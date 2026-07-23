Roll Shaper po treniruotės: kaip jis gali padėti greičiau atsigauti?

Roll Shaper po treniruotės gali padėti greičiau atsigauti, nes tai limfodrenažinio masažo aparatas, skirta skatinti kraujotaką ir mažinti raumenų įtampą po fizinio krūvio. Tokia procedūra dažnai naudojama kaip papildoma priemonė šalia įprasto poilsio ir tempimo.
Po intensyvios treniruotės raumenys būna įsitempę, o kartais jaučiamas ir sunkumas kojose ar kitose raumenų grupėse. Būtent tokiais atvejais vis daugiau sportuojančiųjų domisi, kaip veikia Rollshaper aparatas ir ar verta jį įtraukti į savo atsigavimo rutiną.
Gym+ – didžiausias sporto klubų tinklas Lietuvoje, turintis 39 klubus 11 miestų. Kai kuriuose klubuose įrengta Recovery+ atsigavimo zona, kurioje galima rasti ir Roll Shaper procedūrą.
Kas yra Roll Shaper?
Roll Shaper yra įranga, naudojama limfodrenažiniam masažui atlikti – ji švelniai spaudžia ir masažuoja kūno dalis, taip skatindama kraujo ir limfos apytaką. Procedūra atliekama specialiu įrenginiu, kuris veikia panašiai kaip rankinis limfodrenažas, tik automatizuotu būdu.
Procedūros metu ritmingas spaudimas taikomas kojoms, sėdmenims ar kitoms kūno dalims, priklausomai nuo naudojamos programos. Toks poveikis dažnai siejamas su malonesniu, atpalaiduojančiu pojūčiu po treniruotės.
Kaip Roll Shaper gali padėti po treniruotės?
Roll Shaper po treniruotės gali padėti sumažinti raumenų sunkumo pojūtį ir prisidėti prie greitesnio atsipalaidavimo, skatindamas kraujotaką masažuojamoje srityje. Svarbu pabrėžti, kad tai papildoma priemonė, o ne pagrindinis atsigavimo būdas.
Galimi privalumai, kuriuos dažnai pastebi procedūrą išbandę žmonės:
- lengvesnis raumenų sunkumo pojūtis po treniruotės;
- atpalaiduojantis, malonus pojūtis kojose;
- papildomas atsipalaidavimo momentas po fizinio krūvio;
- galimybė procedūrą įtraukti į bendrą poilsio rutiną kartu su tempimu ar pirtimi.
Šie efektai gali skirtis priklausomai nuo individualaus organizmo, todėl verta procedūrą išbandyti ir stebėti, kaip reaguoja būtent tavo kūnas.
Ar Roll Shaper tinka kiekvienam?
Roll Shaper tinka daugumai suaugusių žmonių, tačiau kaip ir su bet kokia kraujotaką skatinančia procedūra, esant tam tikroms sveikatos būklėms rekomenduojama pirmiausia pasitarti su gydytoju. Tai ypač aktualu turintiems venų ligų, kraujotakos sutrikimų ar nėščiosioms.
Prieš pirmą kartą naudojantis Roll Shaper procedūra, verta:
- stebėti savo savijautą procedūros metu ir po jos;
- esant abejonių, pirmiausia pasikonsultuoti su medicinos specialistu.
Roll Shaper nėra medicininė procedūra ir neturėtų būti naudojama kaip gydymo priemonė – tai atsigavimo ir atsipalaidavimo papildinys.
Kaip dažnai verta naudotis Roll Shaper aparatu?
Roll Shaper procedūrą dažniausiai rekomenduojama atlikti kelis kartus per savaitę, priklausomai nuo treniruočių intensyvumo ir asmeninės savijautos. Nėra vienareikšmio dažnio, tinkančio visiems – geriausia pradėti pamažu ir stebėti, kaip organizmas reaguoja.
Dažniausi naudojimo scenarijai:
- po intensyvesnių jėgos ar kardio treniruočių;
- kaip savaitinio atsigavimo rutinos dalis;
- kartu su kitomis Recovery+ zonos paslaugomis;
- ramesnėmis dienomis, kai norisi tiesiog atsipalaiduoti.
Kuriuose Gym+ klubuose galima naudotis Roll Shaper?
Roll Shaper procedūra prieinama Gym+ Recovery+ atsigavimo zonose, kurios šiuo metu veikia ne visuose tinklo klubuose. Šią paslaugą rasi:
- Vilniuje – Mokslininkų g. 6A ir Konstitucijos pr. 7A-1 (PC Europa)
- Kaune – Lyderystės g. 8;
- Šiauliuose – Vairo g. 2;
- Klaipėdoje – H. Manto g. 21.
Kadangi Recovery+ zona diegiama palaipsniui, prieš apsilankymą verta pasitikrinti, ar tavo klube ši paslauga jau veikia, gymplius.lt arba „Gym+” mobiliojoje programėlėje. Recovery+ zona paprastai yra papildomai apmokama paslauga.
Ką dar siūlo Gym+ Recovery+ zona?
Gym+ Recovery+ zona siūlo ne tik Roll Shaper, bet ir kitas atsigavimui skirtas priemones, padedančias kūnui greičiau grįžti į formą po treniruočių. Visos šios paslaugos veikia tose pačiose Recovery+ zonose kaip papildoma narystės dalis.
Tarp Recovery+ zonos paslaugų:
- Roll Shaper limfodrenažinis masažas;
- kitos atsigavimui skirtos procedūros, priklausomai nuo klubo;
- pirties paslaugos, prieinamos visiems nariams.
Su viena Gym+ naryste turi prieigą prie visų 39 klubų 11 miestų, veikiančių 24/7, o Recovery+ paslaugas gali naudoti tuose klubuose, kuriuose ši zona jau įrengta.
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar Roll Shaper padeda numesti svorio?
Roll Shaper skirtas atsigavimui ir kraujotakos skatinimui, o ne svorio metimui. Jis gali papildyti bendrą sveiko gyvenimo būdo rutiną, bet nėra svorio metimo priemonė.
Ar Roll Shaper procedūra skausminga?
Ne, procedūra dažniausiai apibūdinama kaip maloni ir atpalaiduojanti. Jeigu pojūtis nemalonus, verta pranešti klubo darbuotojams ir sumažinti intensyvumą.
Ar Roll Shaper yra visuose Gym+ klubuose?
Ne, ši paslauga šiuo metu prieinama tik klubuose su Recovery+ zona – Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje. Kituose klubuose paslauga kol kas neteikiama.
Ar prieš naudojantis Roll Shaper reikia gydytojo konsultacijos?
Daugumai žmonių tai nėra būtina, tačiau turintiems venų ligų, kraujotakos sutrikimų ar nėščiosioms rekomenduojama pirmiausia pasitarti su gydytoju.