Šeimos gydytojas Justinas Gerulis: „Į Elektrėnus atvykau pagal paskyrimą, o likau dėl žmonių“

Medicinos centras „SolviMeda“ Elektrėnuose duris atvėrė pernai spalį ir šiandien džiaugiasi sparčiai augančiu pacientų pasitikėjimu. Kartu su pacientų bendruomene auga ir specialistų komanda bei teikiamų paslaugų spektras. Klinika džiaugiasi galėdama pranešti, kad šeimos gydytojas Justinas Gerulis nuo šiol konsultuos tik „SolviMeda“ pacientus. Jaunas gydytojas sako vertinantis galimybę pacientams skirti daugiau laiko, įsigilinti į jų sveikatos istoriją ir daugiau dėmesio skirti profilaktikai, kuri padeda išvengti daugybės ligų.
Ramybė, gamta ir žmonės, dėl kurių norisi pasilikti
Į Elektrėnus gydytojas atvyksta iš Kauno, tačiau sako, kad Elektrėnai jam jau seniai tapo daugiau nei darbo vieta. Reziduodamas ir dirbdamas kitoje klinikoje jis spėjo pažinti Elektrėnus ir pamažu juos pamilo. „Esu kaimo vaikas. Užaugau Prienų rajone, Apušoto kaimo vienkiemyje, todėl man labai svarbi gamta, ramybė, mažesnis gyvenimo tempas. Elektrėnuose tą labai jaučiu – čia nėra nuolatinio skubėjimo, nuostabi gamta, yra ir vandens, ir miškų. Čia yra puikios sąlygos žmogui gyventi sveikiau tiek fiziškai, tiek emociškai“, – pasakoja gydytojas.
Jis pastebi, kaip per pastaruosius metus miestas pasikeitė – sutvarkyta infrastruktūra, daug vietų judėjimui, pasivaikščiojimams, aktyviam laisvalaikiui. „Kai atsivežiau dviratį ir pradėjau daugiau važinėti po Elektrėnus, likau sužavėtas. Čia ir miškai, ir ežerai, ir puikūs takai. Tikra pasaka žmogui, kuris mėgsta gamtą“, – šypsosi jis. Tačiau ne mažiau nei pati vieta gydytoją sužavėjo žmonės. „Anksčiau daug dirbau Kaune, didelėse gydymo įstaigose, todėl skirtumas jautėsi iš karto. Elektrėnuose žmonės labai nuoširdūs, draugiški, labiau linkę pasitikėti gydytoju, nekonfliktiški. Man tas paprastumas labai artimas. Galiu pasakyti taip – į Elektrėnus atvykau pagal paskyrimą, o likau dėl žmonių“, – sako J. Gerulis ir priduria, kad Elektrėnuose norėtų įleisti šaknis.
Konsultuoja tik „SolviMeda“ pacientus
Kurį laiką derinęs darbą dviejose klinikose, gydytojas nusprendė pasirinkti vietą, kur gali dirbti taip, kaip pats supranta kokybišką mediciną.
„Universitete mus mokė, kad gera konsultacija prasideda nuo ryšio tarp gydytojo ir paciento. Tam reikia laiko, dėmesio ir energijos. Kai pacientų skaičius viršija fizines galimybes, tampi pavargęs, irzlus, pradedi nebegirdėti žmogaus. Tuomet nukenčia ne tik bendravimas, bet ir pati gydymo kokybė. Man toks bendravimas netinka, nes kiekvienam pacientui noriu skirti pakankamai dėmesio“, – pasakojo gydytojas, kuris pajutęs, jog darbų nebegali aprėpti, pasirinko darbą „SolviMedoje“.
Šiuo metu gydytojas aktyviai formuoja savo pacientų apylinkę, todėl stengiasi kuo geriau pažinti kiekvieną žmogų. „Kiekvieno profilaktinio vizito metu stengiuosi ne tik atsakyti į konkretų klausimą, bet ir suprasti bendrą žmogaus sveikatos paveikslą – kokios lėtinės ligos šeimoje, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ateityje. Kuo daugiau dalykų išsprendžiame dabar, tuo mažiau problemų būna ateityje. Norint užmegzti pasitikėjimu grįstą ryšį, suprasti paciento poreikius ir nusiteikimą gydytis, reikia atviros ir nuoširdžios komunikacijos. Dabar turiu tam geriausią laiką“, – pasakoja J. Gerulis.
