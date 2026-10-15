Ką žmonės dirba visą dieną: apie savivaldybės administracijos skyrių darbą

Šventės – puiki proga visam savivaldybės administracijos kolektyvui įsiamžinti kartu
Rašysiu ne apie Richard Scarry knygą „Ką žmonės dirba visą dieną“, o apie savivaldybės administraciją. Susipažinkite su administracijos darbuotojais, kurie kasdien dirba, kad savivaldybės šeimos turėtų visko – ir maisto, ir drabužių, ir namus, ir žemės, ir reikalingų paslaugų, ir darbininkų ir t.t.
Spalio 10 d. minima vietos savivaldos diena. Kadangi vietos politikai – meras su pavaduotojais ir patarėjais, administracijos direktorė ir 25 tarybos nariai baigia savo kadenciją, o rinkimai į savivaldą vyks 2027 m. kovo 7 d., skaitytojams gal aktualu žinoti, ką savivaldybėje veikia 13 administracijos skyrių, kuo jų darbas naudingas gyventojams ir kokį reikia turėti išsilavinimą bei kompetencijas, norint įsidarbinti savivaldybės administracijoje. Žinant informaciją, gal gyventojams bus lengviau apsispręsti, kokiai politinei partijai ir kokiems asmenims ateinančius 4 metus patikėti valdžią Elektrėnų savivaldybėje. Iš viso savivaldybės administracijoje dirba 178 darbuotojai. Pažiūrėkim, kokius darbus dirba ta daugybė tarnautojų.
Meras Gediminas Ratkevičius:
Man vietos savivalda pirmiausia yra žmonės. Kaimynai, bendruomenės, šeimos, kurios čia gyvena, kuria savo gyvenimą ir tikisi, kad jų aplinka kasmet taps vis patogesnė, saugesnė ir jaukesnė. Vietos savivalda nėra kažkas tolimo ar abstraktaus. Ji prasideda nuo labai paprastų dalykų – sutvarkytos gatvės, geros mokyklos, veikiančio darželio, galimybės sportuoti, gauti pagalbą tada, kai jos reikia.
Mero vaidmuo šioje sistemoje man yra ne tik priimti sprendimus, bet ir girdėti žmones. Kasdien tenka ieškoti balanso tarp skirtingų lūkesčių, matyti ne tik šiandienos problemas, bet ir galvoti apie tai, kaip mūsų kraštas atrodys po dešimties ar dvidešimties metų. Meras turi suburti žmones bendram tikslui, telkti bendruomenę ir prisiimti atsakomybę už priimtus sprendimus.
Vis dėlto stipri savivalda niekada nėra vieno žmogaus nuopelnas. Ji gimsta iš bendro darbo, pasitikėjimo ir noro kartu kurti savo miestą ar miestelį. Todėl Vietos savivaldos diena man yra puiki proga padėkoti visiems gyventojams, bendruomenėms, tarybos nariams, savivaldybės darbuotojams ir partneriams, kurie kasdien prisideda prie mūsų krašto augimo. Tik veikdami kartu galime kurti vietą, kuria didžiuojamės ir kurią norime palikti ateities kartoms.
Administracijos direktorė Jekaterina Goličenko:
Tapti Savivaldybės administracijos direktore man labai padėjo viešojo administravimo patirtis ir gana aukšta kompetencija ekonomikos ir finansų valdymo srityje. Esu komandos žmogus, sąžininga, atvira, atsakinga ir principinga. Vertinu bendradarbiavimą, atsakomybę ir siekiu, kad Savivaldybės veikla būtų efektyvi, skaidri ir orientuota į gyventojų poreikius. Mano asmeninės vertybės – laisvė, atsakomybė ir pagarba žmogui.
Specialistai, dirbantys Administracijoje, turi įvairių kompetencijų pagal darbo sritis, dažnas reikalavimas – aukštasis išsilavinimas. Prireikus specialistą galima įdarbinti be konkurso, bet ne ilgiau nei metams arba iki konkurso į pareigas rezultatų.
