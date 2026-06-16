„Kaip elnė ilgisi tekančio vandens, taip aš ilgiuosi Tavęs, Dieve.“ (Ps. 42, 2)

Gegužės 19 d. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje vyko baigiamasis rašinių konkurso, skirto Lietuvos bažnyčios provincijos įkūrimo ir Kaišiadorių vyskupijos 100-mečiui paminėti, renginys.
Į jaukų popietinį renginį susirinko konkurso dalyviai – mokiniai ir jų mokytojai ir Semeliškių, Vievio bei „Versmės“ gimnazijų. Renginyje dalyvavo ir konkurso iniciatoriai bei globėjai: Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios klebonas, monsinjoras Jonas Sabaliauskas, vikaras, kunigas Tautvydas Dikčius, Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, vicemerė Inga Kartenienė, Elektrėnų švietimo paslaugų centro metodininkė Ala Pupininkienė, kiti dalyviai. Renginį moderavo mokytoja Elvyra Kasperavičienė.
Elektrėnų parapijos vikaras Tautvydas Dikčius supažindino su Kaišiadorių vyskupijos įkūrimo istorija, priminė žmones, kūrusius mūsų vyskupiją, kentėjusius dėl tikėjimo, rizikavusius dėl Bažnyčios išlikimo sovietinės okupacijos metais. Kaišiadorių vyskupija gali didžiuotis, kad turi net du palaimintuosius – Palaimintąjį Teofilių Matulionį ir Palaimintąjį Mykolą Giedraitį.
Mokytoja Augutė Liutkevičienė pasidalijo įžvalgomis apie grožinės literatūros ir Šventojo Rašto sąsajas, atskleidė teigiamą mokinių požiūrį į Šventąjį Raštą, krikščioniškąsias vertybes.
Konkurse dalyvavę mokiniai atvirai ir nuoširdžiai dalijosi savo mintimis apie tikėjimą, Dievo artumo svarbą jauno žmogaus gyvenime. Ne vienas jų žodis, cituojamos rašinių mintys iki ašarų jaudino renginio dalyvius. Gimnazistas Adrian Pavlov teigė, kad nedorybėmis užterštoje aplinkoje lengva nueiti klystkeliu, o Biblija yra ramstis, Dievas visada laukia žmogaus. Vakarė Koryznaitė pabrėžė, kad Dievas duoda žmogui laisvę rinktis, nelaiko jo marionete. Karolina Šareikaitė jau daug metų skaito skaitinius ir gieda bažnyčios chore. Gilus tikėjimas, kaip ji sako, leido suprasti, kad laimė nėra materialūs dalykai.
Monsinjoras Jonas Sabaliauskas akcentavo, kad Šventasis Raštas duoda viltį, stiprybę, duoda jėgų netapti žvėrimis, išlikti žmonėmis, savyje nešioti Dievo atvaizdą.
Mokinių rašinius vertino Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija: pirmininkas – kun. Tautvydas Dikčius, narės – lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Elvyra Kasperavičienė, Edita Kazakevičiūtė-Etlioglu, Augutė Liutkevičienė.
Konkurso nugalėtojais tapo šie mokiniai:
I vieta – Saulė Veiknytė, „Versmės“ gimnazijos II klasės mokinė (mokyt. Elvyra Kasperavičienė);
II vieta – Rugilė Melichauskaitė, Semeliškių gimnazijos III klasės mokinė (mokyt. Jolita Lėlienė ir Nijolė Uscilienė);
III vieta – Vakarė Koryznaitė (Vievio gimnazijos I klasės mokinė (mokyt. Dalia Raslanienė), Elizavieta Krugliakovaitė, „Versmės“ gimnazijos II klasės mokinė (mokyt. Elvyra Kasperavičienė).
Padėkos raštais ir dovanėlėmis buvo apdovanoti ir kiti konkurso dalyviai: Vievio gimnnazijos II klasės mokinys Adrian Pavlov (mokytoja Rita Bimbirienė), Semeliškių gimanzijos IV klasės mokinė Karolina Šareikaitė (mokyt. Jolita Lėlienė ir Nijolė Uscilienė), „Versmės“ gimnazijos II klasės mokinės Alvita Nastulevičiūtė, Gustė Šatavičiūtė, Karolina Jakelytė (mokyt. Elvyra Kasperavičienė).
Renginio dalyvius giliai sujaudino konkurso nugalėtojos Saulės Veiknytės perskaitytas rašinys-laiškas, nuskambėjęs kaip psalmė, atvėręs jauno žmogaus kančią ir Dievo paieškas, abejones dėl tikėjimo ir Dievo ilgesį: „Nebėgčiau nuo Tavęs, jei netikėčiau, kad Tavo meilė vejasi mane. Jei leisčiau jai mane pavyti, argi nelieptum tapti man šviesa? Aš bijau prie Tavęs prisiliesti, kai širdy mano tik juoduma.“
„Versmės“ gimnazijos direktorė Ramunė Matonienė padėkojo Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios klebonui, monsinjorui Jonui Sabaliauskui, vikarui, kunigui Tautvydui Dikčiui už kuriamus ryšius, tiesiamus tiltus tarp gimnazijos ir Bažnyčios; padėkojo Elektrėnų savivaldybės merui Gediminui Ratkevičiui ir vicemerei Ingai Kartenienei bei Elektrėnų ŠPC metodininkei Alai Pupininkienei už bendradarbiavimą ir abipusį pasitikėjimą.
Renginio aptarimas vyko prie monsinjoro Jono Sabaliausko palaiminto vaišių stalo, už kurį dėkojame gimnazijos valgyklos komandai.
Augutė Liutkevičienė,
„Versmės“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja