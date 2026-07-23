Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ viešnagė Trakų bendrijos 30-ies metų jubiliejinėje šventėje

2026 m. liepos 10 d. Elektrėnų bendrija „Bočiai“, vykdydama kultūros rėmimo projektą, kurį remia savivaldybės administracija iš kultūros rėmimo fondo, dalyvavo Trakų bendrijos 30-ies metų jubiliejinėje šventėje „Prisiminkime vasarą“.
Šventėje dalyvavo Švenčionių, Varėnos, Vilniaus, Trakų ir mūsų – Elektrėnų „Bočių“ – bendrijų meno kolektyvai.
Laiko nesustabdysi ir neatsuksi atgal… Ir tikrai, rodos, ką tik buvo pavasaris, žydėjo obelys, jazminai, čia – jau dienos trumpėja, vasara traukiasi.
Buvo visko – saulės ir vėjo, lietaus, ko tik norėjai ir nenorėjai, susitikimų su kitais kolektyvais, išvykų, įspūdžių daug įvairių.
Šventės metu, esant dar vasaros vidury, galėjome džiaugtis dar būdami draugų būry, su kai kuriais susitikdami jau ne pirmą kartą.
Prisimindami vasarą ir mes, Elektrėnų bendrija „Bočiai“, su ansambliu „Dubija“ (vadovė Nijolė Ramanauskienė) savo koncertą pradėjome su daina „Vasara žieduota“. Mums bedainuojant, kiti ėjo šokti. Kai kurie – kartu priedainius dainavo. Gausu buvo aplodismentų dainų viduryje ir jas pabaigus. Žodžiu, buvome šiltai priimti.
Pasiklausę nuostabios muzikos, skambių dainų, pilni gerų įspūdžių, gavę daug teigiamų emocijų, su gera nuotaika grįžome namo.
Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ pirmininkė Birutė Kizienė