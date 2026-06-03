Prie J. Milančiaus kapo
Vievio m. Lazdynų Pelėdos biblioteka dar kartą įrodė, kad pagarba istorijai ir kultūrai čia gyva ne tik atmintyje, bet ir bendruomenės veiksmuose. Renginys „Knygnešio širdis, vaistininko rankos“ subūrė visus, kuriems svarbu prisiminti ir įprasminti Kanklių metus bei pagerbti knygnešį, vaistininką Jurgį Milančių, minint 70-ąsias mirties metines.
Renginys prasidėjo jautria ir šviesia Vievio meno mokyklos mokinių programa. Scenoje pasirodė Agota Dzimidavičiūtė, atlikusi du kūrinius: Ferdinand Beyer „Gegužė“ ir Leon Laska „Šokis“, po jos kanklėmis skambino Akvilė Pilelytė, publiką pradžiuginusi Elenos Laumenskienės „Skercetu“ ir Valentino Bagdono „Pjese Nr. 16“. Mergaites kanklėmis groti moko mokytoja Birutė Giraitytė.
Renginį tęsė vaistininkė Liubov Bartkienė, kuri dalyviams bei Vievio vaikų dienos centro vaikams pristatė senąją vaistinę – vietą, kurioje gyveno ir dirbo Jurgis Milančius. Pasakojimą ji praturtino gyvomis demonstracijomis: rodė senoviniu būdu pagamintus tepalus, įvairius antpilus, pasakojo apie jų paskirtį ir gamybos tradicijas. Dalyviai galėjo iš arti apžiūrėti vaistažoles, paliesti jas, pauostyti jų kvapus ir taip patirti, kaip anuomet buvo kuriami natūralūs gydomieji preparatai.
Liubov Bartkienė taip pat pasakojo apie tarpukario vaistininko kasdienybę, Jurgio Milančiaus asmenybę – žmogų, kuris ne tik gydė kūną, bet ir nešė lietuvišką laisvės žodį, rizikuodamas savo saugumu.
Šis pasakojimas leido renginio dalyviams pažvelgti į knygnešystę iš kitos perspektyvos – kaip į tylų, bet nepaprastai drąsų pasipriešinimo veiksmą.
Pagerbdami Jurgio Milančiaus gyvenimą ir darbus, renginio dalyviai nuvyko prie jo kapo. Čia, tylos ir pagarbos akimirkoje, buvo prisimintas žmogus, kurio širdis plakė knygnešio ritmu, o rankos dirbo vaistininko tikslumu ir atsidavimu.
Vievio m. Lazdynų Pelėdos bibliotekos bibliotekininkė
Renata Simanavičienė