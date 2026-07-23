Padėka

Padėka

Mūsų šeimos vardu nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie ­sunkią atsisveikinimo su mūsų mylimu vyru, tėčiu, seneliu, broliu, giminaičiu, draugu, treneriu Rimantu Sidaravičiumi aki­mirką buvo kartu.
Ačiū visiems, kurie atėjo atsisveikinti, palydėjo į paskutinę ­kelionę, skyrė maldą, ištarė paguodos žodį, atsiuntė užuojautą ar tiesiog tyliai buvo šalia. Kiekvienas jūsų parodytas dėmesys mūsų šeimai suteikė stiprybės ir priminė, kiek daug nuostabių žmonių lydėjo tėtį jo gyvenimo kelyje.
Ypatingą padėką norime skirti Elektrėnų bendruomenei – miesto žmonėms, draugams, kaimynams, buvusiems kolegoms, auklėtiniams, bendražygiams ir giminėms. Jūsų šiluma, pagarba ir nuoširdūs prisiminimai mums tapo didžiule paguoda. Atskirai už nuoširdžią pagalbą norime padėkoti Elektrėnų seniūnei Tomai Žilinskytei ir laidojimo paslaugas organizavusiam Dariui Kmelnickui.
Elektrėnai tėčiui buvo ne tik namai. Tai buvo miestas, kuriam jis atidavė beveik penkis savo gyvenimo dešimtmečius.
Kai Elektrėnuose buvo pastatyta pirmoji Lietuvoje dirbtinio ledo arena, prasidėjo naujas Lietuvos ledo ritulio etapas. Tėtis buvo vienas iš žmonių, kurie šią istoriją kūrė nuo pat pirmųjų jos puslapių. Būdamas pirmuoju Elektrėnų ledo ritulio treneriu, jis išugdė ne vieną ledo ritulininkų kartą, o kartu su savo auklėtiniais padėjo pamatus tradicijai, kuri išgarsino Elektrėnų vardą visoje Lietuvoje ir už jos ribų. Šiandien daugelis jo auklėtinių patys dirba treneriais, ugdo jaunuosius sportininkus, vadovauja ledo ritulio organizacijoms ir tęsia vertybes, kurias kadaise iš savo Trenerio perėmė patys.
Per atsisveikinimą šalia tėčio ilsėjosi jo iškovoti medaliai, trenerio apdovanojimai ir 2007 metais Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto departamento skirtas Aukso medalis. Tačiau ­šiomis dienomis dar kartą supratome, kad didžiausias jo gyvenimo apdovanojimas buvo ne medaliai ir ne titulai. Didžiausias jo ­gy­venimo apdovanojimas buvo žmonės, kuriuos jis sutiko savo kelyje ir kuriuos jam buvo lemta ugdyti.
Tėtis niekada nesiekė asmeninės garbės ar pripažinimo. Jam svarbiausia buvo komanda, jo auklėtiniai, šeima, Lietuvos vardas ir Elektrėnai. Didžiausias džiaugsmas jam buvo matyti augančius žmones ir žinoti, kad jo darbas turi tęsinį. Šiandien tas tęsinys gyvena jo auklėtiniuose, jų ugdomuose vaikuose ir kiekviename žmoguje, kuris savo gyvenime išsinešė bent dalelę Trenerio perduotų vertybių. Elektrėnuose žodis „Treneris“ jau seniai reiškė daugiau nei profesiją. Daugeliui tai buvo žmogus, užauginęs Elektrėnų ledo ritulį. Mums tai buvo mūsų tėtis.
Nuoširdžiai tikime, kad didžiausia pagarba jo atminimui bus ne tik prisiminti jo nueitą kelią, bet ir tęsti jo pradėtus darbus – ugdyti jaunus žmones, mylėti sportą, branginti savo miestą ir didžiuo­tis Elektrėnų vardu.
Ačiū visiems, kurie šiomis sunkiomis dienomis buvo kartu su mumis. Jūsų parodyta pagarba ir bendrystė amžiams liks mūsų ­šeimos širdyse.

Su pagarba ir dėkingumu Albina, Viltė ir Inga

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Padėka
Ketvirtoji vasaros poezijos šventė Grabijoluose
Batikos darbų paroda „Vidinio pasaulio žemėlapiai“ Elektrėnų bibliotekoje: proga patyrinėti ne tik kito, bet ir savo vidų
Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ viešnagė Trakų bendrijos 30-ies metų jubiliejinėje šventėje

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Jauna muzika skambės gastrobare POMO: koncertuos dvi perspektyvios grupės iš Vilniaus
55-asis bėgimas aplink Elektrėnų marias
FOTOGRAFIJOS KONKURSAS – PARODA „DAINA PER FOTO OBJEKTYVĄ“
„STEP BY STEP“ vėl pirmi!

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44