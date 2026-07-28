3 šiuolaikiški namų šildymo metodai: kurį pasirinkti savo būstui?

Tinkamai pasirinkta namų šildymo sistema lemia ne tik šilumos sąskaitas. Nuo jos priklauso kasdienis komfortas, priežiūrai skiriamas laikas, patalpų oro kokybė, galimybė ruošti karštą vandenį ir net būsima nekilnojamojo turto vertė. Šildymo įranga paprastai naudojama daug metų, todėl sprendimą verta priimti įvertinus ne vien pradinę kainą.
Šiuolaikinės sistemos tampa vis labiau automatizuotos. Jas galima valdyti telefonu, programuoti pagal paros laiką, derinti su saulės elektrine ar kitais energijos šaltiniais. Tačiau universalaus sprendimo nėra. Naujam energetiškai efektyviam namui tinkanti sistema nebūtinai gerai veiks senesniame, neapšiltintame pastate su mažais radiatoriais.
Šiame straipsnyje aptariami trys aktualūs šildymo metodai: oras-oras šilumos siurbliai, geoterminis šildymas bei automatiniai biokuro katilai.
Kodėl šildymo sistemą reikia rinktis pagal pastatą?
Dažna klaida yra pirmiausia išsirinkti patraukliai reklamuojamą įrenginį, o tik tada bandyti jį pritaikyti namui. Teisinga tvarka turėtų būti priešinga: pirmiausia nustatomi pastato šilumos nuostoliai, įvertinama esama šildymo sistema, gyventojų įpročiai ir finansinės galimybės, o tada parenkamas šilumos šaltinis.
Šilumos poreikiui įtakos turi:
-
namo plotas ir aukštis;
-
sienų, stogo bei grindų šiltinimas;
-
langų ir lauko durų būklė;
-
pastato sandarumas;
-
karšto vandens poreikis;
-
radiatorių arba grindinio šildymo tipas;
-
gyventojų palaikoma temperatūra;
-
vietovės klimato sąlygos.
Du vienodo ploto namai gali sunaudoti visiškai skirtingą energijos kiekį. Pavyzdžiui, naujas sandarus namas su grindiniu šildymu dažniausiai gali būti efektyviai šildomas žemos temperatūros vandeniu. Senam namui su nedideliais radiatoriais per šalčius gali reikėti gerokai aukštesnės temperatūros, todėl ne kiekvienas šilumos siurblys tokiame pastate veiks ekonomiškai.
Tarptautinė energetikos agentūra pabrėžia, kad pastato energinio efektyvumo pagerinimas gali reikšmingai sumažinti šildymo poreikį ir leisti rinktis mažesnės galios šilumos siurblį. Kitaip tariant, investicijos į stogo, sienų ar perdangos šiltinimą kartais duoda daugiau naudos negu brangesnio šildymo įrenginio pirkimas.
1. Oras-oras šilumos siurbliai
Oras-oras sistema paima šilumą iš lauko oro ir perduoda ją tiesiai į patalpų orą. Paprasčiau tariant, tai yra šildyti galintis oro kondicionierius. Sistemą sudaro lauko blokas ir vienas arba keli vidiniai blokai.
Oras-oras šilumos siurbliai patrauklūs dėl palyginti nesudėtingo montavimo. Jiems nereikia gręžinių, katilinės, kamino, vandens vamzdyno ar grindinio šildymo. Dėl šios priežasties tokia sistema gali būti įrengta sodo namelyje, mažame individualiame name, dirbtuvėse, biure ar bute, kuriame nėra patogios vandeniu pagrįstos šildymo sistemos.
Vienas didžiausių privalumų yra galimybė tuo pačiu įrenginiu ir šildyti, ir vėsinti. Lietuvos vasaroms šylant, vėsinimas tampa vis aktualesnis. Pereinamaisiais laikotarpiais, kai lauke dar nėra labai šalta, oras-oras sistema gali greitai ir ekonomiškai sušildyti patalpas.
Vis dėlto šiluma paskirstoma oro srautu. Jei namas turi daug uždarų kambarių, vienas vidinis blokas neapšildys visų patalpų vienodai. Atidarytos durys padeda, tačiau tai nėra visavertis šilumos paskirstymo projektas. Didesniame name gali reikėti kelių vidinių blokų arba ortakinės sistemos.
Oras-oras įrenginys paprastai neruošia karšto vandens, todėl jam reikalingas atskiras elektrinis boileris ar kitas vandens šildytuvas. Taip pat reikia įvertinti ventiliatoriaus keliamą garsą ir oro judėjimą. Jautriems žmonėms stipresnė oro srovė gali kelti diskomfortą.
Šis metodas geriausiai tinka:
-
mažesniems ir gana atviros erdvės namams;
-
sezoniniams bei sodo nameliams;
-
būstams be centrinės vandens šildymo sistemos;
-
kaip papildomas šilumos šaltinis;
-
žmonėms, kuriems svarbi ir vėsinimo funkcija.
