodė Elektrėnų sporto centro auklėtiniai – mergaičių iki 14 metų grupėje nugalėjo Urtė Balsiukaitė, o 2009–2011 m. gimusių merginų grupėje pirmąją vietą iškovojo Urtė Isabel Prūsaitė. Prizines vietas taip pat pelnė Vasarė Mekaitė, Nikoleta Kazlauskaitė, Samanta Šport ir Deimantė Pulauskaitė.
Renginio metu buvo pagerbti ir išskirtiniai dalyviai. Vyriausio dalyvio apdovanojimas atiteko Algiui Bielskui, jauniausio – Žygimantui Verbylui. Greičiausia elektrėniške 21 km distancijoje tapo Auksė Gumbrevčienė, o greičiausiu elektrėniškiu – Benas Šniaukas.

Gausiausios organizacijos vardą pelnė „Ignitis grupė“. Klubų įskaitoje stipriausi buvo:
*  Bėgimo klubas;
*  Asfalto Riteriai;
*  Ignitis grupė.
Organizatoriai nuoširdžiai dė­koja renginio partneriams ir pagalbininkams – Elektrėnų savivaldybei, Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro kolektyvui, Elektrėnų profesinio moky­mo centro kolektyvui, Elektrėnų Raudonojo Kryžiaus savanoriams, Lietuvos medžiotojų sąjungai „Gamta“, Kęstučiui Barišauskui, VšĮ „Iniciatyvų biurui“, savanorių organizatorei ir mentorei Aurelijai Kuzmičienei bei gausiam savanorių būriui, prisidėjusiam prie sklandžios renginio eigos.
Bėgimas „Aplink Elektrėnų marias“ ir šiemet tapo ne tik sporto varžybomis, bet ir bendruome­nę vienijančia švente, skatinančia aktyvų gyvenimo būdą, sveikatingumą ir bendrystę. Laukiame su­sitikimo kitais metais!

ESSC inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Įkvepianti tradicija gimsta Elektrėnuose: ant marių kranto liejosi spalvos ir bendrystė
Iš Vokietijos sugrįžusi kūrėja Vievyje buria rankdarbių bendruomenę ir ketina atverti kūrybos studiją
Viltis pražysta net nelaisvėje
„Atodūsių verpetuose…“

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

55-asis bėgimas aplink Elektrėnų marias
FOTOGRAFIJOS KONKURSAS – PARODA „DAINA PER FOTO OBJEKTYVĄ“
„STEP BY STEP“ vėl pirmi!
Gamtos sporto salė Vievyje: nuo treniruočių iki vandens pramogų

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44