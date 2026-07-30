Plaukų transplantacija: FUE ir DHI metodai – kuo jie skiriasi?

Plaukų transplantacija: FUE ir DHI metodai – kuo jie skiriasi?

Šiuolaikinė plaukų transplantacijos medicina siūlo kelis metodus, kurių populiariausi yra FUE (Follicular Unit Extraction) ir DHI (Direct Hair Implantation). Kiekvienas iš jų turi savitų ypatumų, lemiančių tinkamumą konkrečiam pacientui ir pageidaujamam rezultatui. Supratimas apie metodų skirtumus padeda geriau pasiruošti konsultacijai ir turėti realius lūkesčius dėl procedūros eigos bei rezultato.

FUE metodas

FUE metodo metu folikulai išimami po vieną iš donorinės zonos naudojant specialų mikrochirurginį instrumentą. Tada gydytojas paruošia kanalus persodinimo srityje – pagal pageidaujamą plaukų augimo kryptį ir kampo parametrus – ir folikulai įsodinami. Plaukų augimo krypties, kampo ir išdėstymo planavimas turi įtakos galutinio rezultato natūralumui.

FUE metodas lankstus, nes leidžia paimti folikulusiš įvairių kūno sričių – barzdos ar krūtinės – jei galvos donorinė zona ribota. Donorinėje zonoje lieka smulkūs taškiniai randeliai, kurie sugiję dažniausiai būna mažai pastebimi. Jų matomumas priklauso nuo paimtų folikulų kiekio, plaukų ilgio ir individualaus gijimo. . Reabilitacijos laikotarpis paprastai trumpesnis nei taikant senesnius metodus.

DHI metodas

DHI metodas – tai FUE modifikacija, kurioje naudojamas specializuotas implantatorius („Choi pen“ pieštukas). Folikulas įsodinamas tiesiogiai, neformuojant kanalų iš anksto. Tiesioginio implantavimo technika gali sutrumpinti laiką tarp folikulo paėmimo ir įsodinimo, tačiau jo prigijimui įtakos turi ir implantuojamų plaukų laikymo, paruošimo bei implantavimo sąlygos.

Implantatorius leidžia procedūros metu kontroliuoti transplantato įsodinimo gylį, kryptį ir kampą. Ši technika gali būti pasirenkama dirbant mažesnėse ar estetiškai jautriose srityse, pavyzdžiui, formuojant priekinę plaukų liniją ar antakius.  Procedūros trukmė gali būti ilgesnė nei FUE atveju, nes kiekvienas folikulas įsodinamas individualiai.

Metodo parinkimas

Gydytojas, įvertinęs donorinės zonos būklę, plikimo mastą, galvos odos ypatybes ir paciento lūkesčius, pasiūlo tinkamiausią metodą. Nėra universaliai geresnio varianto – abu metodai turi privalumų, priklausomai nuo konkrečios situacijos. Kai kuriais atvejais abu metodai derinami vienos procedūros metu, siekiant kuo tikslesnio rezultato.

Pooperacinė priežiūra

Pooperacinė priežiūra abiem atvejais panaši: pirmomis dienomis svarbu apsaugoti galvos odą, laikytis higienos reikalavimų ir vengti veiklų, galinčių paveikti folikulų įsitvirtinimą. Reguliarūs kontroliniai vizitai leidžia gydytojui vertinti gijimo eigą ir laiku pastebėti galimus nukrypimus. Svarbu kantriai laukti rezultatų – galutinis rezultatas paprastai vertinamas po 12–18 mėnesių.

Išvados

FUE ir DHI – du skirtingi, tačiau vienodai vertingi plaukų transplantacijos metodai. Tinkamo varianto pasirinkimas priklauso nuo individualios situacijos ir gali būti nustatytas tik atlikus išsamų gydytojo įvertinimą.

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