Vievio dviejų gatvių gyventojai ieško pagalbos

15 Vievio Trakų g. ir Pakalnės g. gyventojų visoms galimoms instancijoms išplatino kolektyvinį laišką dėl Pakalnės g. 14 Vievyje vykdomos galbūt neteisėtos apgyvendinimo veiklos, nelegalių staty bų bei kitų skunde nurodytų aplinkybių:
ELEKTRÉNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI KOLEKTYVINIS SKUNDAS
Mes, žemiau pasirašę Vievio miesto Trakų gatvės ir Pakalnės gatvės gyventojai, kreipiamės dėl adresu Pakalnės g. 14, Vievis, vykdomos veiklos ir prašome atlikti išsamų bei objektyvų situacijos patikrinimą.
Minėtas objektas yra individualių gyvenamųjų namų kvartale, todėl jame vykdoma veikla tiesiogiai daro įtaką aplinkinių gyventojų gyvenimo kokybei, poilsiui, saugumui ir gyvenamajai aplinkai.
Gyventojų stebėjimais, jau apie 5-6 metus objekte vyksta nuolatinis pašalinių asmenų apgyvendinimas, stebima dažna gyventojų kaita, intensyvus transporto priemonių judėjimas bei nuolatinis atvykstančių ir išvykstančių asmenų srautas.
Gyventojų stebėjimais, objekte galimai vykdomas organizuotas asmenų apgyvendinimas.
Gyventojai yra užfiksavę autobusų bei kitų transporto priemonių atvykimus, nuolatinę objekte gyvenančių asmenų kaitą ir kitas aplinkybes, leidžiančias manyti, kad objekte vykdoma sisteminga apgyvendinimo veikla.
Gyventojų stebėjimais ir turimais duomenimis, objekte galimai vykdomas organizuotas asmenų apgyvendinimas. Gyventojai yra užfiksavę organizuotą asmenų atvykimą ir išvykimą mikroautobusais, nuolatinę objekte gyvenančių asmenų kaitą bei kitas aplinkybes, leidžiančias manyti, kad objekte vykdoma sisteminga apgyvendinimo veikla. Atsižvelgiant į tai, prašome kompetentingų institucijų patikrinti šias aplinkybes, įvertinti jų pagrįstumą bei nustatyti faktinį objekte vykdomos veiklos pobūdį.
Papildomai pažymime, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2025-01- 08 atliko patikrinimą adresu Pakalnės g. 14, Vievis, ir nustatė, kad pagalbinio ūkio paskirties pastatų rekonstrukcija buvo pradėta neturint statybą leidžiančio dokumento. Inspekcija konstatavo savavališkos statybos faktą bei surašė privalomuosius nurodymus pašalinti savavališkos statybos padarinius.
Viešai skelbtoje informacijoje taip pat nurodyta, kad objekte teikiamos laikino apgyvendinimo paslaugos. Atsižvelgiant į tai, prašome patikrinti, ar tokia veikla vykdoma teisėtai, ar ji atitinka pastatų paskirtį bei teisės aktų reikalavimus.
Gyventojų turimais duomenimis ir faktiniais stebėjimais, asmenų apgyvendinimas vykdomas ne tik pagrindiniame pastate, bet ir ūkiniame pastate, kuriame yra įrengtos gyvenimui pritaikytos patalpos. Gyventojams kyla pagrįstų abejonių, ar minėtas ūkinis pastatas gali būti naudojamas gyvenamajai paskirčiai ir ar atlikti statinio rekonstrukcijos, pertvarkymo bei pritaikymo gyvenimui darbai buvo vykdomi turint visus teisės aktuose numatytus leidimus, projektus ir suderinimus.
Gyventojų vertinimu, susiklosčiusi situacija gali būti susijusi su viešojo intereso apsauga, nes galimai vykdoma veikla daro poveikį ne tik gretimų sklypų savininkams, bet ir visai vietos bendruomenei. Todėl prašome į šį skundą reaguoti kaip į klausimą, susijusį su viešojo intereso apsauga ir teisės aktų laikymosi užtikrinimu.
