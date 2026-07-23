Lovos dydžio gidas: nuo viengulės iki 180×200

Lovos dydį verta rinktis atsižvelgiant į tris dalykus: kambario plotą, tai, kiek žmonių joje miegos, ir kokias papildomas funkcijas norima turėti. Praleidus bent vieną iš šių kriterijų, dažnai tenka arba keisti lovą, arba taikytis prie nepatogumų.
Ieškodami tinkamo varianto, miegamojo lovos kategorijoje rasite viengules, dvigules ir continental lovas nuo 90×200 iki 200×200 cm – su patalynės dėže arba be jos.
Kokios yra lovų dydžių kategorijos?
Lovos skirstomos į viengules ir dvigules pagal plotį, o dydis žymimas pirmiausia pločiu, paskui ilgiu.
Standartiniai dydžiai:
- 90×200 cm – klasikinė viengulė, tinkama vienam žmogui
- 120×200 cm – platesnė viengulė, dažnai pasirenkama paaugliams ar svečių kambariui
- 140×200 cm – mažesnė dvigulė, tinkanti poroms su kompaktiškesniu miegamuoju
- 160×200 cm – populiariausias porų pasirinkimas
- 180×200 cm – erdvi dvigulė, suteikianti kiekvienam partneriui apie 90 cm pločio
Kaip išsirinkti dydį pagal kambario plotą?
Lovos dydį reikia įvertinti atsižvelgiant į kambario matmenis ir tai, kiek erdvės lieka judėjimui. Rekomenduojama palikti bent 60-70 cm laisvos vietos iš abiejų lovos šonų, kad galima būtų patogiai praeiti.
Jei miegamasis yra nedidelis – iki maždaug 10-12 m² – kompaktiška viengulė arba 140×200 cm dydžio lova gali būti praktiškesnis pasirinkimas nei platesnė dvigulė. Didesnėse erdvėse 160×200 arba 180×200 cm lova suteikia daugiau komforto ir vizualiai tampa kambario centru.
Kuo skiriasi viengulė, dvigulė ir continental lova?
Viengulės lovos
Viengulės lovos – dydžiai nuo 90×200 iki 120×200 cm – tinka vienam žmogui. Kategorijoje galima rasti įvairių modelių: pavyzdžiui, Lova NORTON 90 turi kompaktišką rėmą (95×71×206 cm išoriniai matmenys) ir tinka mažesniam kambariui. Daugelis viengulių lovų šioje kategorijoje turi patalynės dėžę – tai ypač patogu, kai trūksta laikymo vietos.
Dvigulės lovos
Dvigulių lovų pasirinkimas prasideda nuo 140×200 cm. Lova LILLY 140 (išoriniai matmenys 148×101×212 cm) – kompaktiškas variantas porai mažame kambaryje. Lova NIKOLE 160 (170×123×215 cm) ir Lova AVA 180 (188×101×212 cm) – platesni variantai, suteikiantys daugiau erdvės miegantiesiems.
Continental lovos
Continental lova komplekte turi pagrindą ir čiužinį – atskirai čiužinio pirkti nereikia. Kategorijoje yra įvairių variantų: Kontinentinė lova LIND 90 (90×105×205 cm) skirta vienam, Kontinentinė lova LIND 120 (120×105×205 cm) – šiek tiek platesniam naudojimui, Kontinentinė lova MELANI 160 (176×110×215 cm) – dvigulė. Continental lovos paprastai aukštesnės nei įprastos lovos su atskiru čiužiniu, nes pagrindas sudėtas iš kelių sluoksnių.
Ar verta rinktis lovą su patalynės dėže?
Lova su patalynės dėže – praktiškas pasirinkimas, kai kambaryje trūksta papildomos laikymo vietos. Dėžėje paprastai laikoma patalynė, antklodės, pagalvės ar sezoniniai daiktai. Kategorijoje didžioji dalis modelių – tiek viengulių, tiek dvigulių – yra su patalynės dėže, todėl pasirinkimas platus.
Lovos su patalynės dėže turi lygų (ne grotelių) pagrindą. Tai svarbu renkantis čiužinį: tokie pagrindai geriau dera su vidutinio kietumo ar kietesniais čiužiniais.
Kaip lovos rėmas ir medžiaga veikia interjero stilių?
Lovos rėmo medžiaga lemia bendrą miegamojo išvaizdą. Kategorijoje prieinamos lovos audinio, eko odos ir medžio rėmais.
- Audinys – dažniausiai pasitaikanti medžiaga; tinka moderniems, skandinaviškiems ir klasikiniams interjerams priklausomai nuo spalvos
- Eko oda – lengviau valoma nei audinys, tinkama tiems, kuriems svarbus priežiūros paprastumas
- Mediena – suteikia šilumos, dera prie skandinaviško ar klasikinio stiliaus
Dažniausiai užduodami klausimai
Koks dydis tinkamiausias porai?
Tai priklauso nuo kambario dydžio. 160×200 cm – dažniausiai pasirenkamas porų. Jei kambaryje vietos pakanka, 180×200 cm suteikia kiekvienam apie 90 cm pločio – panašiai kaip atskira standartinė viengulė.
Ar continental lovai reikia atskiro čiužinio?
Ne – continental lova jau turi integruotą pagrindą ir čiužinį. Naudojant papildomą čiužinį, lova taptų neproporciingai aukšta ir konstrukcija prarastų savo logiką.
Ar lova su patalynės dėže sunkiai naudojama kasdien?
Daugumą modelių su patalynės dėže galima atidaryti vienu judesiu per pakėlimo mechanizmą. Modeliai su dujiniais pakėlėjais atidaromi ypač lengvai.
Ar reikia pirkti lovą ir čiužinį iš to paties gamintojo?
Ne. Svarbu, kad čiužinys atitiktų lovos vidinius matmenis. Perkant atskirai, verta prieš tai išsimatuoti lovos rėmo vidinį plotį ir ilgį.