Kačių maisto sudėtis: kokių ingredientų verta ieškoti?

Kačių maisto sudėtyje svarbiausia ieškoti gyvulinės kilmės baltymų pirmoje vietoje, aiškiai nurodyto baltymų kiekio ir minimalaus augalinių užpildų kiekio. Katė yra griežtas mėsėdis – jos organizmas evoliuciškai pritaikytas virškinti mėsą, o ne grūdus ar daržoves, todėl sudėties skaitymas čia svarbesnis nei daugeliui kitų augintinių. Renkantis kačių maistą, verta žinoti, kurie ingredientai iš tiesų naudingi, o kurie – tik pigus užpildas. Štai į ką atkreipti dėmesį.

Kodėl baltymų šaltinis kačių maiste toks svarbus?

Baltymų šaltinis lemia, kiek maistinių medžiagų katė iš tikrųjų pasisavina, o ne tik suėda. Kačių organizmui reikia gyvulinės kilmės baltymų – jie turi visą reikiamų aminorūgščių, tokių kaip taurinas, rinkinį, kurio augaliniai baltymai tiesiog neturi.

Pirmoje ingredientų vietoje turėtų būti konkreti mėsa ar žuvis – vištiena, jautiena, lašiša, kalakutiena – o ne bendras apibrėžimas „gyvuliniai subproduktai” ar „mėsos miltai” be nurodytos rūšies. Kokybiškame kačių maiste baltymų kiekis paprastai siekia 30–40 %, o aukštesnės klasės produktuose – iki 45 %. Jei baltymų procentas etiketėje nenurodytas arba neaiškus, sudėties kokybę įvertinti sunku.

Kokį vaidmenį atlieka taurinas kačių mityboje?

Taurinas yra aminorūgštis, kurios katė negali pati pasigaminti pakankamu kiekiu – ji turi gauti jo su maistu. Šis ingredientas natūraliai randamas gyvulinės kilmės baltymuose, todėl kokybiškas maistas su tikra mėsa dažniausiai taurino turi pakankamai.

Ilgalaikis taurino trūkumas gali neigiamai paveikti širdies ir regėjimo funkciją, todėl svarbu, kad maistas šio ingrediento turėtų nuolat, o ne epizodiškai. Jei abejojate dėl konkretaus produkto sudėties tinkamumo jūsų katei, verta pasitarti su veterinaru, ypač jei katė turi sveikatos sutrikimų ar laikosi specifinės dietos.

Kiek grūdų ar augalinių ingredientų gali būti kačių maiste?

Grūdų kačių maiste turėtų būti kuo mažiau arba visai nebūti, nes katės organizmas jų nesuvirškina taip efektyviai kaip mėsos. Nedidelis kiekis daržovių, ankštinių ar pseudo grūdų (pavyzdžiui, žirnių ar batatų) gali būti naudojamas kaip skaidulų šaltinis ar rišiklis granulėms formuoti – tai savaime nėra blogai, jei jų kiekis nedominuoja.

Problema iškyla, kai kukurūzai, kviečiai ar sojos galima rasti pirmose ingredientų vietose – tai reiškia, kad maisto pagrindą sudaro ne mėsa, o pigesnis užpildas. Kai kurioms katėms grūdai gali sukelti virškinimo sutrikimų ar odos reakcijų, tačiau tai individualu – ne kiekviena katė jiems jautri.

Kokie riebalai ir skaidulos svarbūs kačių sveikatai?

Riebalai kačių maiste – ne priešas, o būtinas energijos šaltinis ir riebaluose tirpių vitaminų (A, D, E, K) pernešėjas. Kokybiškame maiste riebalų kiekis paprastai svyruoja tarp 10–20 %, priklausomai nuo katės aktyvumo ir amžiaus.

Omega-3 ir omega-6 riebalų rūgštys, dažniausiai gaunamos iš žuvų taukų ar linų sėmenų, palaiko kailio ir odos būklę. Skaidulos, nors ir nėra pagrindinis mitybos elementas, padeda virškinimo sistemai veikti tolygiai – jų šaltiniu dažnai būna moliūgai, burokėliai ar cukrinis krapas (šveicariškas burokėlis).

Kokių ingredientų geriau vengti?

Kai kurie ingredientai kelia daugiau klausimų nei naudos, ir juos verta atpažinti etiketėje.

Dirbtiniai dažikliai ir kvapiosios medžiagos neturi maistinės vertės – jie skirti tik patrauklesnei išvaizdai ar kvapui, ne katės sveikatai. Neapibrėžti „gyvuliniai subproduktai” be konkrečios rūšies gali reikšti nevienodą sudėties kokybę nuo partijos iki partijos. Perteklinis konservantų kiekis, ypač sintetinių, kai kurioms jautresnėms katėms gali sukelti reakcijas – natūralūs konservantai (pavyzdžiui, vitaminas E) dažniausiai laikomi švelnesniu pasirinkimu.

Svarbu neteigti, kad vienas konkretus ingredientas garantuotai kenkia visoms katėms – jautrumas individualus, ir tai, kas netinka vienai katei, kitai gali visiškai netrukdyti.

Dažniausiai užduodami klausimai

Ar sausas ar šlapias maistas turi geresnę sudėtį?

Tai priklauso nuo konkretaus produkto, ne nuo formos. Šlapias maistas paprastai turi daugiau drėgmės, kas naudinga katėms, mažai geriančioms vandens, tačiau baltymų kokybė vertinama pagal tuos pačius principus abiem atvejais.

Kaip suprasti, ar katės maiste pakanka baltymų?

Patikrinkite etiketę – baltymų procentas turėtų būti aiškiai nurodytas, o pirmoje ingredientų vietoje – konkreti mėsa ar žuvis, ne miltai be nurodytos rūšies.

Ar reikia keisti maistą, jei katė turi jautrų virškinimą?

Jei katė reguliariai vemia, išmatos minkštos ar praranda apetitą, verta peržiūrėti sudėtį ir pasitarti su veterinaru dėl tinkamiausio maisto pasirinkimo pagal jos individualią būklę.

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