PRAŠOME:
1. Atlikti išsamų patikrinimą adresu Pakalnės g. 14, Vievis.
2. Patikrinti, ar vykdoma veikla atitinka pastato naudojimo paskirtį.
3. Patikrinti faktinį objekte gyvenančių asmenų skaičių.
4. Patikrinti, ar ūkiniame pastate įrengtos gyvenamosios patalpos atitinka statinio paskirtį.
5. Patikrinti, ar ūkinio pastato rekonstrukcija ir pritaikymas gyvenimui buvo atlikti teisėtai.
6. Patikrinti, ar yra visiškai įvykdyti reikalavimai dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.
7. Įvertinti, ar objekte nėra kitų statybos, veiklos vykdymo, higienos, priešgaisrinės saugos, viešosios tvarkos ar kitų teisės aktų pažeidimų.
8. Nustačius pažeidimus, imtis visų teisės aktuose numatytų priemonių.
9. Informuoti pareiškėjus apie atlikto patikrinimo rezultatus.
10. Jeigu dalis šiame skunde keliamų klausimų nepriskirta Elektrėnų savivaldybės administracijos kompetencijai, prašome skundą ar atitinkamą jo dalį persiųsti kompetentingoms institucijoms bei apie tai informuoti pareiškėjus.
11. Informuojant pareiškėjus apie atlikto patikrinimo rezultatus, prašome nurodyti, ar buvo atlikta faktinė objekto apžiūra vietoje, kokie dokumentai buvo tikrinami, kokie pažeidimai buvo nustatyti arba nenustatyti, kokios priemonės buvo pritaikytos ir kurioms institucijoms skundas buvo persiųstas.
12. Prašome pateikti informaciją, ar objektui yra išduoti leidimai, suderinimai ar kiti dokumentai, suteikiantys teisę vykdyti apgyvendinimo veiklą, bei ar pagrindinis ir ūkinis pastatai naudojami pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį.
Papildomai pažymime, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2025-01-08 atliko patikrinimą adresu Pakalnės g. 14, Vievis, ir nustatė, kad pagalbinio ūkio paskirties pastatų rekonstrukcija buvo pradėta neturint statybą leidžiančio dokumento. Inspekcija konstatavo savavališkos statybos faktą bei statytojui surašė privalomuosius nurodymus pašalinti savavališkos statybos padarinius.
Kartu su šiuo kreipimusi pateikiama dalis gyventojų sukauptos vaizdinės medžiagos, kurioje matomas nuolatinis ir organizuotas asmenų atvykimas ir išvykimas, dažna gyventojų kaita ir transporto priemonių judėjimas prie objekto Pakalnės g. 14, Vievis. Gyventojų stebėjimais, objekte gyvenantys asmenys nuolat keičiasi, todėl aplinkinių namų gyventojams nėra žinoma, kas konkrečiai yra apgyvendinamas kaimynystėje ir kokiu teisiniu pagrindu ši veikla vykdoma.
Atsižvelgiant į tai, prašome patikrinti, ar visi anksčiau nustatyti pažeidimai yra pašalinti, ar Inspekcijos nurodymai yra įvykdyti, ar objektas šiuo metu naudojamas teisėtai bei ar jame vykdoma veikla atitinka teisės aktų reikalavimus.
Taip pat prašome, jei dalis skunde keliamų klausimų nepriskirta Elektrėnų savivaldybės administracijos kompetencijai, persiųsti skundą ar atitinkamą jo dalį kompetentingoms institucijoms pagal kompetenciją ir apie tai informuoti pareiškėjus.
Esant poreikiui, papildoma gyventojų sukaupta vaizdinė medžiaga gali būti pateikta kompetentingoms institucijoms.
Laiškas išsiųstas 26 adresatams, tarp jų savivaldybės merui ir Vievio seniūnei. Seniūnė K. Vitartė redakcijai sakė, kad tokias problemas išspręsti yra ne seniūnijos, o kitų tarnybų kompetencijos, todėl seniūnija gyventojams padėti negali. Apie kitų tarnybų pasisakymus šiuo klausimu 2025 m. spalio 5 d. rašė portalas 15 min.lt. Dalinamės publikacija:
Vietiniai gyventojai sukilo prieš svečių namus Vievyje: Statybų inspekcija nustatė nelegalių statybų
Kristina Aržuolaitienė,
Verslo žurnalistė
Vievio Pakalnės g. 14 esančiame sklype šio miestelio gyventojas Vygintas teikia laikino apgyvendinimo paslaugas. Jo svečių namuose apsistoja vienos logistikos įmonės tolimųjų reisų vairuotojai, tačiau čia vykdoma veikla pykdo vietos gyventojus. Po vieno iš jų skundo čia apsilankę statybos inspektoriai davė nurodymą nugriauti savavališkai pastatytas ūkinių pastatų konstrukcijas.