Finansų ir strateginio planavimo skyrius. Vedėja Oksana Salecienė:
Jei savivaldybę palygintume su šeima, Finansų ir strateginio planavimo skyrius būtų tas šeimos narys, kuris žino, kiek pinigų yra piniginėje, kiek jų galima išleisti ir ką reikėtų suplanuoti ateinantiems metams. Skyriaus specialistai rengia savivaldybės biudžetą, stebi, kaip naudojamos lėšos, planuoja pajamas ir išlaidas, ieško papildomų finansavimo šaltinių projektams. Jie taip pat padeda atsakyti į svarbų klausimą: ne tik ką savivaldybė veiks šiandien, bet ir kokia ji turėtų būti po penkerių ar dešimties metų. Kitaip tariant, tai žmonės, kurie rūpinasi, kad savivaldybės planai būtų ne tik gražūs popieriuje, bet ir finansiškai pagrįsti.
Šiame skyriuje praverčia ne tik meilė skaičiams, bet ir gebėjimas matyti platesnį vaizdą. Dažniausiai reikalingas finansų, ekonomikos, apskaitos, vadybos ar viešojo administravimo išsilavinimas. Taip pat svarbūs analitiniai gebėjimai, kruopštumas, atsakomybė ir kantrybė aiškinantis teisės aktų vingrybes. Mat kartais vienas skaičius biudžete gali būti ne mažiau svarbus nei dešimt puslapių teksto.
Jei savivaldybė būtų laivas, Finansų ir strateginio planavimo skyrius rūpintųsi ne tik kuro bakais, bet ir žemėlapiu, rodančiu, kur plaukti toliau. Čia dirbantys specialistai skaičiuoja, planuoja, analizuoja ir padeda užtikrinti, kad savivaldybės pinigai būtų naudojami atsakingai, o ateities tikslai nevirstų tik gražiais pažadais.
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Živilė Dastikienė:
Teisės ir personalo administravimo skyrius atlieka pagrindines funkcijas užtikrinant teisėtumą savivaldybės veikloje, administruojant žmogiškuosius išteklius, įgyvendinant civilinę saugą bei prižiūrint viešąją tvarką savivaldybės teritorijoje. Šiuo metu skyriuje dirba 9 darbuotojų komanda: 5 teisininkai, 2 personalo administravimo specialistai, 1 parengties pareigūnas, atsakingas už civilinę ir priešgaisrinę saugą, bei 1 viešosios tvarkos priežiūros specialistas. Artimiausiu metu skyriaus pajėgos bus išplėstos – darbą pradės antrasis viešosios tvarkos darbuotojas.
Pagalbos ranka gyventojui: nemokama pirminė teisinė pagalba
Skyrius vykdo valstybės perduotą funkciją – užtikrina pirminės teisinės pagalbos teikimą Elektrėnų savivaldybės gyventojams. Per metus skyriaus teisininkai suteikia apie 400 teisinių konsultacijų.
Gyventojai konsultuojami aktualiais civilinių santykių (išlaikymo priteisimo, globos nustatymo, santuokos išsaugojimo, paveldėjimo bylų), administracinių bei baudžiamųjų bylų klausimais. Skyriaus specialistai ne tik teikia konsultacijas, bet ir užpildo dokumentus dėl antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos (valstybės advokato skyrimo) ar mediacijos vykdymo. Šie dokumentai per informacinę sistemą TEISIS perduodami Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai. Taip pat, pagal gyventojų poreikius bei kreipimosi pobūdį, skyriaus darbuotojai rengia teisiškai pagrįstus raštus ir prašymus, skirtus valstybės bei savivaldybių institucijoms.
Viena pamatinių skyriaus veiklos sričių yra aktyvus dalyvavimas teisėkūros procesuose ir griežta savivaldybės priimamų sprendimų kontrolė. Skyriaus teisininkai užtikrina, kad savivaldybės veikloje būtų tiksliai laikomasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų.
Tarybos veiklos administravimo skyriaus vedėja Vaida Davidavičienė
Tarybos veiklos administravimo skyriaus tikslas – kad Elektrėnų savivaldybės tarybos darbas būtų tinkamai organizuotas, sprendimai būtų tinkamai įforminti, oficiali informacija paviešinta, o gyventojai galėtų lengvai sužinoti apie tai, kas vyksta Savivaldybėje. Paprasčiau tariant, šis skyrius pasirūpina, kad Tarybos sprendimų kelias būtų tvarkingas – nuo sprendimo projekto atsiradimo iki jo priėmimo ir paskelbimo gyventojams.