Lietuvoje šių sistemų patrauklumą didina tai, kad tam tikrais atvejais jos gali būti finansuojamos keičiant seną taršų šildymo įrenginį. Konkrečios sąlygos priklauso nuo galiojančio kvietimo, pastato tipo ir keičiamo įrenginio, todėl prieš pirkimą reikia tikrinti naujausius Lietuvos energetikos agentūros reikalavimus.
2. Geoterminis šildymas
Geoterminis, dažniausiai žemė-vanduo tipo, šilumos siurblys energiją ima iš grunto. Šiluma gali būti surenkama horizontaliu vamzdynu sklype arba vertikaliais gręžiniais. Kadangi grunto temperatūra per metus svyruoja mažiau negu lauko oro temperatūra, sistema gali išlaikyti gana stabilų efektyvumą ir per didesnius šalčius.
Tai komfortiškas ir automatizuotas šildymo metodas. Tinkamai suprojektuota sistema šildo patalpas, ruošia karštą vandenį, o kai kuriais atvejais gali būti naudojama pasyviam arba aktyviam vėsinimui.
Pagrindinis trūkumas yra didelė pradinė investicija. Vertikaliems gręžiniams reikalingi specializuoti darbai, tinkamas projektavimas ir vieta įrangai. Horizontaliam kolektoriui reikia nemažo neužstatyto sklypo ploto. Virš kolektoriaus nerekomenduojama vėliau statyti pastatų ar formuoti gilių šaknų turinčių želdinių, jei tai gali pakenkti vamzdynui arba apsunkinti remontą.
Geoterminis šildymas labiausiai pasiteisina, kai:
-
namas bus naudojamas nuolat ir ilgą laiką;
-
gyventojai gali skirti didesnę pradinę investiciją;
-
šilumos poreikis yra pakankamai didelis;
-
sklype įmanoma įrengti kolektorių arba gręžinius;
-
siekiama stabilaus darbo esant žemai lauko temperatūrai;
-
norima mažiau matomos lauko įrangos.
Nedideliam, labai efektyviam namui geoterminės sistemos kaina gali būti neproporcingai didelė. Vertinant geoterminį šildymą svarbu skaičiuoti ne tik įrenginio kainą. Į bendrą sąmatą turi patekti gręžinys arba kolektorius, techninis projektas, vamzdynai, cirkuliaciniai siurbliai, karšto vandens talpa, elektros darbai ir šildymo sistemos pritaikymas.
3. Automatinis granulinis arba kitas biokuro katilas
Modernus biokuro katilas gerokai skiriasi nuo paprastos malkinės krosnies. Granuliniai katilai gali automatiškai dozuoti kurą, reguliuoti degimą, palaikyti nustatytą temperatūrą ir informuoti apie sutrikimus. Kai kurie modeliai turi automatinio uždegimo, šilumokaičio valymo bei pelenų pašalinimo funkcijas.
Šis šildymo metodas gali būti tinkamas ten, kur jau yra katilinė, kaminas, radiatoriai ir vieta kurui laikyti. Jis taip pat aktualus namams, kuriuose žiemą reikalinga aukštesnė vandens temperatūra. Katilas gali tiekti karštesnį vandenį į senesnius radiatorius, todėl ne visada būtina iš karto pertvarkyti visą šildymo sistemą.
Biokuras yra vietinis ir daugeliui Lietuvos gyventojų gerai pažįstamas energijos šaltinis. Vis dėlto automatinis katilas nėra visiškai priežiūros nereikalaujantis sprendimas. Reikia užsakyti granules, jas sandėliuoti sausoje vietoje, papildyti bunkerį, šalinti pelenus ir periodiškai valyti įrangą bei kaminą.
Net aukštos klasės katilo veikimas priklauso nuo kuro kokybės. Drėgnas ar daug priemaišų turintis kuras gali mažinti efektyvumą, didinti pelenų kiekį ir sukelti degiklio sutrikimų. Todėl vien mažiausia granulių kaina neturėtų būti pagrindinis pasirinkimo kriterijus.
Automatinis biokuro katilas gali būti racionalus, kai:
-
namas senesnis ir jam reikia aukštos temperatūros radiatorių;
-
yra tinkama katilinė ir kaminas;
-
pakanka vietos kuro atsargoms;
-
priimtina periodinė priežiūra;
-
nėra pakankamos elektros įvado galios didesniam šilumos siurbliui;
-
norima pakeisti seną neefektyvų kieto kuro katilą patogesniu įrenginiu.
Lietuvos paramos programose finansavimas paprastai siejamas su nustatytus efektyvumo ir emisijų reikalavimus atitinkančiais biokuro katilais. Prieš įsigyjant įrangą būtina patikrinti, ar konkretus modelis ir planuojamas projektas atitinka tuo metu galiojančias sąlygas.
