Gėlyną prižiūrėti Jūratei padeda kaimynas Jonas
Nepaisant to, kad trečiadienio ryte buvo paskelbtas oro pavojus, kad kiekvieną dieną per visas žiniasklaidos priemones teikiama informacija, ką daryti ištikus dienai X, žmonės gyvena kasdienį gyvenimą ir puošia savo gyvenamosios vietos aplinką. Ypatingai išradingai aplinką Elektrėnuose puošia Trakų g. 8 namo gyventoja Jūratė. Prieš keletą metų į Elektrėnus gyventi atsikėlusi Jūratė ėmėsi iniciatyvos gražinti namo aplinką. Pabaigus Trakų g. 8 namo renovaciją, Jūratei puošti aplinką padėjo keletas gyventojų, gyvenantys su Jūrate vienoje laiptinėje… Nors kitų laiptinių gyventojai džiaugiasi gyvenantys gražioje aplinkoje, bet savanorei gėlininkei į pagalbą neskuba – nepadeda nei gėlių priežiūra, nei prisideda materialiai išlaidoms už sodinukus kompensuoti. Bet geras pavyzdys gyventojams pakelia nuotaiką, todėl Jūratė geranoriškai prisideda prie gerų emocijų… Citata „Grožis išgelbės pasaulį“ yra paimta iš Fiodoro Dostojevskio romano „Idiotas“. F. Dostojevskio filosofijoje grožis yra tapatinamas su absoliučiu gėriu ir tiesa. Tai jėga, sužadinanti žmogaus sąžinę, skatinanti užuojautą ir padedanti nugalėti pasaulio žiaurumą bei egoizmą.
Ačiū jai.
Red. inf.