Tarybos veiklos administravimo skyriaus kasdienybėje nėra daug visuomenei matomų dalykų. Čia nėra vietos „garsiems pranešimams“ – didelę darbo dalį sudaro dokumentų rengimas, terminai, derinimai, registravimas ir informacijos pateikimas. Tačiau būtent šie, iš pirmo žvilgsnio maži, darbai leidžia Tarybai dirbti sklandžiai.
Tarybos posėdžių informacija, sprendimų projektai ir priimti sprendimai, frakcijos, komitetai, nuolat veikiančios komisijos ir tarybos, Tarybos narių sudėtis, lankomumas, darbo užmokestis, veiklos ataskaitos ir kita Savivaldybės gyventojams aktuali informacija ir naujienos skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje (TARYBA, NAUJIENOS), feisbuko paskyroje, vietinėje spaudoje.
Skyriuje dirba turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir savo sritį išmanantys specialistai. Darbuotojams keliami atitinkami išsilavinimo, profesinių žinių, kompetencijų ir kiti pareigybei nustatyti reikalavimai. Tai darbas, kuriam reikia ne tik gero teisės aktų ir viešojo administravimo išmanymo, bet ir atsakingumo, kruopštumo, gebėjimo organizuoti darbus bei bendradarbiauti su Tarybos nariais, Savivaldybės darbuotojais ir gyventojais.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys:
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius įgyvendina valstybinę švietimo, kultūros, kultūros paveldo ir sporto politiką, organizuoja, prižiūri ir tobulina Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų vykdomą ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą.
Kiekvienas specialistas atsakingas už savo sritį, todėl kasdien konsultuojame įstaigų vadovus ir darbuotojus, analizuojame situaciją, rengiame ir deriname teisės aktus ar jų projektus, planus bei ataskaitas, koordinuojame projektus ir inicijuojame pokyčius.
Didelę darbo dalį sudaro bendravimas su žmonėmis. Kasdien vyksta telefoniniai pokalbiai, konsultacijos, pasitarimai, susitikimai, renginiai ir išvykos.
Mums svarbu, kad kiekvienas vaikas turėtų lygias galimybes siekti sėkmės. Todėl rūpinamės ankstyvojo ugdymo prieinamumu, gabių ir talentingų mokinių skatinimu, mokytojų motyvavimo priemonėmis, specialistų pritraukimu į savivaldybės mokyklas, ugdymo įvairovės plėtra bei kokybės stebėsena. Aktyviai dalyvaujame nacionaliniuose projektuose ir iniciatyvose, kurios atveria naujas galimybes mokiniams ir pedagogams. Kartu su švietimo bendruomene kuriame ateities mokyklą.
Dažnai mūsų darbo rezultatai nėra matuojami dokumentų skaičiumi. Juos matome kitaip – kai vaikas mokykloje jaučiasi saugus, kai mokytojas jaučia savivaldybės palaikymą, kai mokykla drąsiai diegia naujoves, o tėvai pasitiki švietimo sistema. Tai ir yra didžiausia mūsų kuriama vertė.
Skyrius rūpinasi, kad Elektrėnų ir Vievio kultūros centrai, Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka ir jos padaliniai pulsuotų gyvybe. Elektrėnų savivaldybėje vyksta daug puikių renginių – ir tradicinių, ir naujų. Skyriui tenka administruoti kultūros projektus, kurie taip pat prisideda prie tradicinių festivalių, švenčių ir unikalių vietos iniciatyvų.
Skyrius atlieka ir itin atsakingą misiją – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, leidžiančią išsaugoti unikalią šio jauno, bet turtingos istorijos krašto atmintį ateities kartoms.
