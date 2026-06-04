Akordeono gimtadienio šventėje – trijų meno mokyklų bendrystė

Akordeono gimtadienio šventėje – trijų meno mokyklų bendrystė

Elektrėnų meno mokyklos mokiniai su mokytojomis koncerte „Akordeono gimtadienis“

 

Gegužės 7 dieną Trakų meno mokykloje nuaidėjo tradicinė akordeono gimtadienio šventė. Jau ne vienus metus gyvuojantis renginys vėl subūrė jaunuo­sius talentus iš Trakų, Vievio ir Elektrėnų meno mokyklų bei priminė istorinę šio instrumento pradžią.
Pasaulyje akordeono gimtadienis oficialiai minimas gegužės 6-ąją. Būtent šią dieną 1829 metais Kirilas Damianas užpatentavo naują muzikos instrumentą, ­suteikdamas jam akordeono vardą. Ši istorinė data kasmet tampa puikia proga akordeonistams susiburti ir pasidalinti savo kūryba.
Šiųmetis koncertas pasižymėjo dalyvių gausa – scenoje pasirodė daugiau nei 30 jaunųjų muzikantų. Elektrėnų meno mokyklai šiame susibūrime itin ryškiai atstovavo gausus būrys akordeonistų: programą atliko mokyklos orkestras (vadovė R. Matuliūkštytė), meistriškus pasirodymus dovanojo Juozo Taraškevičiaus ir Evelinos Makūnaitės bei Emilijos Venskutonytės ir Neilos Bandinskaitės duetai, o solines programas pristatė mažieji Žygis Juršys, Džiugas Džiugas, Iglė Jodko, Emilis Rulevičius bei vyresni mokiniai Emilija Venskutony­tė, Juozas Taraškevičius, Evelina Makūnaitė, Karolis Norkūnas bei Modestas Antanas Kaminskas.
Už profesionalų mokinių parengimą padėkos žodžiai skirti mokytojoms Rasai Matuliūkštytei ir Auksuolei Merkienei.
Po gausybės muzikinių nu­merių ir nuoširdžių palinkėjimų šventė persikėlė į neoficialiąją dalį. Dalyvių laukė tikriausia gimtadienio puota, kurios metu jaunieji atlikėjai ir mokytojai galėjo mėgautis gardumynais bei džiaugtis neformaliu bendravimu. Susirinkusieji išreiškė viltį, jog ši kūrybinė trijų mokyklų bendrystė džiugins dar ne vienus metus.

Rasa Matuliūkštytė, EMM akordeono mokytoja

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