Gražiausios mokinių gyvenimo akimirkos Kietaviškių progimnazijoje

Gražiausios mokinių gyvenimo akimirkos Kietaviškių progimnazijoje

Gegužės 20 dieną Kietaviškių kultūros namų salėje nuaidėjo tradicinis Kietaviškių progimnazijos bendruomenės koncertas „Gražiausios mokinių gyvenimo akimirkos“, skirtas Šeimos dienai paminėti. Tai buvo ypatinga popietė, pripildyta šilumos, bendrystės ir nuoširdžių emocijų. Juk šeima – tai vieta, kur visada jaučiamės saugūs, suprasti ir palaikomi. Čia gimsta pirmosios vertybės, gražiausi prisiminimai ir tradicijos, kurios lydi visą gyvenimą.
Per visus mokslo metus mokiniai dalyvavo įvairiuose renginiuo­se, konkursuose, meninėse programose, todėl šis koncertas tapo puikia proga dar kartą prisiminti pačias gražiausias akimirkas ir jomis pasidalinti su artimiausiais žmonėmis.
Renginio metu skambėjo nuo­širdžiai atliekamos dainos, mokiniai deklamavo eiles, grojo muzikinius kūrinius, o pirmokai, trečiokai ir šeštos klasės mokinės džiugino nuotaikingais šokiais. Šventinę nuotaiką kūrė jaunučių vokalinis ansamblis, 5–8 klasių vokalinis ansamblis bei Etnokultūros centro būrelio atliekamos dainos. Kiekvienas pasirodymas buvo kupinas vaikų pastangų, jaudulio ir meilės savo šeimai.
Nuoširdžiai dėkojame tėve­liams, kurie skyrė laiko pabūti kartu ir pasidžiaugti vaikų pasiekimais. Labai ačiū tariame mokytojai G. Žalienei, kuri kasmet suburia visą bendruomenę į gražią ir prasmingą šventę. Taip pat dėkojame mokytojoms: O. Bartusevičienei, O. Račiūnienei, D. Markauskienei, K. Nedzveckienei,­ I. Abramavičienei, D. Liupševičienei, J. Kazarevai už mokinių paruošimą koncertui. Dėkojame Kietaviškių seniūnei Jurgitai Matkevičienei ir Kietaviškių kultūros namų kultūrinių renginių organizatorei Rūtai Vaičekonytei-Chveduk už suteiktą galimybę ir pagalbą, kad koncertas vyktų Kietaviš­kių kultūros namų salėje.
Ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šios gražios tradicijos kūrimo ir puoselėjimo. Tokios akimirkos dar kartą primena, kokia stipri ir graži yra mūsų bendruomenė.

Pavaduotoja Beata Jocaitytė Bildziukienė
Kietaviškių progimnazija

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