Savanorystės patirtis nepalieka abejingų

Jaunimo savanoriška tarnyba – tai galimybė jaunam žmogui ne tik prasmingai praleisti laiką, bet ir atrasti save, įgyti naujų įgūdžių bei sustiprinti pasitikėjimą savimi. Elektrėnų savivaldybėje ši programa kasmet sulaukia vis didesnio jaunimo susidomėjimo, nes suteikia progą savanoriauti įvairiose organizacijose, prisidėti prie bendruomenės gerovės ir kartu augti kaip asmenybei. Dalyvavimas JST programoje suteikia ne tik vertingos patirties, bet ir papildomų naudų ateityje. Sėkmingai baigę tarnybą jaunuoliai gauna sertifikatą, kuris stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas suteikia papildomą 0,25 stojamojo balo.
2026 m. registracija į Jaunimo savanoriškos tarnybos programą iki birželio 4 d. Jaunimo reikalų agentūra kviečia jaunuolius aktyviai registruotis, nes vietų skaičius yra ribotas, o dalyviai priimami pagal registracijos laiką. Registracija vyksta adresu: www.volunteering.lt.
Elektrėnų savivaldybėje jaunimas gali savanoriauti įvairiose įstaigose ir organizacijose. Viena iš aktyviai jaunus žmones priimančių organizacijų – Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka, kviečianti savanorius prisijungti prie veiklų Elektrėnuose, Vievyje, Semeliškėse ir Pakalniškėse. Čia jaunuoliai gali prisidėti prie renginių organizavimo, edukacijų, bendravimo su lankytojais bei įvairių kūrybinių iniciatyvų įgyvendinimo. Štai kaip apie savanorystę atsiliepia Semeliškių bibliotekos savanoriai, kurie baigė 6 mėnesius trukusią progrąmą: „Savanorystė Semeliškių bibliotekoje man buvo prasminga ir įkvepianti patirtis. Išmokau naujų dalykų, sutikau įvairių žmonių ir supratau, kad bibliotekoje vyksta kur kas daugiau veiklų, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Nors savanorystė jau pasibaigė, planuoju ir toliau prisidėti prie bibliotekos iniciatyvų, kai tik bus poreikis. Ši patirtis sustiprino mano motyvaciją įsitraukti į visuomenines veiklas ir toliau tobulėti“, – atsiliepimu dalinosi savanoris Kristupas.
„Sveiki! Kovo mėnesį baigiau savo 6 mėnesių savanorystės kelią Semeliškių bibliotekoje, todėl noriu trumpai pasidalinti šio laikotarpio patirtimi ir įspūdžiais. Per šiuos mėnesius ne tik susipažinau su bibliotekos darbu iš arčiau, bet ir lavinau atsakomybės, bendravimo bei laiko planavimo įgūdžius. Mano veikla buvo labai įvairi: nuo įprasto knygų dėliojimo, darbo su LIBIS sistema ir lankytojų aptarnavimo iki kūrybinių edukacijų organizavimo bei straipsnių rašymo. Ypač įsiminė darbas su vaikais – tiek dalyvavimas edukacijose, darbelių pavyzdžių paruošimas, tiek bendravimas mokymo tikslais su mokiniais, atvykusiais iš Ukrainos. Taip pat turėjau galimybę prisidėti prie projektų, rekomenduoti knygas, kurti turinį bibliotekos socialiniams tinklams ir net pati kitaip pažvelgti į knygų pasaulį. Šie šeši mėnesiai prabėgo labai greitai, tačiau paliko daug gražių prisiminimų ir vertingų patirčių.
Noriu nuoširdžiai padėkoti savanorystės kuratorei Dalei Brazulevičienei ir mentorei Aurelijai Kuzmičienei už palaikymą, kantrybę ir pasitikėjimą, o visiems lankytojams – už šypsenas ir bendravimą. Nuo šiol bibliotekoje mane sutiksite jau kaip lankytoją, tačiau ši patirtis mano atmintyje tikrai išliks ilgam. Visiems jaunuoliams drąsiai rekomenduoju išbandyti savanorystę – tai ne tik naudinga, bet ir labai prasminga patirtis“, – atsiliepimu dalinosi savanorė Emilija.
Savanoriškos tarnybos organizatorės kontaktai – Aurelija Kuzmičienė, aurelija@iniciatyvubiuras.com, tel. nr. +370 648 23732.
Parengė Aurelija Kuzmičienė