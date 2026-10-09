Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Vietos politikų akiratyje – socialinės paramos, priedangos ir kiti savivaldos rūpesčiai

Julija Kirkilienė
Tarybos posėdyje, vykusiame rugsėjo 30 d., daug dėmesio buvo skirta mokesčių lengvatoms, pašalpoms, paramoms gauti, bet buvo atkreiptas dėmesys ir į žmones, nevertinančius pagalbos. Pavyzdžiui, vieni nepasirašo sutikimo daugiabučio renovacijai, nors jiems renovacijos išlaidos kompensuojamos 100 proc., kiti Užimtumo tarnyboje registruojami kaip ilgalaikiai bedarbiai, nors jiems net verslo liudijimai nieko nekainuoja, ir pan. Savivaldybės taryboje į tai buvo atkreiptas dėmesys svarstant aprašą dėl „….socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos…“ ir dėl „…taikomų lengvatų įsigyjant verslo liudijimus…“, dėl mokesčių lengvatų tvarkos aprašo ir pan.
Bet posėdis, kuriame dalyvavo 24 tarybos nariai, pradėtas buvo ne nuo lengvatų svarstymo, o nuo sveikinimų gimtuvininkams ir pareiškimo dėl TIPK leidimo Kazokiškių sąvartynui panaikinimo.
Apie galimybę uždaryti Kazokiškių sąvartyną
Tarybos nariai Edvardas Baleišis ir Lina Ališauskienė, priklausantys frakcijai „Elektrėnų krašto balsas“, perskaitė ilgą raštą dėl UAB „VAATC“ išduoto Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimo panaikinimo procedūros inicijavimo. Raštas skirtas Aplinkos ministerijai, Aplinkos apsaugos departamentui ir merui Gediminui Ratkevičiui. Rašte įvardijama kur, kada ir kiek kartų buvo fiksuotas sieros vandenilio koncentracijos viršijimas ir kiti pažeidimai, todėl rašte reikalaujama „… iš Aplinkos apsaugos agentūros pradėti Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartynui išduoto TIPK leidimo naikinimo procedūrą.
Tuo pačiu kreipiamės į Elektrėnų savivaldybės merą, Elektrėnų savivaldybės administraciją, su prašymu stebėti procesą ir, jeigu atsakinga institucija priimtų sprendimą nepradėti TIPK leidimo naikinimo procedūros arba vilkintų procesą, imtis teisinių žingsnių siekiant paskatinti TIPK leidimo naikinimo procesą ir tokiu būdu atverti kelią Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų (kitaip – Kazokiškių) sąvartyno uždarymui“. E. Baleišis tiki, kad dabar yra tas laikas, kad visų pastangomis galima pasiekti per keletą metų Kazokiškių sąvartyną uždaryti.
Meras, atsakydamas į raštą, priminė, kad ir posėdžio dieną kvapas nuo Kazokiškių siekia net Elektrėnus, todėl ir be taršos matuoklio aišku, kad užterštumas viršijamas. Savivaldybė, sakė meras, jau padarė tai, ko reikalauja tarybos narys – kreipėsi į aplinkos apsaugos institucijas su reikalavimu inicijuoti klausimą dėl TIPK leidimo panaikinimo ir pridūrė, kad raštas irgi yra teisinė priemonė.
