Proteino kokteiliai: kada gerti, kaip maišyti ir kokios dažniausios klaidos?

Proteino kokteiliai gali būti vienas paprasčiausių būdų papildyti organizmą baltymais, tačiau jų nauda priklauso ne tik nuo pasirinkto produkto, bet ir nuo to, kaip bei kada jį vartojate. Vieni baltymų kokteilį geria po treniruotės, kiti – ryte ar tarp pagrindinių valgymų, tačiau universalios taisyklės, tinkančios visiems, nėra. Viskas priklauso nuo jūsų mitybos, fizinio aktyvumo ir siekiamų tikslų. Neretai kyla ir kitų klausimų – ar baltymus geriau maišyti su vandeniu ar pienu, ar galima juos gerti tomis dienomis, kai nesportuojate ir kokios klaidos dažniausiai trukdo pasiekti norimą rezultatą. Šiame straipsnyje rasite atsakymus į šiuos klausimus ir sužinosite, kaip proteino kokteilius vartoti iš tiesų efektyviai.
Kas yra proteinas ir kam jis reikalingas?
Proteinas – tai baltymai, kurie yra viena svarbiausių organizmo maistinių medžiagų ir prisideda prie raumenų masės augimo bei jos išsaugojimo. Baltymai taip pat svarbūs kaulams, odai, fermentų ir hormonų gamybai, todėl jų pakankamas kiekis kasdienėje mityboje reikalingas kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo fizinio aktyvumo. Nors dalį reikalingų baltymų įprastai gauname su maistu – mėsa, žuvimi, kiaušiniais, pieno produktais, ankštinėmis daržovėmis ar riešutais – ne visada pavyksta jų suvartoti pakankamai. Tokiais atvejais proteino kokteiliai gali tapti patogiu būdu papildyti kasdienį baltymų kiekį, ypač aktyviai sportuojantiems žmonėms ar turintiems didesnį baltymų poreikį dėl kitokių priežasčių.
Dažniausiai proteinas vartojamas kokteilių pavidalu, nes tai greitas ir patogus būdas gauti kokybiškų baltymų. Tačiau svarbu suprasti, kad proteino kokteilis nėra visavertės mitybos pakaitalas. Tai tik papildomas baltymų šaltinis, padedantis lengviau pasiekti reikiamą baltymų kiekį, kai jo nepakankamai gaunate vien su maistu. Šiandien galima rinktis įvairių rūšių baltymų papildus – išrūgų, kazeino, augalinės kilmės ar kitus proteino produktus.
Kada geriausia gerti proteino kokteilį?
Geriausias laikas gerti proteino kokteilį priklauso nuo jūsų tikslų, fizinio aktyvumo ir mitybos. Nėra vieno visiems tinkančio vartojimo laiko – svarbiausia, kad organizmas per dieną gautų pakankamą baltymų kiekį. Vis dėlto tam tikrais atvejais proteinas gali būti ypač naudingas.
Po treniruotės
Po intensyvaus fizinio krūvio organizmui reikia maistinių medžiagų atsistatymui, todėl daugelis žmonių proteiną renkasi būtent po treniruotės. Proteino kokteilis yra patogus būdas papildyti baltymų atsargas, ypač jei iš karto po sporto nėra galimybės valgyti visavertį patiekalą.
Ryte
Jei pusryčiuose trūksta baltymų arba rytais dažnai skubate, proteino kokteilis gali padėti lengviau papildyti kasdienį jų kiekį. Jį galima gerti vieną arba naudoti kaip ingredientą ruošiant glotnučius su vaisiais, avižomis ar kitais mėgstamais produktais.
Tarp pagrindinių valgymų
Kai tarp pusryčių, pietų ar vakarienės susidaro ilgesnės pertraukos, proteino kokteilis gali būti patogus užkandžio pasirinkimas. Jis padeda papildyti mitybą baltymais ir gali būti naudingas žmonėms, kuriems dėl aktyvaus gyvenimo ritmo ne visada pavyksta reguliariai pavalgyti.
Ar galima proteiną gerti vakare?
Taip, proteiną galima vartoti ir vakare, jei tuo metu patogiau papildyti dienos baltymų kiekį. Svarbiausia yra ne konkreti valanda, o bendras per dieną suvartojamų baltymų kiekis. Jei vakare sportuojate arba vakarienėje trūksta baltymų, proteino kokteilis gali būti patogus sprendimas.
Su kuo geriausia maišyti proteiną?
Proteiną galima maišyti su vandeniu, pienu ar augaliniais gėrimais – tad tinkamiausias pasirinkimas priklauso nuo jūsų skonio, mitybos įpročių ir tikslų. Nors pats proteinas išlieka tas pats, pasirinktas skystis gali pakeisti kokteilio skonį, tekstūrą ir maistinę vertę. Maišant proteiną su vandeniu gaunamas lengvesnis, mažiau kalorijų turintis kokteilis. Toks pasirinkimas dažnai patinka žmonėms, kurie ieško gaivesnio skonio arba nori greitai papildyti baltymų kiekį po treniruotės. Jei norisi sotesnio ir kremiškesnio gėrimo, proteiną galima maišyti su pienu. Toks kokteilis suteikia papildomų baltymų ir kitų maistinių medžiagų, tačiau kartu turi ir daugiau kalorijų.
Netoleruojantiems laktozės ar besirenkantiems augalinę mitybą puikiai tinka augaliniai gėrimai, pavyzdžiui, avižų, migdolų ar sojų. Norint paįvairinti skonį, proteino kokteilį galima pagardinti vaisiais, uogomis, avižomis, riešutų sviestu ar sėklomis. Tokiu būdu jis tampa ne tik skanesnis, bet ir maistingesnis. Vis dėlto verta nepamiršti, kad kiekvienas papildomas ingredientas padidina bendrą kalorijų kiekį, todėl priedus reikėtų rinktis atsižvelgiant į savo mitybos tikslus. Kad kokteilis būtų vientisos konsistencijos, proteiną rekomenduojama maišyti plaktuvėje arba trintuvu. Taip išvengsite gumulėlių ir galėsite greitai paruošti gėrimą tiek namuose, tiek pasiimti jį su savimi į darbą ar sporto klubą.
Kokios dažniausios klaidos vartojant proteiną?
Didžiausia klaida – manyti, kad vien proteinas gali pakeisti subalansuotą mitybą ar užtikrinti geresnius sporto rezultatus. Nors baltymų papildai yra patogus būdas papildyti kasdienį baltymų kiekį, jie turėtų būti tik visavertės mitybos dalis, o ne pagrindinis baltymų šaltinis. Dar viena daugelio klaida – proteino vartojimas neįvertinus realaus baltymų poreikio. Jei kasdien su maistu gaunate pakankamai baltymų, papildai gali būti ir nereikalingi. Todėl prieš pradedant reguliariai vartoti proteiną verta įvertinti savo mitybą ir fizinį aktyvumą.
Kita dažnai pasitaikanti klaida – tikėtis greitų rezultatų. Nors proteinas prisideda prie raumenų masės augimo ir padeda ją išsaugoti, jis neveikia stebuklingai. Norimi rezultatai pasiekiami tik derinant pakankamą baltymų kiekį su reguliariu fiziniu aktyvumu, kokybišku poilsiu ir subalansuota mityba. Taip pat nereikėtų pamiršti pakankamo skysčių vartojimo.