Trijų šildymo metodų palyginimas
|
Šildymo metodas
|
Pradinė investicija
|
Eksploatavimo patogumas
|
Karšto vandens ruošimas
|
Vėsinimo galimybė
|
Kam geriausiai tinka
|
Svarbiausias ribojimas
|
Oras-oras šilumos siurblys
|
maža arba vidutinė
|
labai patogus
|
dažniausiai ne
|
taip
|
mažam, atviresnio plano arba sezoniniam būstui
|
nevienodas šilumos paskirstymas uždaruose kambariuose
|
Geoterminis šildymas
|
didelė
|
labai patogus
|
taip
|
galima
|
nuolat gyvenamam namui, kai planuojamas ilgas naudojimas
|
didelė pradinė kaina ir gręžinių arba sklypo poreikis
|
Automatinis biokuro katilas
|
vidutinė
|
vidutiniškai patogus
|
taip
|
ne
|
senesniam namui su radiatoriais, katiline ir kaminu
|
kuro sandėliavimas, valymas ir priežiūra
Lentelėje pateikti investicijų dydžiai yra santykiniai. Galutinė kaina priklauso nuo namo galios poreikio, gamintojo, montavimo sudėtingumo ir to, kiek reikia keisti esamą šildymo sistemą.
3 konkretūs patarimai prieš perkant šildymo įrangą
1. Užsakykite pastato šilumos nuostolių skaičiavimą.
Nepakanka įrenginio galios parinkti tik pagal namo plotą. Paprašykite, kad skaičiavime būtų įvertintos sienos, stogas, grindys, langai, vėdinimas, projektinė lauko temperatūra ir karšto vandens poreikis. Gavę pasiūlymą, paprašykite nurodyti, kokią galią įrenginys išlaikys šalčiausiomis projektinėmis sąlygomis.
2. Palyginkite bent tris pilnas sąmatas.
Lyginkite ne vien pagrindinio įrenginio kainą. Į sąmatą turi būti įtraukti vamzdynai, talpos, automatika, elektrinė dalis, paleidimas, kondensato arba atitirpinimo vandens nuvedimas ir garantinio aptarnavimo sąlygos. Pigiausias pasiūlymas gali pabrangti, kai darbų metu paaiškėja, kad dalis būtinų komponentų nebuvo įskaičiuota.
3. Sutartyje įrašykite svarbiausius techninius sprendimus.
Dokumentuose turėtų būti nurodytas konkretus modelis, galia, karšto vandens talpa, triukšmo valdymo priemonės, pagrindinės darbo temperatūros ir paleidimo darbai. Taip pat susitarkite, kas atliks garantinę priežiūrą ir per kiek laiko bus reaguojama į gedimą šildymo sezono metu.
Dažniausios pasirinkimo klaidos
Viena dažniausių klaidų – šildymo sistemą rinktis vien pagal mažiausią kainą. Pigesnis įrenginys ne visada bus ekonomiškiausias ilgalaikėje perspektyvoje, jei jo eksploatavimo išlaidos bus didesnės arba jis neatitiks pastato poreikių.
Kita klaida – neįvertinti šilumos paskirstymo. Oras-oras šilumos siurbliai efektyviausiai veikia atviro plano patalpose, todėl name su daug uždarų kambarių gali prireikti kelių vidinių blokų arba papildomo šildymo.
Taip pat dažnai pamirštamas triukšmas. Lauko bloko triukšmo rodiklis laboratorijoje ne visada parodo, kaip garsas bus girdimas šalia miegamojo lango, po stogeliu ar prie kaimyno sklypo. Montavimo vietą verta suplanuoti dar prieš užsakant įrangą.
Dar viena klaida – nepatikrinti elektros įvado galios. Jei vienu metu veiks šildymo sistema ir kiti didesnės galios elektros prietaisai, gali prireikti elektros įvado pertvarkymo arba galios valdymo sprendimų.
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar oras-oras šilumos siurbliai gali būti vienintelis namo šildymo šaltinis?
Taip, ypač mažame, gerai apšiltintame ir atviro plano name, tačiau būtina patikrinti įrenginio galią esant žemai lauko temperatūrai. Didesniam namui su daug uždarų kambarių gali reikėti kelių vidinių blokų arba papildomo šilumos šaltinio.
Ar šilumos siurblys tinka namui su senais radiatoriais?
Gali tikti, tačiau pirmiausia reikia nustatyti, kokios temperatūros vandens reikia radiatoriams šalčiausiomis dienomis. Jei būtina labai aukšta temperatūra, gali tekti didinti radiatorius, apšiltinti namą arba rinktis hibridinę sistemą.
Kuris metodas reikalauja mažiausiai priežiūros?
Oras-oras ir geoterminiai šilumos siurbliai paprastai reikalauja mažiau kasdienės priežiūros negu biokuro katilai. Vis dėlto jų filtrai, šilumokaičiai, vandens kontūrai ir valdymo nustatymai turi būti periodiškai tikrinami.
Ar saulės elektrinė visiškai padengs šilumos siurblio vartojimą?
Metiniu požiūriu tinkamo dydžio elektrinė gali pagaminti panašų elektros kiekį, tačiau žiemą jos gamyba yra gerokai mažesnė negu šildymo poreikis. Todėl elektros tinklas, apskaitos sąlygos ir energijos vartojimo laikas išlieka svarbūs.