Dirba pagal individualią veiklą
15min taip pat pasiekė vietos gyventojų skundas, kuriame jie teigia, kad pastaraisiais metais šiuo adresu veikia apgyvendinimo įstaiga, dėl kurios gyvenimas aplinkiniams esą apkarto. „Šios veiklos pradžia buvo pozityvi – karo Ukrainoje pradžioje gyventojas Vygintas apgyvendino nuo karo bėgančius Ukrainos piliečius – vieną šeimą. Tuomet kieme kabėjo Lietuvos ir Ukrainos vėliavos, o aplinkiniai gyventojai šią iniciatyvą palaikė, rėmė ir aukojo. Deja, laikui bėgant situacija pasikeitė – ukrainiečių skaičius sumažėjo, jų vietą užėmė Baltarusijos, Kazachstano, Indijos bei kitų Vidurio Azijos šalių piliečiai, dažniausiai tolimųjų reisų vairuotojai. Palaipsniui minėto kiemo ūkinis pastatas buvo rekonstruotas – be leidimų jam buvo pristatytas antras aukštas ir įrengtos gyvenamosios patalpos“, – nurodė gyventojai.
Kaip sužinojo ir 15min, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI), atlikusi patikrinimą, iš tiesų nustatė savavališkos statybos faktą ir pateikė terminus pašalinti ūkio pastatų konstrukcijas, kurios buvo pastatytos savavališkai. „Šiuo metu šis asmuo bando įteisinti neteisėtai pastatytą statinį, o viena iš sąlygų – kaimynų sutikimai. Deja, pasitaiko atvejų, kai vyresnio amžiaus kaimynams atsisakius pasirašyti, jiems grasinama teismais“, – tvirtina gyventojai. Jie teigia, kad problemų kyla ne tik dėl nelegalių statybų – gyvenamajame kvartale įsikūrę laikini gyventojai esą sukelia nuolatinį triukšmą (ypač naktimis), automobiliai blokuoja eismą siauroje Pakalnės gatvėje, dažnai trukdo įvažiuoti ar išvažiuoti į/iš kiemų. Taip pat, anot gyventojų, galimai fiksuojami viešosios tvarkos pažeidimai – garsūs pokalbiai, alkoholio vartojimas viešoje vietoje, šiukšlinimas, šlapinimasis ant tvorų, nuorūkų mėtymas“, – tokią situaciją piešia Vievio gyventojai.
Tuo metu pats Vygintas, pagal individualią veiklą teikiantis apgyvendinimo paslaugas, pasakojo visiškai priešingai – esą kiekvienam klientui yra iškomunikuotos aiškios taisyklės ir nei pats matęs, nei iš kaimynų kada girdėjęs nusiskundimų dėl jo svečių netinkamo elgesio. Vyras pasakojo, kad pirmiausiai čia iš tiesų nemokamai gyveno ukrainiečių šeima, o vėliau, kadangi ir pats dirbo vairuotoju, priėmė vienos logistikos įmonės tolimųjų reisų vairuotojus. „Prasidėjus karui pusmetį gyveno šeima, iš kurios nė kapeikos neėmiau, o dabar atvažiuoja ir iš Uzbekistano dirbti, ir rusai, kurie teisingi“, – tikino vyras. Tiesa, jis taip pat pabrėžė, kad neišgirdęs jokių prieštaravimų iš kaimynų, todėl ramiai plėtėsi – taip neva ir įvykdė savavališką statybą, kurią žada įteisinti.
Meras nežinojo
15min dėl gyventojų skundų pirmiausia kreipėsi į Elektrėnų savivaldybę, tačiau, panašu, kad čia apie Vievio gyventojų problemas nieko nežinoma. Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius patikino, kad susisiekė su Vievio seniūnija ir kitais savivaldybės administracijos padaliniais – juose sužinojo, kad gyventojai dėl šio gyventojo ir jo namuose gyvenančių asmenų nesiskundė.