Vėl didinamas biudžetas
Galima kritikuoti savivaldybės administracijos darbą, gali nepatikti darbuotojai, bet jei kas skundžiasi dėl informacijos trūkumo – tai patys kalti. Tarybos posėdžiai yra transliuojami tiesiogiai, lieka archyvuose, o kad lengviau būtų sprendimo projektuose susigaudyti, net keliuose pranešimuose buvo panaudota vizualizacija. Svarstant sprendimo projektą dėl biudžeto pakeitimo, kurį pristatė Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Oksana Salecienė, trumpai ir aiškiai vizualizacijoje parodyta: biudžetas padidėjo 78 tūkst. 440 EUR. Iš jų 25,92 tūkst. EUR – ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei valstybės biudžeto lėšos, 15,00 tūkst. EUR – savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms, 37,52 tūkst. EUR – specialiosios tikslinės dotacijos. Biudžete išskirstyta, kur tos lėšos bus panaudotos. Pavyzdžiui, Elektrėnų sav. sveikatos centrui gydytojų rezidentų atlyginimams – 8,78 tūkst. EUR, projektui „Poilsio erdvės įrengimas Naujųjų Kietaviškių kaime“ – 18,27 tūkst., Sosnovskio barščio naikinimui 2026–2030 metams – 7,65 tūkst. EUR. Pinigų skirta priedangoms įrengti, Vievio gimnazijos, Elektrėnų pradinės mokyklos, Vievio kultūros centro, Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ remontui ir pan. 154,60 tūkst. EUR panaudoti skirta pagalbos priemonėms dėl karo Ukrainoje, 1765,30 tūkst. EUR – kelių priežiūrai ir kt.
Pinigų ir sutaupyta. Nepanaudotų 10,20 tūkst. EUR liko nuo asmeninės pagalbos, 3,10 tūkst. EUR nuo būsto nuomos, 6,00 tūkst. EUR nuo socialinės priežiūros rizikos šeimoms, 6,90 tūkst. EUR nuo laikino atokvėpio paslaugų. Taryba patvirtino mokesčių už verslo liudijimus kainas ir lengvatas, taip pat patvirtintas mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašas. Giedriaus Leskausko pasiūlymu, žemės mokesčių lengvatos nebus taikomos ilgalaikiams bedarbiams. Apraše nurodyti bendrieji kriterijai ir atnaujintos sąlygos mokesčių lengvatoms teikti, reikalavimai dokumentams pateikti, prašymų nagrinėjimo ir svarstymo tvarka. Su ta tvarka kiekvienas suinteresuotas asmuo susipažinti gali savivaldybės e. puslapyje www.elektrenai.lt arba asmeniškai paprašyti patvirtinto sprendimo projekto ir lengvatų teikimo aprašo.
Svarbi žinia paramos gavėjams
Dar kartą apie lengvatas ir paramą kalbėjo Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė, pristatydama sprendimo projektus dėl kompensuojamo kuro vidutinės kainos ir piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo. Kuro kainos yra pakilę apie 30 proc., tiek pat padidėjo ir išlaidos kompensacijoms. Praėjusį šildymo sezoną kompensacijas už šildymą gavo 712 savivaldybės gyventojų. Taryba pritarė patvirtinti naują socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašą. Apraše numatytos vienkartinės išmokos generatoriui įsigyti. Tai būtų 50 proc. generatoriaus kainos, bet ne daugiau kaip 233 EUR. Klausimą pristatydama Socialinės paramos skyriaus vedėja akcentavo, kad daugiabučių gyventojai, planuojantys renovuoti tik stogus, gerai pagalvotų apie numatomas išlaidas ir geriau rinktųsi viso namo renovaciją. Ypač apie tai turėtų pagalvoti kompensacijas už šildymą gaunantys asmenys. Jei šeimos, gaunančios paramą, nepasirašo už namo renovaciją, tai pirmais metais jiems kompensacijos sumažintos bus perpus – 50 proc., o vėliau visai nebus skiriamos. O stogų remontui valstybė neturi kompensavimo priemonės, todėl visą kainą mokėti gali tekti ir mažas pajamas gaunantiems gyventojams. Tiesa, nuo sausio pirmos planuojama, kad tokia parama gali atsirasti. Jei namas būtų renovuojamas, mažas pajamas gaunantiems gyventojams kompensacijos skiriamos ir už šildymą, ir už renovacijos išlaidas. Šiuo metu kompensacijos už šildymą ir renovaciją neskiriamos 9 namų mažas pajamas gaunantiems gyventojams, nepritarusiems namo renovacijai.
