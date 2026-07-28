Elektrėnuose duris atvėrė vienas moderniausių logistikos centrų Baltijos šalyse

Sveikinimo žodį renginyje tarė meras Gediminas Ratkevičius
Virginija Jacinavičiūtė
Elektrėnuose oficialiai atidarytas naujasis „Rimi Lietuva“ logistikos centras – viena didžiausių pastarųjų metų investicijų į mažmeninės prekybos infrastruktūrą Lietuvoje. Į beveik 42 tūkst. kv. metrų ploto kompleksą investuota apie 60 mln. eurų. Naujasis centras aptarnaus visas 87 Rimi parduotuves Lietuvoje, o jame įsikūrė ne tik logistikos centras, bet ir naujoji bendrovės centrinė virtuvė.
Pradėjus veiklą čia dirbs apie 300 darbuotojų, o ateityje, plečiantis veiklai, jų skaičių planuojama didinti.
„Salling Group“ generalinis direktorius Anders Hagh pabrėžė, kad 60 mln. eurų investicija yra ilgalaikio bendrovės įsipareigojimo Lietuvai ir Baltijos šalims ženklas. Pasak jo, bendrovė tiki Lietuvos rinka, čia dirbančiais žmonėmis ir ilgalaikiu regiono potencialu, o naujasis logistikos centras yra ne tik modernus pastatas, bet ir komandinio darbo, ambicijų bei siekio kurti ilgalaikę vertę rezultatas.
„Rimi Baltic“ generalinis direktorius Giedrius Bandzevičius akcentavo, kad projektas yra strategiškai svarbus visam Baltijos regionui. Jo teigimu, tai daugiau nei logistikos centras – tai investicija į efektyvumą, patikimumą ir dar geresnį klientų aptarnavimą, o kiekviena strategija realybe tampa žmonių dėka.
„Rimi Lietuva“ generalinis direktorius Vaidas Lukoševičius sakė, kad bendrovei tai buvo ne paprastas persikraustymas iš Vievio į Elektrėnus, o naujas augimo etapas ir geresnis prekių prieinamumas. Anot jo, geriausia logistika yra ta, kurios pirkėjas nepastebi – tiesiog atėjęs į parduotuvę randa tai, ko ieško.
Naujajame logistikos centre įdiegta moderni automatizuota prekių surinkimo sistema, kuri sumažina rankinio darbo apimtis, didina darbo saugą ir leidžia greičiau bei tiksliau surinkti užsakymus. Paletinių vietų skaičius padidėjo nuo 4 400 iki 7 500, o pakrovimo rampų – nuo 30 iki daugiau kaip 60. Centre taip pat veiks naujoji centrinė virtuvė, aprūpinta modernia gamybos įranga ir pažangia gamybos valdymo sistema.
Projektas išsiskiria ir tvarumo sprendimais – ant stogo įrengta apie 1 MW galios saulės elektrinė, pastatas valdomas išmaniąja BMS sistema, o šaldymo įrangos generuojama šiluma panaudojama pastato šildymui ir karšto vandens ruošimui. Siekiama, kad pastatas atitiktų BREEAM Excellent tvarumo standartą.
Ekonomikos ir inovacijų ministro patarėjas Jonas Jarutis pažymėjo, kad tokie projektai prisideda prie regionų stiprinimo. Jis pabrėžė, kad Lietuva turi vystytis tolygiai, o šis centras sukurs naujų darbo galimybių aplinkinių savivaldybių gyventojams.
Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius džiaugėsi, kad tokios investicijos stiprina vietos ekonomiką. Jis priminė, kad savivaldybė yra tarp šalies lyderių pagal užimtumą ir gyventojų pajamas, o aukštus gyvenimo kokybės vertinimus lemia ir atsakingai investuojantis verslas.
Projektą vystė bendrovė „Darnu Group“. Jos vadovė Sigita Survilaitė dėkojo projekto partneriams ir Elektrėnų savivaldybei už konstruktyvų bendradarbiavimą bei požiūrį ieškoti sprendimų, o ne kliūčių. Ji taip pat pažymėjo, kad per daugiau kaip tris dešimtmečius vystant įvairius projektus, Rimi komanda buvo viena konstruktyviausių ir profesionaliausių, su kuriomis teko dirbti.
Po sveikinimo kalbų simbolinę atidarymo juostą perkirpo Vaidas Lukoševičius, Anders Hagh, Giedrius Bandzevičius ir Sigita Survilaitė. Vėliau svečiai buvo pakviesti į ekskursiją po naująjį logistikos centrą, kurios metu iš arti susipažino su moderniomis technologijomis, automatizuotais logistikos sprendimais ir vienu pažangiausių tokio tipo objektų Baltijos šalyse.