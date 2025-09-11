Elektrėnų savivaldybėje startavo asociacija „Elektrėnai Volley“ ir pirmasis turnyras

2025 m. Elektrėnuose įsteigta asociacija „Elektrėnai Volley“, kurios tikslas plėtoti tinklinio sportą Elektrėnų savivaldybėje ir Lietuvoje; organizuoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų tinklinio treniruotes; dalyvauti ir organizuoti sporto varžybas, renginius, stovyklas; skatinti fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną; bendradarbiauti su sporto, švietimo, savivaldybės ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Rugpjūčio 30 dieną vyko pirmasis asociacijos „Elektrėnai Volley“ organizuotas paplūdimio tinklinio turnyras, skirtas Elektrėnų savivaldybės jaunimui. Vasaros uždarymo proga turnyre dalyvavo  5 jaunuoliai: Kristupas, Meida, Aurimas, Rūta ir Milanas, kurie burtų keliu susiskirstė į komandas.
Jaunuoliai buvo apdovanoti specialiaisiais asociacijos „Elektrėnai Volley“ medaliais  ir renginio rėmėjo „Bauwerk Group Lietuva“ prizais.
Kviečiame aktyviai dalyvauti rugsėjo 13 d. vyksiančiame Elektrėnų sporto festivalyje „Išlaisvink energiją“ ir paplūdimio tinklinio turnyre.
Visus, besidominčius tinklinio sporto šaka, kviečiame tapti asociacijos nariais ir daugiau informacijos rasti „Facebook“ puslapyje „Elektrėnai Volley“.

Asociacija „Elektrėnai Volley“