„Kadangi skundų nesame gavę, neturėjome pagrindo domėtis, kokia ten situacija“, – pridūrė meras. Apie tai, kad gyventojus piktina Vyginto svečiai, teigia negirdėjęs ir jis pats. „Girtuoklystės čia nėra, jokių automobilių užstatymų – irgi. Mes klientams pasakome, kad už šimto metrų yra įrengta miesto aikštelė, kur ir statomos mašinos. Jei kiekvienas atvažiuos su savo mašina, bus nepatogu. Nėra plačios gatvės.
Taip, kartais nuorūką gal (svečiai – aut.) ir numeta, tokie buitiniai dalykai…
Apsitvarkome ir puoselėjame sodybą“, – tikino jis, pridurdamas, kad iš Vievio seniūnijos yra gavęs apdovanojimą už puoselėjamą sodybą.
Paklaustas, kodėl tuomet nuotraukose fiksuojami mikroautobusai ir kitos transporto priemonės prie pat namo, vyras aiškino, kad tie kadrai, ko gero, ištraukti iš konteksto, galbūt žmonėms tiesiog išsikraunant. Vyras pasakojo pats dirbęs vairuotoju ir su viena logistikos įmone turintis ryšį – jos darbuotojai pas jį ir gyvena. Šiuo metu esą yra 10 miegamųjų vietų.
„Vienam sklype turėjome du pastatus. Mamytė, kai mirė, pradėjau veiklą. Vienos didelės įmonės žmonės atvažiuoja ir gyvena“, – tikino Vygintas. Pasak jo, visiems laikiniems gyventojams yra iškomunikuotos taisyklės, o nuo 22 val. esą čia įsivyrauja tyla. „Aš jei girdėčiau iš kaimynų, kad jie to nenori, tai nebūčiau plėtęsis. Vadinasi kažkas seka – gal konkurentai, kurie tokio dėmesio nesusilaukia? Aš pats buvęs vairuotojas ir čia apsigyvenantys žino tai. Aš nesukeliu kainų, padedu… Judesys žmonių yra, pripažįstu, bet dabar susidaręs toks laikinų gyventojų ratas, kurie pastovūs. Jie žino, kokia situacija, iškabintos taisyklės, kad reikia gerbti kaimynų privatumą, poilsį, ramybę“, – dar kartą užtikrino vyras.
Liepė nugriauti savavališkos statybos padarinius
VTPSI 2025 m. rugsėjo 22 d. sulaukė skundo dėl galimai nelegalios veiklos Vievyje minėtu adresu ir dėl to atliko tyrimą. „Taip pat 2024-12-11 ir 2025-01-08 atliktas faktinių duomenų patikrinimas žemės sklype Pakalnės g. 14, Vievyje, ir nustatyta, kad nesudėtingieji pagalbinio ūkio paskirties pastatai pradėti rekonstruoti, keičiant statinio kategoriją į neypatingąjį statinį neturint statybą leidžiančio dokumento“, – teigiama VTPSI komentare. Nustačius savavališkos statybos faktą 2025-01-14 surašytas savavališkos statybos aktas – esą bandyta pagalbinio ūkio paskirties pastatus sujungti į vieną objektą, tačiau tam buvo reikalingas statybos leidimas. Jo statytojas neturėjo.
Taip pat VTPSI 2025-01-14 surašė privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius, kuriuo statytoją įpareigojo iki 2025-07- 14 išardyti savavališkai rekonstruotų pagalbinio ūkio pastatų konstrukcijas, sutvarkyti statybvietę. Beje, statybos dar buvo nebaigtos, todėl taip pat 2025-01-14 surašytas privalomasis nurodymas nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų, leista tik šalinti savavališkos statybos padarinius. Inspekcija 2025-08-11 pratęsė terminą pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2025-10-14“.
15min kalbintas Vygintas pripažino, kad būta savavališkos statybos. „Ten į aukštį pakilo pastatas, liko ant tų pačių pamatų. Sumokėjau baudą ir tvarkau popierius, kad galėčiau įteisinti savavališką statybą – tai kainuos apie 2600 eurų. Jau vis tiek investavau pinigus, noriu įteisinti. Vyksta derybos su kaimynais dėl parašų“, – aiškino vyras.