Kietaviškėse skambiai paminėtas kapelos „Volungė“ 30-metis

Gegužės 23-osios popietę prie Kietaviškių kultūros namų skambėjo muzika, dainos ir šilti sveikinimai – čia vyko kapelų sambūris „Volungė – 30 metų“, skirtas Kietaviškių kaimo kapelos „Volungė“ gražiai sukakčiai paminėti. Į šventę susirinko gausus būrys kraštiečių, svečių bei liaudiškos muzikos mylėtojų.
Renginį pradėjo pati jubiliatė – Kietaviškių kaimo kapela „Volungė“, atlikusi kūrinius iš savo pirmojo repertuaro. Skambėjo pirmosios kapelos dainos „Žaliam daržely“, „Devinti metai“, „Vyšnelių sodely“, priminusios kolektyvo gyvavimo pradžią ir nueitą muzikinį kelią. Vedėjas dalijosi prisiminimais apie kapelos susikūrimą, žmones, prisidėjusius prie jos gyvavimo ir tradicijų puoselėjimo.
Šventės metu pagerbti žmonės, kurie įdėjo daug pastangų, kad ši kapela gyvuotų. Ypatingai pagerbtas Zigmas Mažeika, pirmasis kapelos vadovas, ilgametis bendruomenės pirmininkas, muzikuojantis jau 30 metų kartu su „Volunge“. Jautriu šventės akcentu tapo Adolfo Blažonio perduotos raudonos rožės, kurias Zigmas Mažeika įteikė kiekvienai „Volungės“ moteriai.
Visi žiūrovai buvo pakviesti kartu padainuoti gerai žinomą dainą „Tylūs armonikos tonai“, sukūrusią ypatingą bendrystės jausmą ir suvienijusią visus susirinkusius.
Jubiliejinėje šventėje netrūko sveikinimų ir gražių žodžių. Kapelą sveikino Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, Kietaviškių seniūnė Jurgita Matkevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ramutė Strebeikienė, Elektrėnų kultūros centro linkėjimus perdavė Nijolė Skorubskienė, sveikinimo žodį tarė tarybos narė Viktorija Juknevičienė. Seimo narys Algimantas Radvila įteikė padėkos raštus tiems „Volungės“ nariams, kurie kolektyve dainuoja jau 30 metų.
Kapelą sveikino ir daugiau svečių, bičiulių bei bendraminčių. Gražius žodžius ir linkėjimus skyrė atvykę kitų kolektyvų nariai, o kiekvienas koncertavęs kolektyvas jubiliejų mininčiai kapelai dovanojo ne tik muzikinius kūrinius, bet ir nuoširdžius sveikinimus bei linkėjimus tolimesniam kūrybiniam keliui.
Antrojoje renginio dalyje koncertavo liaudiškos muzikos kapela „Jonė“ iš Jonavos, Vilūnų liaudiškos muzikos kapelija, Pastrėvio vokalinis ansamblis „Varnalėša“, kaimiškos muzikos kapela „Tokie vyrai nesimėto“ bei pati „Volungė“.
Šventės dalyviai taip pat galėjo apžiūrėti kultūros namų salėje eksponuotą nuotraukų parodą „Trijų dešimtmečių „Volungės“ giesmės akimirkos“, kurioje atsispindėjo svarbiausi 30 metų kolektyvo veiklos momentai bei neseniai vykusios fotosesijos kadrai. Salėje viso renginio metu buvo rodomas ir filmukas apie „Volungės“ kelią, koncertus, išvykas bei bendrystę.
Šventės metu žiūrovams pirmą kartą pristatyti nauji tautiniai drabužiai, kuriais puošis „Volungės“ kolektyvas. Drabužiai įsigyti Kietaviškių seniūnijos iniciatyva, siekiant puoselėti krašto tradicijas, stiprinti kultūrinę veiklą ir užtikrinti reprezentatyvų kolektyvo įvaizdį bendruomenės renginiuose. Prie šios gražios iniciatyvos įgyvendinimo itin prisidėjo Kietaviškių seniūnė Jurgita Matkevičienė.
Dar viena jautri dovana laukė kiekvieno „Volungės“ ansambliečio – visi kolektyvo nariai gavo po specialiai jubiliejui parengtą fotoalbumą, kuriame įamžintos trisdešimties metų veiklos akimirkos, koncertai, kelionės ir gražiausi prisiminimai.
Vakaro pabaigoje visi kolektyvai buvo pakviesti į sceną bendrai dainai „Gros armonika vakarą tylų“, tapusiai gražiu bendrystės simboliu ir jautriu šventės akcentu. Po koncerto susirinkusieji buvo pakviesti prie gausaus vaišių stalo, kurį paruošė Kietaviškių bendruomenė bei Jurgita Kananavičienė, pasirūpinusi vaišėmis. Ypatingo dėmesio sulaukė Justinos Kumparskienės keptas jubiliejinis tortas, papuoštas „Volungės“ nuotraukomis bei užrašu „Volungė 30“. Šventinio stalo gausą taip pat padėjo kurti UAB „Elektrėnų mėsa“ ir jos vadovas Viktoras Kartenis, UAB „Gausa“, UAB „Giris” bei UAB „Jomas“, pasirūpinę gardžiomis vaišėmis ir saldėsiais.
Renginys organizuotas įgyvendinant Elektrėnų savivaldybės kultūros rėmimo programos projektą bei gavus finansavimą iš Elektrėnų savivaldybės bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimo programos. Šventei įvykti taip pat padėjo rėmėjų ir partnerių parama. „Volungės“ kolektyvas nuoširdžiai dėkoja Elektrėnų savivaldybės administracijai, Kietaviškių seniūnijai, Kietaviškių bendruomenei, rėmėjams ir visiems, prisidėjusiems prie šios ypatingos šventės organizavimo.
Kietaviškių kaimo kapela „Volungė“ jau tris dešimtmečius puoselėja liaudiškos muzikos tradicijas, garsina savo kraštą ir buria žmones bendrystei. Ši šventė dar kartą parodė, kad gyva muzika, nuoširdus bendravimas ir meilė savo kraštui išlieka svarbia vertybe bendruomenėje.
Rūta Vaičekonytė-Chveduk