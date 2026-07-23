Vievyje paaiškėjo paplūdimio tinklinio turnyro„Vievio taurė 2026“ nugalėtojai

Vievyje paaiškėjo paplūdimio tinklinio turnyro„Vievio taurė 2026“ nugalėtojai

Liepos 12 d. Vievio pa­plūdimio tinklinio aikštelėje ­su­rengtas 3×3 paplūdimio tinklinio turnyras „Vievio taurė 2026“, kuriame dalyvavo šešios komandos: „Persikai“, „Pastrėvys“, ­„Trakai“, „Muškietininkai“, „Vat taip vat“ ir „Ąžuolai“.


Po atkaklių rungtynių turnyro nugalėtojais tapo komanda „Muškietininkai“, kuriai atstovavo Laurynas Kanapickas, Pijus Matačiūnas ir Eduardas Trišinas.
Antrąją vietą iškovojo komanda „Trakai“ (Ariana Rudkovskaja, Tautvydas Kaliukevičius, Karolis Buja), o trečiąją – „Vat taip vat“ (Lukas Sinkevičius, Armantas Stanevičius, Kristupas Baltrušaitis).
Turnyrą organizavo Elektrėnų savivaldybės sporto centras ir asociacija „Elektrėnai Volley“. Organizatoriai dėkoja rėmėjams ­„Singlis“ ir „Bauwerk Group“, Vievio seniūnijai bei Kęstučiui Kanapickui už pagalbą organizuojant ­varžybas.

ESSC informacija

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