Kelių muziejus mini 30-metį – Vievyje atsirado spalvinga freska, jungianti istoriją, meną ir šypseną

Freskos kūrimo procesas. Virginijos Jacinavičiūtės nuotr.

 

Šiemet 30-metį minintis Lietuvos kelių muziejus Vievyje iš esmės žengia į naują etapą – keičiasi ne tik iš vidaus, bet ir iš išorės. Prieš kelias savaites prie pagrindinio įėjimo į muziejų pristatyta įspūdinga gatvės meno freska, kurią sukūrė žinomas Lietuvos gatvės piešinių menininkas MORFAI su komanda. Tai ne tik spalvingas akcentas – tai kūrinys, kuris kalba apie mus visus: apie kelią, vaikystę, miestą ir susitikimus.
Freskoje vaizduojama stilizuota Vievio miesto miniatiūra, kurioje atpažįstamos konkrečios vietos: cerkvė, degalinė, mokyklos stadionas, ežeras su gulbėmis ir pats muziejus. Viskas sujungta vingiuojančiais keliais, ženklais, žaliais plotais – tarsi mažas pasaulis ant sienos.

Vienas naujausių eksponatų – kelininkų smūgio slopintuvas, saugantis gyvybes keliuose. Savo pagrindinę misiją jau atlikęs

 

Iš vienos pusės – tai lyg vaikystės žaidimų kilimas, pažįstamas daugeliui, augusių 90-aisiais. Toks, ant kurio žaisdavome su mašinėlėmis, statydavome miestą iš vaizduotės. Tiems, kas tokį turėjo – tai prisi­minimų žinutė ir, be abejo, šypsena.
Kitiems žmonėms ši freska – tai žemėlapis, simboliškai padedantis susiorientuoti, rasti kelią – tiek realiai, tiek perkeltine prasme. O inžinerijos, urbanistikos ir kelių infrastruktūros gerbėjams tai – vizualus pavyzdys, kaip keliai ne tik veda, bet ir jungia: miestus, žmones, kartas.
Ši freska – ne tik dekoracija. Ji gyvai papildo muziejaus misiją – kalbėti apie kelius ne vien kaip apie asfaltą, bet kaip apie žmonių istorijų ir judėjimo kryptį. Tai spalvingas „kilimas ant sienos“, suteikiantis gyvybės ne tik pastatui, bet ir visai Vievio aplinkai.
Tai – nauja traukos vieta tiek vietiniams gyventojams, tiek turistams, keliaujantiems pro šalį. Ji kviečia užsukti ne tik gatvės meno mėgėjus, bet ir šeimas – ypač dabar, kai muziejus pradėjo dirbti ir šeštadieniais, bei siūlo profesionalias ekskursijas su gidu.
Kelių muziejus šiandien – tai ne tik istorija, bet ir gyvas, šiuolaikiškas pasakojimas apie tai, kas mus jungia. O kiekvienas kelias, kaip ir ši freska, gali būti pradžia įdomiai kelionei.
Daugiau apie muziejų, darbo valandas, bilietus, darbo laiką:
www.keliumuziejus.lt

Kelių muziejaus inf. ir nuotr.

