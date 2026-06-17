Girių burtai: naktiniai žygiai Lietuvos pelkynuose ir miškuose

Šimtmečius menančios girios, žmogaus nepaliesti rezervatai ir kiti gamtos kampeliai – vieni didžiausių Lietuvos pasididžiavimų. Nors mėgautis žaluma paprastai renkamės dieną, sušilus orams verta apsvarstyti galimybę ją iš arti pažinti ir tamsiuoju paros metu. Tik pagalvokite: tyloje sruvenančio vandens garsai, laužo skleidžiamas kvapas ir šešėlių žaismas, pelėdų ūbavimas tolumoje, žvaigždėtas skliautas virš galvos, vaiduoklišką pavidalą viskam aplink suteikianti mėnesiena… Dieną nieko panašaus nepatirsi, tad šiais metais „Keliauk Lietuvoje“
siūlo nepramiegoti vasaros ir nerti į kerintį naktinės gamtos pasaulį.
Kamanų rezervatas sutemus
Vakarinė-naktinė ekskursija Akmenės rajone esančiu Kamanų mokomuoju taku kviečia patirti paslaptingą pelkės pasaulį sutemus. Paskutiniams saulės spinduliams glostant pelkę lankytojai susipažins su išskirtiniais bei retais pelkių augalais, klausysis miško giesmininkų, o temstant išgirs naujus garsus – pelėdos ūbavimą, tolumoje girdimą vilkų staugimą, pelkės šnaresius. Tai pojūčius žadinanti, autentiška ir šiek tiek mistiška patirtis, leidžianti atrasti laukinę Kamanų pelkės pusę. Būtina išankstinė registracija.
Lunatikų žygiai Molėtuose
Molėtų orientacininkų klubas „OK Klajūnas“ organizuoja „palunatikavimus“ skirtingose vietose. Tai žygiai, kurie vyksta vėlais vakarais, o juose šviečia tik mėnulio pilnatis ir laužas – visa pridėtinė šviesa paliekama namie. Kaip sako patys organizatoriai: „Jei niekad tokio pasivaikščiojimo nebandėte, žinokite, kad akys prie tamsos pripranta greitai, o jei ir neįžiūri pakeleivio veido, žinai, kad jis padės išvengti įkyrių šakelių“.
Trasų ilgiai kaskart skiriasi, svyruodami nuo keliolikos iki 20 kilometrų, o dalyviai raginami kartu pasiimti atšvaitus, smagių istorijų pasisėdėjimui prie laužo, sezonui tinkamą aprangą, maisto, karštų gėrimų ir blaivų protą, kurio Molėtų orientacininkai maloniai prašo „nepamesti iki finišo“. Na, o pastarąjį kirtus, visi kviečiami aptarti įspūdžių į pirtį.
Vaikščiojimas Kančioginos upės vaga po žvaigždėmis
Naktį upė keičiasi – tuo įsitikinti galima prisijungus prie „River Hiking LT“ naktinio žygio Kančiogina arba Birvėta, arba Erzvėta, arba Sirvėta. Tai vienintelė keturis vardus turinti upė Lietuvoje! Kelionės metu einama upės vaga, vandeniu, pasineriant į gamtos patirtį, virš galvos šviečiant žvaigždėms.
Pakeliui tamsoje pražygiuosite pro Paliesiaus dvaro polivarką, Juodagalvių malūną ir du jo tvenkinius, Krikonių ir Juodagalvių kaimus, o miškingoje upės dalyje išgirsite gausią paukščių įvairovę. Žygis organizuojamas grupėms nuo 6 asmenų ir yra skirtas mokantiems plaukti suaugusiesiems.
Naktinis žygis „Tylos takais“ Dapkų ūkyje
Miestas vis mažiau pažįsta ūkinio gyvenimo ritmą. Tad Dapkų ūkis Rokiškio rajone siūlo sudalyvauti žygyje tamsoje po laukus ir miškelius Petriošiškio ežero pakrantėmis su gidu, klausantis naktinių garsų. Vėliau pasakojama apie kaimo gyvenimą ir vaišinama ūkio žolelių arbata. Beje, Dapkų ūkyje rengiamos ir vakarinės edukacijos „Gyvūnai nemiega“ apie ūkio gyvūnų elgesį naktį – galima susipažinti su ūkio gyvūnais, stebėti jų vakarinį šėrimą, ruošimąsi nakčiai, o po to patiems pasigaminti žibintą.