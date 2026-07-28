Neeilinė situacija – neeilinis tarybos posėdis prie sąvartyno

Susirinkę sąvartyno prieigose vicemeras, tarybos nariai, seniūnai ir bendruomenės atstovai svarstė, kaip galėtų sustabdyti nerūšiuotų atliekų vežimą
Virginija Jacinavičiūtė
Liepos viduryje, kai eilinis savivaldybės tarybos posėdis nešaukiamas, politikai spręsti svarbių klausimų susirinko prie Kazokiškių sąvartyno. Tokį neeilinį sprendimą lėmė staiga susidariusi atliekų tvarkymo krizė ir bandymas į sąvartyną vežti nerūšiuotas komunalines atliekas iš viso Vilniaus regiono.
Liepos 14-ąją prie sąvartyno susirinko Elektrėnų savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos atstovai, Vievio ir Kazokiškių seniūnai. Vicemeras Marius Urvakis pristatė susidariusią situaciją, Savivaldybės jau atliktus veiksmus bei tolesnį veiksmų planą. Susirinkusieji diskutavo, kaip būtų galima apginti viešąjį savivaldybės gyventojų interesą – gyventi saugioje ir sveikoje aplinkoje. O bekalbant vienas po kito zujo sunkvežimiai su nerūšiuotomis atliekomis, skleisdami sunkiai pakeliamą tvaiką. Pastebėta ir kita problema – nuo uždengto šiukšlių kalno per liūtis upeliu teka vanduo, skleisdamas į aplinką kenksmingas medžiagas, keldamas eismo pavojų.
Savivaldybės, o ypač Kazokiškių kaimo gyventojai, jau metai iš metų kenčia nuo nemalonių kvapų. Bet dar didesnė krizė kilo po to, kai UAB „VAATC“ vienašališkai nutraukė sutartį su Vilniaus regiono mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių operatoriumi UAB „Energesman“. Bendrovė viešai pareiškė, kad sutartis buvo nutraukta nesilaikant joje numatyto 20 darbo dienų įspėjimo termino, nors gamykla ir toliau dirbo įprastu režimu bei priėmė atliekas. „Energesman“ teigimu, toks sprendimas sukels daugiau kaip 50 mln. eurų sieksiančią žalą, kuri galiausiai gali būti perkelta gyventojams.
Po šio sprendimo liepos 14-osios rytą visi Vilniaus regiono atliekų vežėjai, tarp jų ir UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, gavo UAB „VAATC“ nurodymą iki atskiro pranešimo nerūšiuotas komunalines atliekas vežti tiesiai į Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartyną Kazokiškėse.
Elektrėnų savivaldybė pabrėžė, kad būtent tai ir kelia didžiausią problemą – iki šiol šios atliekos pirmiausia būdavo apdorojamos ir išrūšiuojamos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, o į sąvartyną patekdavo tik po rūšiavimo likusios atliekos. Savivaldybės vertinimu, sprendimas nerūšiuotas atliekas vežti tiesiai į sąvartyną yra neteisėtas, priimtas neįtraukus Elektrėnų savivaldybės ir neįvertinus galimų pasekmių aplinkai, gyventojų sveikatai bei viešajam interesui.
Reaguodama į VAATC nurodymą Elektrėnų savivaldybė buvo kreipusis į Vilniaus miesto savivaldybę, UAB „VAATC“, Aplinkos ministeriją, Nacionalinį krizių valdymo centrą, Vyriausybės atstovą ir kitas atsakingas institucijas, ragindama neleisti susidariusios krizės spręsti Kazokiškių gyventojų ir Elektrėnų savivaldybės sąskaita bei siūlydama alternatyvius sprendimus.
Kadangi į šiuos argumentus nebuvo atsižvelgta, Elektrėnų savivaldybė kreipėsi į prokuratūrą, prašydama įvertinti UAB „VAATC“ ir Vilniaus miesto ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo priimtų sprendimų teisėtumą.
Savivaldybės principinga pozicija davė rezultatų. Tą pačią dieną UAB „VAATC“ atšaukė savo sprendimą – nuo liepos 14 d. 15 val. buvo sustabdytas nerūšiuotų komunalinių atliekų vežimas į Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartyną Kazokiškėse, o jų tvarkymas grąžintas į Vilniaus mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius iki tol galiojusia tvarka.
Elektrėnų savivaldybė ir toliau laikosi nuoseklios pozicijos – atliekų tvarkymo krizė negali būti sprendžiama pažeidžiant teisės aktus ir bloginant Elektrėnų savivaldybės gyventojų gyvenimo kokybę. Sprendimai dėl atliekų tvarkymo turi būti priimami teisėtai, atsakingai ir užtikrinant, kad į sąvartyną nepatektų nerūšiuotos atliekos, kurios pagal nusistovėjusią tvarką pirmiausia privalo būti apdorojamos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose.