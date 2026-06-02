Keliauti saugiai – paprasčiau, nei atrodo: ką svarbu žinoti apie programėlę „Keliauk saugiai“

Virginija Jacinavičiūtė

Šiltasis metų sezonas įsi­bė­gėjo – vieni jau kraunasi lagaminus, kiti dar tik planuoja savo atostogas. Vis dėlto net ir kruopš­čiai suplanuotas keliones kartais sujaukia netikėti įvykiai: pamesti dokumentai, sveikatos problemos ar staiga pasikeitusi saugumo situacija užsienyje. Siekiant padėti Lietuvos gyventojams tokių situacijų išvengti arba jas suvaldyti, Užsienio reikalų ministerija sukūrė nemokamą programėlę „Keliauk saugiai“.
Šiandien programėle jau nau­­dojasi daugiau nei 70 tūkst. vartotojų. Ji skirta tam, kad ke­lio­nės į užsienį būtų aiškesnės, saugesnės ir ramesnės – visa svarbiausia informacija pasiekiama vienoje vietoje, net ir be interneto ryšio.

Ką gali programėlė „Keliauk saugiai“?
Programėlė suteikia galimybę realiu laiku sekti aktualią informaciją apie kelionių kryptis ir galimas rizikas. Joje pateikiamos daugiau nei 200 šalių ir teritorijų sau­gu­mo rekomendacijos, su­skirstytos į ­penkis lygius – nuo žalio (saugu) iki juodo (rekomenduojama ne­delsiant išvykti). Tokia sistema ­lei­džia keliautojams greitai įvertinti situaciją ir priimti informuotus sprendimus.

Taip pat programėlėje galima rasti:
*  Lietuvos diplomatinių atsto­vybių ir konsulinių įstaigų kontaktus visame pasaulyje;
*  svarbią informaciją, kaip elgtis pametus dokumentus;
*  nuolat atnaujinamas kelionių rekomendacijas;
*  konsulinių paslaugų informaciją užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams;
*  galimybę registruotis konsu­linėms paslaugoms ir naudotis elektroninėmis paslaugomis.
Svarbu tai, kad dalis šios in­formacijos prieinama ir be interneto ryšio.

Kodėl verta registruoti kelionę?
Užsienio reikalų ministerija re­komenduoja programėlėje užregistruoti savo kelionę. Tai leidžia krizės ar ekstremalios situacijos atveju operatyviai gauti svarbiausią­ informaciją ir oficialius pranešimus.
Atsidūrus pavojingoje situa­cijoje – pavyzdžiui, prasidėjus kariniams veiksmams ar įvykus stichinei nelaimei – keliautojai pro­gramėlėje gali pažymėti savo buvimo vietą skiltyje „Ekstremali situacija“. Tai padeda institucijoms greičiau įvertinti situaciją ir su­teikti pagalbą.

Ką svarbu padaryti prieš kelionę?
Kad kelionė būtų sklandi,­ rekomenduojama iš anksto pasi­rū­pinti keliais esminiais dalykais:
*  pasitikrinti, ar galioja asmens dokumentai;
*  susipažinti su atvykimo į pa­sirinktą šalį sąlygomis;
*  įsigyti keliautojo poreikius ­ati­tinkantį kelionės draudimą;
*  užsiregistruoti programėlėje „Keliauk saugiai“;
Kelionės draudimas yra ypač svarbus – netikėti įvykiai užsienyje gali kainuoti itin brangiai, todėl tinkamai pasirinktas draudimas padeda išvengti didelių finansinių nuostolių.

Kaip elgtis ekstremalios situacijos metu?
Įvykus nelaimei ar krizei ­užsienyje, rekomenduojama:
*  laikytis vietos valdžios ins­titucijų nurodymų;
*  užsiregistruoti programėlėje, jei to nepadarėte anksčiau;
*  dėl didelio skambučių srauto į ambasadas pirmiausia kreiptis el. paštu;
*  skubios konsulinės pagalbos klausimais ne darbo metu susi­siekti su Užsienio reikalų ministerija telefonu +370 5 236 2444 arba el. paštu pilieciai@urm.lt
Svarbu žinoti, kad Užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos diplomatinės atstovybės visada ­siekia padėti piliečiams, net jei jie keliauja į padidintos rizikos šalis. Vis dėlto tokiose vietovėse konsulinė pagalba gali būti ribota arba iš viso neteikiama.
Programėlė „Keliauk saugiai“ – tai paprastas, bet efektyvus būdas pasirūpinti savo saugumu kelionėse. Tinkamai pasiruošus ir turint patikimą informaciją, net ir netikėti iššūkiai tampa lengviau įveikiami.