Rūpestis dėl priedangų ir švaraus vandens
Ilgiausiai taryba diskutavo dėl priedangų plėtros klausimo. Priedangoms statyti ar įrengti 95 proc. skiria valstybė, o savivaldybei lieka šiek tiek prisidėti lėšų, svarbiausia, parinkti vietas naujų priedangų statybai. Naujos priedangos bus statomos Vievyje ir Elektrėnuose. Vievyje dėl vietos parinkimo visi tarybos nariai sutiko, o dėl Elektrėnų – ilgai diskutavo. Nors sprendimo projekte parašyta „Priedangų plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ ir tarybai reikėjo tokiai plėtrai pritarti, bet diskusija užtruko dėl vietos priedangai parinkimo. Svarbiausia tame projekte, kad priedangos atliks dvi funkcijas: priedangos ir automobilių aikštelės. T.y. Vievyje ir Elektrėnuose bus pastatytos dvi požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, kuriose pusė patalpų liks neužstatytos, jei skubiai reikėtų naudotis priedanga. Nors už vietos parinkimą balsuoti nereikėjo, bet taryba nutarė, kad geriausia vieta požeminei automobilių aikštelei ir priedangai Elektrėnuose būtų prie „Versmės“ gimnazijos, o Vievyje – prie seniūnijos. Iš viso projektas įvertintas 1,5 milijonų eurų, o projekto įvykdymas numatytas 2029 metais. Dar vienas projektas ekstremalios situacijos atvejui – vandentvarkos apsaugos didinimas savivaldybės teritorijoje. Visus savivaldybėje esančius vandens gręžinius prižiūri ir gyventojus vandeniu aprūpina Elektrėnų komunalinis ūkis, todėl įmonė šį projektą ir įgyvendins. EKŪ jau yra atlikusi visų vandenviečių apžiūrą ir nustačiusi esminius trūkumus. Daugelyje objektų reikia sutvarkyti duris ir tvoras, o tų tvorų yra net 5,6 km. Taip pat reikia pastatyti įvažiavimo vartus, įrengti signalizacijas, apšvietimą, pastatyti vaizdo kameras ir t.t. Projektas taip pat turėtų būti užbaigtas 2029 metų pabaigoje… Kad tik suspėtų iki galimos ekstremalios situacijos… Žinoma, geriau, kad jos nebūtų.
Kiti sprendimai
Posėdyje taip pat buvo patvirtintas apleistų statinių sąrašas, kuriame įrašyta 30 objektų, ir visi jie privatūs. Savivaldybė savo apleistu turtu jau yra pasirūpinusi. Abromiškių kaime vienai gatvei suteiktas Užutėkio pavadinimas. Savivaldybė taip pat artimiausiu metu paskelbs aukcioną negyvenamų patalpų nuomai Taikos g. 6 ir Prano Noreikos g. 1 pastatuose. Patalpų nuomos konkursai vyksta elektroniniame aukcione, bet tikime, kad bus skelbiama ir spaudoje… Ne visi gyventojai tiek gudrūs, kad elektroninėje erdvėje nepasimestų. Iš viso taryba apsvarstė ir pritarė devyniolikai sprendimų projektų, daugiau ar mažiau svarbių gyventojams. Dar kartą primename, kam vienas ar kitas klausimas aktualus, visada tarybos posėdžio įrašą ir sprendimus surasti galite www.elektrenai.lt, arba tiesiogiai kreiptis į savivaldybę. Ten prie vieno langelio visada budi paslaugios tarnautojos, kurios nukreips konsultacijai pas reikalingą specialistą. Jei kas seniai buvote savivaldybės administracijos pastate, žinokite, kad bendravimas su klientais per šią savivaldybės kadenciją yra labai į gera pasikeitęs.