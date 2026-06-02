Keliauti saugiai – paprasčiau, nei atrodo: ką svarbu žinoti apie programėlę „Keliauk saugiai“

Virginija Jacinavičiūtė
Šiltasis metų sezonas įsibėgėjo – vieni jau kraunasi lagaminus, kiti dar tik planuoja savo atostogas. Vis dėlto net ir kruopščiai suplanuotas keliones kartais sujaukia netikėti įvykiai: pamesti dokumentai, sveikatos problemos ar staiga pasikeitusi saugumo situacija užsienyje. Siekiant padėti Lietuvos gyventojams tokių situacijų išvengti arba jas suvaldyti, Užsienio reikalų ministerija sukūrė nemokamą programėlę „Keliauk saugiai“.
Šiandien programėle jau naudojasi daugiau nei 70 tūkst. vartotojų. Ji skirta tam, kad kelionės į užsienį būtų aiškesnės, saugesnės ir ramesnės – visa svarbiausia informacija pasiekiama vienoje vietoje, net ir be interneto ryšio.
Ką gali programėlė „Keliauk saugiai“?
Programėlė suteikia galimybę realiu laiku sekti aktualią informaciją apie kelionių kryptis ir galimas rizikas. Joje pateikiamos daugiau nei 200 šalių ir teritorijų saugumo rekomendacijos, suskirstytos į penkis lygius – nuo žalio (saugu) iki juodo (rekomenduojama nedelsiant išvykti). Tokia sistema leidžia keliautojams greitai įvertinti situaciją ir priimti informuotus sprendimus.
Taip pat programėlėje galima rasti:
* Lietuvos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų kontaktus visame pasaulyje;
* svarbią informaciją, kaip elgtis pametus dokumentus;
* nuolat atnaujinamas kelionių rekomendacijas;
* konsulinių paslaugų informaciją užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams;
* galimybę registruotis konsulinėms paslaugoms ir naudotis elektroninėmis paslaugomis.
Svarbu tai, kad dalis šios informacijos prieinama ir be interneto ryšio.
Kodėl verta registruoti kelionę?
Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja programėlėje užregistruoti savo kelionę. Tai leidžia krizės ar ekstremalios situacijos atveju operatyviai gauti svarbiausią informaciją ir oficialius pranešimus.
Atsidūrus pavojingoje situacijoje – pavyzdžiui, prasidėjus kariniams veiksmams ar įvykus stichinei nelaimei – keliautojai programėlėje gali pažymėti savo buvimo vietą skiltyje „Ekstremali situacija“. Tai padeda institucijoms greičiau įvertinti situaciją ir suteikti pagalbą.
Ką svarbu padaryti prieš kelionę?
Kad kelionė būtų sklandi, rekomenduojama iš anksto pasirūpinti keliais esminiais dalykais:
* pasitikrinti, ar galioja asmens dokumentai;
* susipažinti su atvykimo į pasirinktą šalį sąlygomis;
* įsigyti keliautojo poreikius atitinkantį kelionės draudimą;
* užsiregistruoti programėlėje „Keliauk saugiai“;
Kelionės draudimas yra ypač svarbus – netikėti įvykiai užsienyje gali kainuoti itin brangiai, todėl tinkamai pasirinktas draudimas padeda išvengti didelių finansinių nuostolių.
Kaip elgtis ekstremalios situacijos metu?
Įvykus nelaimei ar krizei užsienyje, rekomenduojama:
* laikytis vietos valdžios institucijų nurodymų;
* užsiregistruoti programėlėje, jei to nepadarėte anksčiau;
* dėl didelio skambučių srauto į ambasadas pirmiausia kreiptis el. paštu;
* skubios konsulinės pagalbos klausimais ne darbo metu susisiekti su Užsienio reikalų ministerija telefonu +370 5 236 2444 arba el. paštu pilieciai@urm.lt
Svarbu žinoti, kad Užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos diplomatinės atstovybės visada siekia padėti piliečiams, net jei jie keliauja į padidintos rizikos šalis. Vis dėlto tokiose vietovėse konsulinė pagalba gali būti ribota arba iš viso neteikiama.
Programėlė „Keliauk saugiai“ – tai paprastas, bet efektyvus būdas pasirūpinti savo saugumu kelionėse. Tinkamai pasiruošus ir turint patikimą informaciją, net ir netikėti iššūkiai tampa lengviau įveikiami.