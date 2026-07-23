Kaip vyksta pasiklausymo įrangos paieška ir kiek ji kainuoja?

Įtarimas, kad patalpose, automobilyje ar darbo aplinkoje gali būti slapta įrengta pasiklausymo įranga, dažniausiai sukelia daug nerimo. Žmogus gali pastebėti neįprastus garsus pokalbių metu, netikėtai atsiradusius elektroninius prietaisus, pasikeitusį kolegų ar konkurentų informuotumą, nepaaiškinamą konfidencialių duomenų nutekėjimą. Vis dėlto vien įtarimų nepakanka patvirtinti, kad iš tiesų vykdomas neteisėtas sekimas. Tam reikalinga profesionali pasiklausymo įrangos paieška, apimanti ne tik vizualinę apžiūrą, bet ir specializuotų techninių priemonių naudojimą.
Pirminis situacijos įvertinimas
Prieš pradedant techninę patikrą paprastai aptariamos įtarimų aplinkybės. Specialistui svarbu žinoti, kada kilo abejonių, kokia informacija galėjo nutekėti, kas turi prieigą prie patalpų ir ar jose neseniai lankėsi pašaliniai asmenys. Taip pat vertinama, ar buvo atliekami remonto, valymo, apsaugos sistemų montavimo ar informacinių technologijų priežiūros darbai. Pirminio pokalbio metu nustatomas tikrinamas plotas, objektų skaičius ir paieškos apimtis. Vienais atvejais pakanka patikrinti vieną kabinetą, kitais reikia apžiūrėti visą biurą, posėdžių sales, bendro naudojimo erdves, vadovo automobilį ir elektroninius prietaisus.
Vizualinė patalpų ir daiktų apžiūra
Techninė paieška dažniausiai pradedama nuo kruopščios vizualinės apžiūros. Specialistai vertina elektros lizdus, šviestuvus, dūmų detektorius, ilgintuvus, laikrodžius, interjero detales, ventiliacijos angas, baldus ir kitus objektus, kuriuose galėtų būti paslėpta elektroninė įranga. Dėmesys skiriamas neįprastiems laidams, naujai atsiradusioms detalėms, korpuso pažeidimams, nesutampantiems varžtams ar prietaisams, kurių paskirtis nėra aiški. Taip pat tikrinami daiktai, kuriuos galėjo atnešti pašaliniai asmenys, pavyzdžiui, suvenyrai, įkrovikliai, USB įrenginiai, stalo aksesuarai ar dekoracijos.
Radijo dažnių signalų analizė
Viena svarbiausių paieškos dalių yra radijo dažnių spektro tikrinimas. Speciali įranga leidžia aptikti aktyvius signalus, kuriuos gali skleisti slapti mikrofonai, belaidės kameros, GSM siųstuvai ar kiti duomenis perduodantys prietaisai. Atliekant matavimus analizuojami skirtingi dažnių diapazonai ir vertinama, kokie signalai patalpoje yra įprasti, o kurie gali kelti įtarimų. Šiuolaikinėje aplinkoje veikia daugybė teisėtų belaidžių įrenginių: telefonai, maršrutizatoriai, apsaugos sistemos, išmanieji televizoriai, belaidės ausinės ar biuro technika. Dėl to svarbu ne tik aptikti signalą, bet ir nustatyti jo šaltinį.
Neaktyvių elektroninių prietaisų paieška
Ne visi pasiklausymo prietaisai nuolat siunčia signalą. Kai kurie tik įrašo informaciją į atminties kortelę, kiti perduoda duomenis nustatytu laiku arba aktyvuojami nuotoliniu būdu. Tokios įrangos vien radijo dažnių analizė gali neaptikti. Dėl šios priežasties naudojami netiesinių jungčių detektoriai, galintys reaguoti į elektroninius komponentus net tada, kai prietaisas yra išjungtas. Tokiu būdu galima tikrinti sienas, baldus, elektros instaliacijos zonas ir kitus objektus, kuriuose galėtų būti paslėpta elektroninė grandinė.
Kaip tikrinamas automobilis?
Automobilio patikra skiriasi nuo patalpų tyrimo. Transporto priemonėje gali būti ieškoma ne tik pasiklausymo įrangos, bet ir GPS sekimo prietaisų. Jie gali būti pritvirtinti automobilio išorėje, paslėpti salone, bagažinėje, po apdailos detalėmis ar prijungti prie elektros sistemos. Tikrinant automobilį apžiūrimas dugnas, ratų arkos, variklio skyrius, sėdynės, prietaisų skydelis ir kitos galimos slėpimo vietos. Taip pat analizuojami skleidžiami signalai ir transporto priemonės elektronika.
Nuo ko priklauso paslaugos kaina?
Tiksli pasiklausymo įrangos paieškos kaina dažniausiai nustatoma individualiai. Jai įtakos turi tikrinamų patalpų plotas, kambarių skaičius, baldų ir elektronikos kiekis, objektų sudėtingumas, reikalingos techninės priemonės ir specialistų darbo trukmė. Kaina taip pat gali priklausyti nuo patikros vietos. Jeigu specialistams reikia vykti į kitą miestą ar užmiestį, gali būti įskaičiuojamos kelionės išlaidos. Skubus patikrinimas ne darbo metu, savaitgalį ar naktį taip pat gali kainuoti daugiau.
Ką klientas gauna po patikros?
Baigus paiešką specialistai paprastai paaiškina, kokios zonos buvo patikrintos, kokia įranga naudota ir ar buvo nustatyta įtartinų signalų ar prietaisų. Priklausomai nuo susitarimo, gali būti pateikiama rašytinė ataskaita, nuotraukos ir rekomendacijos, kaip sustiprinti patalpų ar informacijos saugumą. Jeigu aptinkamas įtartinas prietaisas, jo nereikėtų skubėti ardyti, išmesti ar naikinti. Svarbu užfiksuoti radimo vietą, aplinkybes ir išsaugoti galimus įrodymus. Prireikus galima kreiptis į teisėsaugą, teisininką ar profesionalias tyrimų paslaugas teikiantį privatų detektyvą, pavyzdžiui, detective.lt specialistus.
Nuotraukos šaltinis: AI – labs.google