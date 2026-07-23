Kaip internetu išsirinkti televizorių jo nemačius gyvai?

Televizorių internetu galima išsirinkti taip pat tiksliai kaip ir parduotuvėje – svarbu žinoti, į kokius parametrus atkreipti dėmesį prekės aprašyme. Pirmiausia verta įvertinti ekrano dydį pagal žiūrėjimo atstumą, raišką, ekrano technologiją ir atnaujinimo dažnį.
Dalis pirkėjų vis dar nerimauja, kad nepamatę televizoriaus gyvai gali suklysti, tačiau techninė specifikacija dažnai pasako daugiau nei trumpas žvilgsnis parduotuvėje. Salono apšvietimas, demonstracinis vaizdo režimas ir specialiai parinktas turinys neretai iškreipia realų įspūdį, todėl perkant internetu svarbiausia remtis konkrečiais techniniais kriterijais.
Kokio dydžio televizorių rinktis pagal atstumą nuo sofos?
Televizoriaus dydį verta rinktis pagal atstumą nuo sofos iki ekrano, ne pagal tai, koks dydis atrodo įspūdingiausias parduotuvėje. 4K raiškos televizoriams galioja paprasta taisyklė: patogus žiūrėjimo atstumas dažniausiai yra maždaug 1,5-2,5 karto didesnis už ekrano įstrižainę, išreikštą metrais.
Praktiškai tai reiškia, kad 55 colių (139 cm) ekranui patogus atstumas yra apie 2-2,5 metro, o 65 colių (165 cm) modeliui – apie 2,5-3 metrus. Jeigu kambarys mažas, geriau rinktis kompaktiškesnį, bet arčiau pastatytą ekraną, o ne priešingai – per didelis televizorius per arti akis vargina greičiau.
Į kokias specifikacijas žiūrėti prekės aprašyme?
Svarbiausios specifikacijos, kurias reikia patikrinti prekės aprašyme – raiška, ekrano tipas, atnaujinimo dažnis ir HDR palaikymas. Šie keturi rodikliai iš esmės pasako viską, ką reikia žinoti apie būsimo televizoriaus vaizdo kokybę.
Didelė dalis šiandien parduodamų televizorių yra 4K UHD (3840×2160) raiškos – tai standartas, kurio verta laikytis. Atnaujinimo dažnis, matuojamas hercais (Hz), ypač svarbus žaidėjams ir sporto mėgėjams – kuo aukštesnis dažnis, tuo sklandesnis judesys ekrane, be jokio „trūkinėjimo” greitų scenų metu.
Kaip suprasti, koks ekrano tipas, turint tik prekės pavadinimą?
Ekrano tipą lengva atpažinti iš prekės pavadinimo – santrumpos OLED, QLED, Neo QLED ar Mini LED rodo, kokia technologija sukurtas vaizdas. Kiekviena jų turi savo stiprybes, todėl verta žinoti, ką jos reiškia dar prieš renkantis.
OLED televizoriai pasižymi itin aukštu kontrastu ir geriausiai tinka tamsesnėms patalpoms, kur svarbiausia gili juoda spalva. QLED ir Neo QLED modeliai dažniausiai pasiekia didesnį maksimalų ryškumą, todėl geriau atrodo šviesiuose kambariuose. Mini LED technologija papildomai pagerina foninio apšvietimo valdymą, nes ryškumas reguliuojamas atskirose ekrano zonose.
Šie skirtumai dažniausiai pateikiami modelių specifikacijose, todėl pagrindinius televizorių parametrus galima patogiai palyginti internetu, neišeinant iš namų.
Kaip sumažinti riziką perkant televizorių internetu?
Riziką perkant internetu sumažina keli paprasti žingsniai – patikrinta parduotuvė, aiški grąžinimo politika ir galimybė gauti konsultaciją prieš pirkimą. Šie trys dalykai iš esmės pakeičia patirtį, kurią anksčiau suteikdavo tik fizinis apsilankymas parduotuvėje.
Elesen turi tiek internetinę parduotuvę, tiek fizinius salonus visoje Lietuvoje, todėl abejojantis pirkėjas gali užsukti pamatyti panašų modelį gyvai arba tiesiog paskambinti konsultantams ir gauti atsakymus į klausimus dar prieš užsakymą. Visiems televizoriams taikoma standartinė garantija, todėl net jei rezultatas nepateisina lūkesčių, yra aiškus ir saugus sprendimo kelias.
Kokius Samsung televizorius rasi Elesen?
Elesen Samsung televizorių internete pasirinkimas platus. Čia rasti įvairius modelius – nuo bazinių LED televizorių iki aukščiausios klasės OLED ir Neo QLED serijų. Pasirinkimas suskirstytas pagal segmentus, todėl lengviau orientuotis, koks modelis atitiktų tavo poreikius ir biudžetą:
- Bazinis segmentas: F6002F serija – paprasti LED televizoriai kasdieniam naudojimui;
- Vidutinis–aukštesnis segmentas: QLED ir Neo QLED serijos (Q7F, Q8F, QN70F, QN80H) – ryškesnis vaizdas už prieinamą kainą;
- Premium segmentas: OLED serijos (S85F, S90H, S92F, S95F) – giliausias kontrastas ir aukščiausia vaizdo kokybė;
- Dizaino sprendimai: „The Frame” – televizorius, kuris ramybės metu atrodo kaip paveikslas ant sienos.
Visi modeliai veikia su „Tizen” operacine sistema, todėl valdymas ir sąsaja tarp skirtingų serijų yra panašūs.
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar galiu pamatyti televizorių gyvai prieš pirkdamas internetu?
Taip, Elesen turi fizines parduotuves visoje Lietuvoje, kuriose galima apžiūrėti ten prieinamus modelius ir pasitikrinti vaizdo kokybę gyvai.
Kaip colius paversti centimetrais?
Paprasta taisyklė: coliai × 2,54 = centimetrai. Pavyzdžiui, 55 colių ekranas atitinka maždaug 140 cm įstrižainę.
Ar visi Samsung televizoriai turi Smart TV funkciją?
Dauguma šiandien parduodamų modelių ją turi, tačiau tikslią informaciją visada verta pasitikrinti konkretaus modelio specifikacijoje prieš perkant.