Puiki diena, ta Rugsėjo pirmoji, nors mokslas yra atsakomybė

Gausiausia mokyklos bendruomenė, „Ąžuolyno“ progimnazija
Rugsėjį net gamta pasitiko šiltomis dienomis, tuo praskaidrindama mokyklų bendruomenių nuotaikas. Bet, kaip sakė Vievio J. Milančiaus pradinės mokyklos direktorė Ingrida Tviragienė, mokslas yra atsakomybė. Tos atsakomybės prisiimti Elektrėnų savivaldybėje į septynias mokyklas ir jų skyrius moksleivių sugužėjo šiek tiek daugiau nei pernai. Visos mokyklų bendruomenės rugsėjį pasitiko viltingai, džiaugdamosi pagal galimybes atnaujintomis patalpomis, o kai kurios mokyklos ir padidėjusiu mokinių skaičiumi. Tik Elektrėnų pradinėje mokykloje mokinių skaičius sumažėjo net pusšimčiu. Rugsėjo pirmąją pradėjo per 500 moksleivių „Versmės“ gimnazijoje, 559 mokiniai Vievio gimnazijoje, 173 Semeliškių gimnazijoje, 676 „Ąžuolyno“ progimnazijoje, 150 Kietaviškių progimnazijoje, 324 Vievio Jurgio Milančiaus pradinėje mokykloje ir 447 Elektrėnų pradinėje. Elektrėnų profesinio mokymo centre pasirašytos 445 mokymosi sutartys ir paskelbtas papildomas priėmimas.
Red. inf.