Paskutinis skambutis: šią akimirką tapote suaugę

Paskutinis skambutis: šią akimirką tapote suaugę

„Versmės“ gimnazijos bendruomenė plojimais palydi abiturientus. Dovilės Sadauskienės nuotr.

 

Mūsų vaikiškas juokas nurimo
Paskutinio skambučio aiduos
Ir daugiau nebebus pratęsimo –
Nebėra šiam romanui kreidos.

Nežinia kokios sutemos laukia
Tuščiame ateities traukiny…
Šią akimirką tapom suaugę,
Nesupratę, kad mes jau vieni.

Čia liko mūsų
paslaptys ir klaidos,
Laimingi šypsniai, ašarų lašai.
Čia liko mūsų pats
gražiausias laikas,
Kurio, atrodo, buvo tiek mažai.

Paskutinįkart kylanti saulė
Mus grąžins į mokyklos klases,
Ir pabirsim kaip
smiltys iš saujos
Į skirtingas pasaulio puses.

(Romas Dambrauskas)

This slideshow requires JavaScript.


Vasara prasidėjo su gimnazis­tų paskutiniuoju skambučiu ir egzaminų pradžia. Šiais metais Elektrėnų savivaldybėje brandos egzaminų atestatus sieks gauti 210 abiturientų: 12 Semeliškių gimnazijos, 45 Vievio, 106 Elek­trėnų „Versmės“ gimnazijos ir 47 Elektrėnų profesinės mokyklos moksleiviai. „Versmės“ gimnazija išleido keturiasdešimtą lai­­dą. Dvidešimt pirmąją gimnazi­jos laidą išleido Vievio gimnazija. Bet iš viso vidurinio išsilavinimo abiturientų Vievio mokykloje iš­leista septyniasdešimt šeštoji laida. Semeliškių gimnazija išleido dvyliktą laidą, bet vidurinio išsilavinimo atestatai Semeliškėse įteikti septyniasdešimt pirmą kartą. Profesinio mokymo centro abiturientai vidurinio mokslo baigimo paskutinio skambučio nešvenčia. Jų šventė vyks po metų – kai bus įteikti EPMC baigimo diplomai. Moksleiviai iš šios mokyklos išeina turėdami specialybės diplomą ir vidurinio išsilavinimo atestatus. O dabar visose gimnazijose ramybės ir susikaupimo metas – abiturientai laiko egzaminus. Sėkmės Jums ir supratimo, kad Gyvenimas žmogų vertina ne pagal pažymius… Bet geras pažymys yra to Gyvenimo etapo džiaugsmas.

Red. inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Paskutinis skambutis: šią akimirką tapote suaugę
Sekminės Vievyje vainikuotos tremtinių dainomis
Gražiausios mokinių gyvenimo akimirkos Kietaviškių progimnazijoje
„Kaip elnė ilgisi tekančio vandens, taip aš ilgiuosi Tavęs, Dieve.“ (Ps. 42, 2)

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Gamtos sporto salė Vievyje: nuo treniruočių iki vandens pramogų
Kėdainiai open 2026
Lietuvos rinktinė sėkmingai kovojo pasaulio ledo ritulio čempionate
Lietuvos jūrinio buriavimo 100 Grand Prix finalas ir RS Feva čempionatas Nidoje

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44