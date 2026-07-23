Avalynės tendencijos: kodėl platformos išlieka populiarios

Kas kelerius metus mados apžvalgininkai skelbia, kad platforminė avalynė pagaliau išėjo iš mados – ir kas kelerius metus ji grįžta dar drąsesnė nei buvo. Šįkart platformos vėl matomos ne tik naktiniuose klubuose ar techno scenoje, iš kurios jos ir kilo, bet ir kasdieniame miesto stiliuje, prie džinsų, sijonų ir net biuro aprangos. Vienas ryškiausių šios tendencijos simbolių išlieka Buffalo batai – vokiškos kilmės prekės ženklas, kurio istorija glaudžiai susijusi su 90-ųjų popkultūra ir tebeaktualia „ugly shoe” estetika. Kodėl platforminiai batai niekada visiškai neišnyksta iš mados žemėlapio ir kas dabar juos grąžina į priekį?
Trumpai
- Platforminė avalynė cikliškai grįžta į madą kas 15–20 metų, dažniausiai kartu su kitomis „drąsiomis” retro tendencijomis.
- Buffalo prekės ženklas tapo platformų simboliu 1995 m., kai pristatė savo pirmuosius sportinio stiliaus modelius su platforma.
- Šiandieninė grąžos banga remiasi ta pačia „ugly fashion” logika, kuri iškėlė ir kitus praktiškus, grubios estetikos modelius.
- Platforminiai batai dabar dažniau derinami su kasdiene, ne vien klubine apranga – tai atskiria šią bangą nuo 90-ųjų.
Kodėl platforminė avalynė vėl ir vėl grįžta į madą?
Platforminė avalynė grįžta į madą cikliškai todėl, kad ji stipriai asocijuojasi su konkrečiu dešimtmečiu, o mada reguliariai ieško įkvėpimo praeityje. Kiekviena karta, atrasdama savo tapatybę per stilių, dažnai sąmoningai renkasi ankstesnės eros estetiką – taip 90-ųjų platformos, 2000-ųjų low-rise džinsai ar 80-ųjų oversized siluetai grįžta atgal maždaug kas du dešimtmečius. Šįkart prie grįžimo prisidėjo ir bendra „ugly fashion” banga, kurioje praktiški, drąsūs, kiek grubesnės formos daiktai tapo trokštami būtent dėl savo nepatogaus, „ne pagal taisykles” charakterio.
Kaip prasidėjo platforminės avalynės istorija?
Platforminės avalynės populiarumas šiuolaikinėje formoje prasidėjo 90-ųjų techno ir reivo scenoje, kur aukštas padas tapo praktiniu ir vizualiniu tapatybės ženklu. Vokiečių prekės ženklas Buffalo, įkurtas 1979 m. Michaelo Conradi, pradžioje prekiavo tik kaubojiškais batais, tačiau 1995 m. pristatė sportinio stiliaus modelius su platforma – inovaciją, kuri tuo metu tarptautinėje rinkoje buvo retai matoma. Vienas žinomiausių modelių, pasiekęs net 10, o kai kuriais atvejais ir 20 centimetrų aukščio platformą, greitai peraugo iš reivo subkultūros į plačiąją popkultūrą.
Kodėl Buffalo tapo platforminės avalynės simboliu?
Buffalo tapo platforminės avalynės simboliu didele dalimi dėl britų popgrupės Spice Girls, kurios modelius avėjo koncertuose, klipuose ir viešuose pasirodymuose 90-ųjų viduryje. Šis ryšys sustiprino prekės ženklo asociaciją su „girl power” judėjimu ir laisvesniu, drąsesniu moters įvaizdžiu – batai, kurie nebuvo klasikine prasme moteriški, tapo stiprybės ir savarankiškumo ženklu. Prie populiarumo prisidėjo ir kitos to meto žvaigždės, avėjusios Buffalo modelius scenoje bei viešuose pasirodymuose. Tai, kas prasidėjo kaip subkultūros avalynė, per kelerius metus tapo vienu atpažįstamiausių 90-ųjų mados simbolių.
Kam tinka platforminiai batai šiandien?
Platforminiai batai šiandien tinka žmonėms, kurie nori aiškaus, dėmesį patraukiančio akcento kasdienėje aprangoje, nebijodami kiek grubesnės, masyvesnės estetikos. Skirtingai nuo 90-ųjų, kai platformos daugiausia buvo siejamos su klubine ar naktine apranga, šiandien jos dažniau derinamos su kasdieniais drabužiais – plačiais džinsais, midi sijonais, oversized striukėmis. Modelis veikia geriausiai tada, kai likusi apranga yra santūri: platforma jau savaime yra pakankamai ryškus elementas, todėl nereikia papildomo dėmesio traukiančio drabužio.
Kaip derinti platforminius batus prie kasdienės aprangos?
Platforminius batus prie kasdienės aprangos lengviausia derinti laikantis vienos taisyklės – leisti batams būti komplekto centru, o likusią aprangą palikti paprastą. Prie plačių arba tiesaus kirpimo džinsų platforma sukuria stabilų, subalansuotą siluetą, ypač jei kelnės uždengia didžiąją pado dalį. Prie midi sijono ar suknelės platforminis batas sukuria kontrastą tarp moteriško viršaus ir masyvios apačios – derinys, kuris pastaruoju metu vėl dažnai matomas gatvės stiliaus nuotraukose. Su oversized striuke ar švarku platforma prideda proporcijų – aukštesnis padas subalansuoja platesnį viršutinės dalies siluetą. Universaliausios yra juoda ir balta spalvos, o odos ar nubuko tekstūra suteikia daugiau charakterio nei blizgus sintetinis paviršius.