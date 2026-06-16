Paskutinis skambutis: šią akimirką tapote suaugę

„Versmės“ gimnazijos bendruomenė plojimais palydi abiturientus. Dovilės Sadauskienės nuotr.
Mūsų vaikiškas juokas nurimo
Paskutinio skambučio aiduos
Ir daugiau nebebus pratęsimo –
Nebėra šiam romanui kreidos.
Nežinia kokios sutemos laukia
Tuščiame ateities traukiny…
Šią akimirką tapom suaugę,
Nesupratę, kad mes jau vieni.
Čia liko mūsų
paslaptys ir klaidos,
Laimingi šypsniai, ašarų lašai.
Čia liko mūsų pats
gražiausias laikas,
Kurio, atrodo, buvo tiek mažai.
Paskutinįkart kylanti saulė
Mus grąžins į mokyklos klases,
Ir pabirsim kaip
smiltys iš saujos
Į skirtingas pasaulio puses.
(Romas Dambrauskas)
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Vasara prasidėjo su gimnazistų paskutiniuoju skambučiu ir egzaminų pradžia. Šiais metais Elektrėnų savivaldybėje brandos egzaminų atestatus sieks gauti 210 abiturientų: 12 Semeliškių gimnazijos, 45 Vievio, 106 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos ir 47 Elektrėnų profesinės mokyklos moksleiviai. „Versmės“ gimnazija išleido keturiasdešimtą laidą. Dvidešimt pirmąją gimnazijos laidą išleido Vievio gimnazija. Bet iš viso vidurinio išsilavinimo abiturientų Vievio mokykloje išleista septyniasdešimt šeštoji laida. Semeliškių gimnazija išleido dvyliktą laidą, bet vidurinio išsilavinimo atestatai Semeliškėse įteikti septyniasdešimt pirmą kartą. Profesinio mokymo centro abiturientai vidurinio mokslo baigimo paskutinio skambučio nešvenčia. Jų šventė vyks po metų – kai bus įteikti EPMC baigimo diplomai. Moksleiviai iš šios mokyklos išeina turėdami specialybės diplomą ir vidurinio išsilavinimo atestatus. O dabar visose gimnazijose ramybės ir susikaupimo metas – abiturientai laiko egzaminus. Sėkmės Jums ir supratimo, kad Gyvenimas žmogų vertina ne pagal pažymius… Bet geras pažymys yra to Gyvenimo etapo džiaugsmas.
Red. inf.