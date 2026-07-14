Jauna muzika skambės gastrobare POMO: koncertuos dvi perspektyvios grupės iš Vilniaus

Liepos 15 d. 19 val. Elektrėnų gastrobare POMO vyks jaunų alternatyvios muzikos grupių koncertas. Į sceną žengs dvi perspektyvios grupės iš Vilniaus – „Alkani“ ir „Misinformacija“, kviesiančios klausytojus atrasti naujus Lietuvos muzikos vardus.
„Alkani“ – jauna alternatyvaus roko grupė, savo pasirodymuose išsiskirianti gyva energija, nuoširdumu ir noru augti scenoje. O „Misinformacija“ klausytojams pristatys savitą skambesį, kuriame susilieja math roko ir alternatyvaus roko elementai bei netikėta, šmaikšti kūrybinė laikysena.
Šis koncertas – puiki proga išgirsti jaunosios kartos muzikantus dar prieš jiems pasiekiant didžiąsias scenas. Renginys skirtas ne tik alternatyvios muzikos gerbėjams, bet ir visiems, mėgstantiems gyvą muziką bei naujus atradimus.
Koncertas organizuojamas bendradarbiaujant su prodiuserine agentūra „ArtStage“, padedančia jauniems atlikėjams atrasti naujas koncertines erdves ir pristatyti savo kūrybą platesnei auditorijai.
Elektrėnų kultūros centras šiuo koncertu siekia suteikti erdvę kylantiems Lietuvos atlikėjams ir pakviesti miesto gyventojus bei svečius atrasti naują, drąsią ir gyvai skambančią muziką. Tai vakaras tiems, kurie mėgsta būti pirmaisiais, išgirdusiais rytojaus vardus.
Renginys nemokamas.
Elektrėnų kultūros centro inf.