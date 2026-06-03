Kas ką veikė, gavę pranešimą apie oro pavojų

Ketvirtadienio ryte ligoninei priklausančią priedangą apžiūrėjo įstaigos vadovai, vairuotojas Gediminas bei santechnikas Jonas
Trečiadienį, gegužės 20 d., į telefonus atsiųstas pranešimas apie oro pavojų nebuvo pranešimas apie mokymus. Tai buvo tikras Lietuvos kariuomenės pranešimas, į orą pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Kas ką veikėm, gavę perspėjimą apie pavojų? Pirmiausia pradėsiu nuo savęs. Papildomos informacijos iš karto ieškojau LRT, bet ten rodė planuotą programą. Per LRT radiją transliuojama buvo speciali laida, kuri informavo, kaip elgtis, gavus pranešimą apie pavojų. Tikrinau rekomenduojamą e. puslapį www.72.lt. Jokios atnaujintos informacijos neradau. Savivaldybės „Facebook“ paskyroje radau informaciją apie priedangų adresus. Pergalvojau, kur šiuo metu yra artimieji. Anūkai yra mokykloje, jų mama su manimi, vyras – ligoninėje… Tada paėmiau raktus nuo namo rūsio ir jį atrakinau. Į butelį įsipyliau geriamojo vandens ir pasidėjau matomoje vietoje. Kieme sutikau vieną gydytoją, vedžiojančią šuniuką. Klausiu, ar ji turi telefoną. Sakė neturinti ir informacijos nežinanti. Gatvėmis važinėjo automobiliai, pasirodė, kad mažiau nei įprastai. Vaikų darželyje „Žiogelis“ vaikų lauke nebuvo. Skambinau pažįstamai senjorei. Ji sakė pasiėmusi pasą ir einanti į užsakytą masažą.
Atšaukus pavojų, pasidomėjau, ką veikė kiti gyventojai ir įstaigų darbuotojai. Pasirodo, Abromiškėse kelininkai, vykdantys remonto darbus, iš darbo vietos buvo pasišalinę. „Ąžuolyno“ progimnazijos mokinys sakė, kad po antrojo perspėjamojo signalo mokiniai buvo nuvesti į sporto salę. „Versmės“ gimnazijos moksleivis sakė, kad mokiniai buvo nuvesti į rūsį. Ligoninės Geriatrijos skyriuje besigydantis vyras sakė, kad jų iš palatų niekas niekur nevedė. „Kur čia benuves nepaeinančius“, – juokavo vyras. Kartu su jais kurį laiką buvo ir gydytojas. Priedanga tarp ligoninės ir „Gintarinės vaistinės“ (Taikos g. 8, nors nei gatvės pavadinimas, nei numeris nenurodyti), pasak vieno skaitytojo, buvusi užrakinta. Jis specialiai patikrinęs. Kitas skaitytojas, pavojaus signalo metu buvęs prekybos centre „Maxima“, pasakojo, kad po trečio signalo buvo liepta pirkėjams palikti patalpas. Socialiniuose tinkluose žmonės aktyviai dalijasi tos dienos patirtimi. O ką pavojaus metu veikė mūsų strateginio objekto Lietuvos elektrinės darbuotojai, klausiau Ignitis AB grupės Komunikacijos partnerės Rimos Aukštuolytės. „Ignitis grupėje“ vadovaujamės atsakingų institucijų nurodymais – veikia algoritmai, kuriuos esame pasitvirtinę ir kurie pradeda veikti esant tam tikroms sąlygoms. Be to, periodiškai vykdome pratybas, kad darbuotojai praktiškai žinotų, kaip veikia algoritmai. Pirmiausia, vadovaujamės PAGD pranešimais. Ekstremalių situacijų metu paveiktose zonose informuojame savo darbuotojus, kaip jie turėtų elgtis.
Trečiadienį operatyviai informavome darbuotojus, kurie dirba Vilniaus apskrityje, išsiųsdami žinutes. Žinutėse buvo nurodyta, kaip jie turėtų elgtis oro pavojaus metu. Jeigu yra lauke, pasitraukti į priedangas ar kitą saugią vietą. Jeigu yra pastatuose, pasitraukti nuo langų, būti už sienos. Jeigu yra tokia galimybė, nusileisti į garažą ir būti ten iki atskiro PAGD ar mūsų įmonės pranešimo.
Praėjus oro pavojui, išplatinome žinutes, kad mūsų darbuotojai vėl gali grįžti į savo vietas.“
Savivaldybės vicemeras, Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkas Marius Urvakis informavo, kad įstaigų kolektyvai, kaip ir visi gyventojai, gavo Kariuomenės pranešimus apie oro pavojų ir vykdė rekomendacijas. „Dalis įstaigų pastatų turi priedangos statusą, neturinčiųjų tokio statuso kolektyvai keliavo į artimiausias priedangas. Artimiausiu metu vyks bendras pasitarimas su įstaigų atstovais situacijai aptarti. Aptarta bus ir situacija Elektrėnų ligoninėje“, – atsakyme į paklausimą atsakė vicemeras.
Ketvirtadienio rytą ligoninei priklausančioje priedangoje jau vyko darbas. Ligoninės direktorius Žydrūnas Martinėnas, jo pavaduotojas Dmitrij Burkoj ir pagalbiniai darbuotojai tikrino, ar priedangoje gali tilpti 400 žmonių, kaip numatyta, sprendė, kaip priedangoje žmonėms suteikti reikiamas sąlygas. Priedangoje guli keletas čiužinių, bet sėdėjimo vietų nėra. Direktorius taip pat paaiškino, kad pacientų į saugesnes vietas nevedė todėl, kad Elektrėnai pranešime buvo nurodyti kaip geltonoji zona. Durys į priedangą medinės, sutrešusios, tikėtina, kad nuo mažiausio smūgio subyrėtų. Tikėtina – įstatys naujas. Gal vakarykštis aliarmas bus išėjęs į naudą civilinei saugai ir Elektrėnuose.