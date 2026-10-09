Nuoširdūs ryšiai jau keletą metų sieja Regioninį Elektrėnų literatų klubą „Strėva“ ir Pastrėvio biblioteką. Ir šiemet bibliotekininkė Danutė Kananavičienė pakvietė literatus į renginį „Rudenėjantys žodžiai ir melodijos“. Jaukiai rudeniškai papuoštoje salėje spalvingi lapai, puikios eilės, nuostabi muzika viliojo žvilgsnį ir džiugino širdį.
„Strėvos“ nariai skaitė naujausias savo eiles apie ką tik išėjusią ir nenoriai savo pozicijas rudeniui užleidžiančią vasarą, apie nedrąsiai duris praveriantį rudenį, apie sielos džiaugsmus, vasaros įspūdžius ir rudenėlio gerumą. Klubo nariai Vladislava Kursevičienė, Nijolė Ustilienė, Elena Vidrinskienė, Aušrelė Jovarauskienė, Nijolė Kudabienė, Arvydas Vyšniauskas, Svetlana Kunauskienė, Rima Gritienė, Angelė Statkuvienė, Lionė Urbanavičienė, Vilija Dobrovolskienė klausytojams neleido liūdėti dėl praeinančios vasaros ir lietumi gąsdinančio rudens. Renginio vedėja Vilija kreipėsi į renginio dalyvius šiais žodžiais: „Šį vakarą susirinkome vasaros išlydėti. O gal – jai padėkoti. Už šviesą, už lietų, už ilgus vakarus, už netikėtus susitikimus ir žodžius, kurių galbūt dar nežinojome, kad mums reikės. Ir kartu pasitikti rudenį – ne kaip pabaigą, o kaip kitokios šviesos pradžią. Nes kai keičiasi metų laikas, keičiasi ir mūsų žvilgsnis. Tai, kas vasarą buvo nutylėta, rudenį kartais ima skambėti eilėmis.“ O tada byrėte byrėjo eilės, vasaros prisiminimai, skambėjo Rimos Gritienės smuiko melodijos, Lionės Urbanavičienės nuotaikingos dainos, Angelė Statkuvienė skaitė klasikų eiles apie rudenį.
…Gyvename tokiu metu, kai viską norime pasakyti greitai. Trumpa žinutė. Trumpas atsakymas. Trumpas vaizdas. Trumpa akimirka. O eilėraščiui reikia laiko. Jį reikia išgirsti… Po šito nuoširdumu, atvirumu, humoru alsavusio renginio tapo aišku – „Strėvos“ kūrėjai buvo išgirsti, suprasti, priimti. Esame laimingi, pakylėti, dėkingi Danutei Kananavičienei, visada mūsų renginiuose dalyvaujančiai savivaldybės tarybos narei Viktorijai Juknevičienei už šiltus palinkėjimus, gėles, dovanas.
Vilija Dobrovolskienė,
klubo pirmininkė