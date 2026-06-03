Druskų kambarys Elektrėnų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ – investicija į vaikų sveikatą ir emocinę gerovę

Šiandien vis daugiau dėmesio skiriama vaikų sveikatai, emocinei savijautai ir kokybiškai ugdymo aplinkai. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos ieško inovatyvių sprendimų, kurie ne tik praturtintų vaikų kasdienybę, bet ir prisidėtų prie jų fizinės bei emocinės gerovės. Vienas tokių sprendimų – haloterapijos, arba druskų terapijos, kambarys.
Elektrėnų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ haloterapijos kambarys veikia nuo 2025 metų spalio mėnesio. Per šį laikotarpį pastebėjome teigiamus pokyčius vaikų savijautoje ir lankomume – vaikai rečiau serga, o jų dalyvavimas ugdymo veiklose tapo nuoseklesnis.
Siekdami įvertinti haloterapijos kambario naudą, atlikome vaikų lankomumo analizę. Palyginus 2024 metų spalio, lapkričio, gruodžio ir 2025 metų sausio mėnesių duomenis su 2025 metų spalio, lapkričio, gruodžio bei 2026 metų sausio mėnesių lankomumo rodikliais, nustatyta, kad vaikų lankomumas pagerėjo 8 procentais. Šie rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad darželyje taikomos sveikatinimo priemonės prisideda prie geresnės vaikų savijautos, stipresnio imuniteto ir didesnio atsparumo sezoniniams susirgimams.
Haloterapija pasaulyje žinoma jau ne vieną dešimtmetį. Druskų kambario oras prisotinamas smulkiomis sausos druskos dalelėmis, kurios gali turėti teigiamą poveikį kvėpavimo sistemai, odai bei bendrai savijautai. Ypač aktualu tai vaikams šaltuoju metų laiku, kai dažnėja peršalimo ligos, kosulys ar alerginiai simptomai.
Elektrėnų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ haloterapijos seansai organizuojami žaismingai ir vaikams patrauklia forma. Mažieji druskų kambaryje klausosi ramios muzikos, skaito pasakas, žaidžia ar dalyvauja relaksaciniuose užsiėmimuose. Tokia aplinka padeda ne tik stiprinti sveikatą, bet ir mažinti emocinę įtampą, lavinti gebėjimą atsipalaiduoti bei susikaupti.
Pedagogai pastebi, kad po apsilankymų druskų kambaryje vaikai tampa ramesni, geriau nusiteikę, lengviau įsitraukia į ugdomąsias veiklas. Tėvai taip pat džiaugiasi papildoma galimybe rūpintis vaikų savijauta darželio aplinkoje.
Svarbu pabrėžti, kad haloterapija nėra gydymo priemonė ar medicininių paslaugų pakaitalas, tačiau ji gali būti puiki prevencinė ir sveikatinimo priemonė, papildanti sveikos gyvensenos ugdymą. Tokios iniciatyvos ugdo vaikų supratimą apie sveikatos puoselėjimą nuo pat mažens.
Šiuolaikinis darželis – tai ne tik ugdymo vieta. Tai aplinka, kurioje vaikas turi jaustis saugus, išgirstas ir stiprinamas visapusiškai. Haloterapijos kambarys Elektrėnų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ yra dar vienas žingsnis kuriant sveiką, inovatyvią ir vaikų poreikiams jautrią bendruomenę.
Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“ inf.