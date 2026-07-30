Užblokuoti kompiuteriai ir reikalaujama išpirka: ką privalo žinoti Lietuvos verslas

Pastaruoju metu Lietuvos smulkusis ir vidutinis verslas vis dažniau susiduria su rimtais iššūkiais skaitmeninėje erdvėje. Kibernetiniai nusikaltimai tampa kasdiene grėsme, o viena pavojingiausių ir finansiškai skaudžiausių atakų formų – kenkėjiška programinė įranga, užkoduojanti įmonės duomenis ir už kurią reikalaujama išpirkos. Tokie incidentai paralyžiuoja kasdienę veiklą, sukelia didžiulius nuostolius ir kelia grėsmę visai organizacijos reputacijai.
Įmonių vadovai ir IT specialistai privalo suprasti, kad skaitmeninis saugumas nėra tik techninė detalė – tai esminis strateginis prioritetas. Kai ekranuose užsidega pranešimas apie užblokuotus kompiuterius, panika yra pats blogiausias patarėjas. Kritinėse situacijose sprendimus lemia operatyvumas, aiškus procedūrų planas bei išankstinės apsaugos priemonės, galinčios sušvelninti žalingas pasekmes.
Pirminiai veiksmai kilus incidentui
Pirmasis žingsnis pastebėjus įsilaužimą ar duomenų užšifravimą – visiškas paveiktų įrenginių atjungimas nuo vietinio tinklo ir interneto. Tai atliekama fiziškai ištraukiant tinklo kabelius arba išjungiant belaidį ryšį. Šis veiksmas neleidžia kenkėjiškai programai plisti toliau per bendrus įmonės serverius ar kitus darbo kompiuterius.
Nutraukus ryšį su išoriniu pasauliu, būtina nedelsiant informuoti įmonės vadovybę bei atsakingus už IT darbuotojus. Kaip teigia sistemų administratorius Tomas, „greita reakcija pirmąją valandą po atakos lemia, ar pavyks išsaugoti didžiąją dalį nesugadintų atsarginių kopijų ir sustabdyti programos plitimą“. Jokiu būdu negalima patiems bandyti perkurti sistemos ar trylika kartų iš naujo paleisti kompiuterį, nes tai gali negrįžtamai sugadinti užšifruotus failus.
Teisėsaugos ir institucijų įtraukimas
Lietuvoje veikiančios institucijos teikia būtiną pagalbą nukentėjusioms organizacijoms, todėl apie kibernetinį incidentą privaloma pranešti oficialiai. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras ir policija yra pirminiai adresatai, kuriuos būtina informuoti pateikiant visą turimą techninę informaciją, įskaitant ekrano nuotraukas su išpirkos reikalavimais ir paliktus kontaktinius duomenis.
Kreipimasis į teisėsaugą padeda ne tik tirti nusikalstamą veiklą, bet ir apsaugo verslą nuo galimų teisinių pasekmių, jei užrakintuose kompiuteriuose buvo tvarkomi asmens duomenys. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija turi būti informuota apie asmens duomenų saugumo pažeidimą per nustatytą teisinį terminą. Oficialus pranešimas taip pat padeda pagrįsti draudimo išmokų prašymus, jei įmonė yra apsidraudusi nuo kibernetinių rizikų.
Išpirkos mokėjimo rizika ir pasekmės
Viena dažniausių vadovų dvejonių – ar sumokėti nusikaltėlių reikalaujamą išpirką, tikintis greitai susigrąžinti svarbius failus. Lietuvos kibernetinio saugumo ekspertai ir tarptautiniai ekspertai laikosi vieningos pozicijos: mokėti išpirkos negalima. Pirmiausia, pinigų pervedimas negarantuoja, kad nusikaltėliai tikrai atsiųs veikiantį dešifravimo raktą – statistika rodo, jog nemaža dalis sumokėjusių pinigus duomenų taip ir neatgauna.
Antra, sumokėta išpirka tik paskatina nusikalstamas grupuotes tęsti veiklą ir finansuoja tolimesnius jų nusikaltimus. Finansinis nusikaltimų tyrimo tarnybos specialistai pastebi, kad kriptovaliutų pervedimai yra sunkiai sekami, o pats pinigų išmokėjimas padaro įmonę pažeidžiamesne, nes įsilaužėliai gali sugrįžti ir pareikalauti papildomų lėšų arba parduoti konfiskuotą informaciją konkurentams.
IT saugumo sprendimai kaip ilgalaikė apsauga
Efektyviausia apsauga nuo duomenų užblokavimo – iš anksto įdiegti modernūs IT saugumo sprendimai, kurie užkerta kelią kenkėjiškos programinės įrangos patekimui į sistemą. Šiuolaikinės apsaugos priemonės naudoja dirbtinį intelektą ir elgsenos analizę, todėl sugeba pastebėti ir sustabdyti grėsmes dar prieš joms padarant žalą kompiuteriuose.
Lietuvos įmonėms, neturinčioms pakankamai vidinių resursų ar specializuotų darbuotojų, optimalus pasirinkimas yra profesionalios IT paslaugos verslui, teikiamos išorės partnerių. Nuolatinis sistemų stebėjimas, operatyvus saugumo atnaujinimų diegimas ir darbuotojų mokymai atpažinti sukčiautojų laiškus sumažina sėkmingos atakos tikimybę iki minimumo.
Duomenų atstatymo strategija ir atsarginės kopijos
Jei nelaimė jau įvyko, vienintelis patikimas būdas atkurti veiklą be nusikaltėlių pagalbos – kokybiškų ir reguliarių atsarginių kopijų (backup) turėjimas. Atsarginės kopijos privalo būti izoliuotos nuo pagrindinio įmonės tinklo, kad užpuolikai neturėtų prie jų prieigos ir negalėtų jų užšifruoti kartu su visais duomenimis.
Atkūrimo procesas turi būti periodiškai testuojamas realiomis sąlygomis. Praktika rodo, kad daugelis įmonių mano turinčios atsargines kopijas, tačiau kritiniu momentu paaiškėja, jog failai yra sugadinti, nepilni arba jų atstatymas užtrunka nepateisinamai ilgai. Investicijos į patikimą duomenų atsarginių kopijų infrastruktūrą yra pigesnės nei veiklos prastovos ir reputacijos žala.