Šeimos medicina – ne tik apie ligas
Paklaustas, kodėl pasirinko šeimos gydytojo specialybę, J. Gerulis sako, kad išsirinkti specializaciją buvo sunku, nes viskas buvo įdomu. „Šeimos medicina žavi tuo, kad čia matai žmogų visapusiškai, yra tęstinumas: vertini sveikatą, taikai gydymą, stebi, ar jis veikia, koreguoji gydymo planą“, – pasakojo pašnekovas, pridurdamas, kad nori būti gydytoju, kuriuo galima pasitikėti.
Pasak jo, didžiausias šeimos gydytojo darbas yra ne gydyti jau pažengusias ligas, o užkirsti joms kelią. „Geriausias gydymas yra profilaktika. Kol žmogus jaučiasi sveikas, dažnai atrodo, kad sveikatai dar bus laiko vėliau. Tačiau būtent tada ir svarbiausia pasirūpinti savimi – atlikti tyrimus, pasikalbėti apie rizikas, įpročius, gyvenimo būdą“, – sako jis.
Gydytojas pabrėžia, kad šeimos gydytojo darbe labai svarbi ir emocinė sveikata. „Kartais žmogus ateina dėl visai kitos problemos, bet matai, kad jis pavargęs, perdegęs, nusiminęs. Pradedi kalbėtis ir supranti, kad dalis negalavimų susiję su emocine būsena. Tokiais atvejais svarbu ne tik vaistai, bet ir paprastas žmogiškas pokalbis“, – sako J. Gerulis.
Sveikata prasideda nuo judėjimo
Gydytojas sako, kad judėjimas yra vienas pagrindinių kelių į sveikatą, todėl pats stengiasi gyventi aktyviai ir ragina tai daryti savo pacientus. „Dažniausia problema, kurią matau tarp pacientų, yra fizinio aktyvumo trūkumas. Nugaros, sąnarių skausmai, antsvoris, prastesnė emocinė būsena – visa tai labai susiję su judėjimu“, – pasakoja gydytojas ir primena, kad elektrėniškiai turi puikias sąlygas sveikesniam gyvenimui.
„Čia tikrai nereikia sudėtingų sprendimų. Užtenka išeiti pasivaikščioti aplink ežerą, pasivažinėti dviračiu, nueiti į mišką. Judėjimas – paprastas, bet veiksmingas receptas. Kai kūnas juda, gerėja ir emocinė sveikata“, – sako J. Gerulis.
Gydytojas primena, kad sveikesnis gyvenimas neprasideda nuo radikalių pokyčių. „Kartais pakanka bent 30 minučių aktyvesnio pasivaikščiojimo per dieną. Svarbiausia – reguliarumas“, – sako jis, o užbaigdamas pokalbį linki elektrėniškiams dažniau sustoti ir prisiminti save. „Norėčiau palinkėti žmonėms kartais sustoti ir paklausti savęs – ką šiandien galiu padaryti dėl savo sveikatos. Turite gražų miestą, gamtą, gerą orą. Būkime daugiau lauke nei prie ekranų. Tai bus puikus žingsnis geresnės sveikatos link“, – pataria šeimos gydytojas Justinas Gerulis.
Gydytojas J. Gerulis padeda:
* esant ūmiems ar lėtiniams susirgimams;
* skiria ir vertina laboratorinius bei instrumentinius tyrimus;
* išrašo ir pratęsia vaistus, įskaitant kompensuojamuosius;
* išduoda nedarbingumo pažymėjimus ligos ar slaugos atvejais;
* stebi vaikų augimą ir raidą;
* kontroliuoja lėtinių ligų eigą (cukrinį diabetą, hipertenziją, astmą ir kt.);
* vykdo valstybines prevencines programas;
* atlieka profilaktinius sveikatos patikrinimus pažymoms (darbui, mokyklai, vairavimui, sportui);
* skiria siuntimus gydytojų specialistų konsultacijoms ar papildomiems tyrimams;
* konsultuoja visais bendrosios sveikatos priežiūros klausimais.
Svarbu: pirminės sveikatos priežiūros paslaugos yra nemokamos prisirašiusiems ir PSDF draustiems pacientams.
Tapti J. Gerulio pacientu galima atvykus į „SolviMeda“ medicinos centrą su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu ir užpildžius prisirašymo formą. Greitai ir patogiai formą užpildyti galima ir internetu.
Užs. nr. 26/42