O kaip atrodo kasdienis mūsų darbas sporto srityje? Dažnai jis prasideda ne nuo starto linijos ar apdovanojimų ceremonijos, o nuo sporto klubo, įstaigos ar renginio organizatoriaus kreipimosi. Reikia išsiaiškinti situaciją, ieškoti sprendimų, konsultuoti, parengti ar įvertinti dokumentus, derinti sporto infrastruktūros užimtumo klausimus, koordinuoti renginių organizacinius reikalus. Greta to taip pat įgyvendinami sporto projektai, bendraujama su sporto bendruomene, viešinami renginiai ir sportininkų pasiekimai.
Kaip kitaip, juk Elektrėnai visuomet garsėjo kaip sporto miestas, o dabar tai viena svarbiausių sričių visai savivaldybei. Su kuruojamomis sporto įstaigomis skatiname masinį gyventojų fizinį aktyvumą ir aktyvų laisvalaikį.
Mūsų kasdienis darbas – tai investicija į žmones. O investicija į žmones visada yra prasmingiausia investicija į savivaldybės ateitį. Norint įsidarbinti į neužimtas mūsų skyriaus specialistų vietas, būtinas aukštasis universitetinis išsilavinimas. Jei tai su švietimu susijusi pareigybė, tuomet reikalinga dar ir tam tikra pedagoginio darbo patirtis.
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Dalia Malinauskienė:
Civilinės metrikacijos skyrius dažnai vadinamas skyriumi, kuris lydi žmogų per visą gyvenimą. Čia prasideda oficialus naujagimio kelias valstybėje, įforminamas šeimos sukūrimas, registruojami svarbūs asmens duomenų pokyčiai, o gyvenimo pabaigoje padedama artimiesiems sutvarkyti būtinus formalumus. Nors gyventojams dažniausiai matomos iškilmingos santuokų ceremonijos, kasdienis skyriaus darbas reikalauja didelės atsakomybės, tikslumo, teisės aktų išmanymo ir žmogiško jautrumo, nes už kiekvieno dokumento slypi konkretaus žmogaus gyvenimo istorija.
Civilinės metrikacijos skyrius – tai vieta, kur oficialiai užfiksuojamos svarbiausios žmogaus gyvenimo datos: gimimas, santuoka, šeimos pokyčiai ir išėjimas. Šio skyriaus darbuotojai rūpinasi, kad kiekvienas toks įvykis būtų tinkamai įregistruotas, o gyventojai laiku gautų reikalingus dokumentus ir konsultacijas.
Civilinės metrikacijos skyrius registruoja gimimus, santuokas, santuokų nutraukimus, mirtis, įtraukia į apskaitą užsienio valstybėse sudarytus gimimo, santuokos, ištuokos ir mirties įrašus. Taip pat įtraukia į apskaitas bažnytines santuokas. Registruoja tėvystės pripažinimą, nustatymą ir nuginčijimą, išduoda gimimo, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, mirties įrašus liudijančius išrašus, civilinės būklės aktų įrašus keičia, taiso, papildo, atkuria ar anuliuoja, nagrinėja prašymus dėl vardo ir pavardės keitimo, registruoja asmens vardo ir pavardės pakeitimus, išduoda teisingumo ministro nustatytos formos pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, konsultuoja gyventojus civilinės būklės aktų registravimo klausimais, perduoda duomenis Gyventojų registrui, vykdo teisės aktų nustatytas valstybės perduotas funkcijas civilinės būklės aktų registravimo srityje.
Civilinės metrikacijos darbuotojui būtinas teisės aktų išmanymas, kruopštumas, atsakomybė ir gebėjimas taktiškai bei profesionaliai bendrauti su žmonėmis tiek džiugiomis, tiek jautriomis gyvenimo aplinkybėmis.
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Algis Ališauskas:
Skyriaus darbas yra užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų atlikimą, sudaryti pirkimo sutartis, leidžiančias įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, siekiant racionaliai panaudoti tam skirtas lėšas.
Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka skelbia išankstinius skelbimus apie numatomus pirkimus, skelbimus apie pirkimą, pirkimo sutarties sudarymą, projekto konkurso rezultatus, informuoja apie pradedamą bet kurį pirkimą, nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą sutartį. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia pirkimo dokumentus ir teikia Komisijai (Pirkimo organizatoriui). Komisijos priimtus sprendimus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka rengia ir siunčia tiekėjams pranešimus apie pirkimo procedūrų eigą, rezultatus, skelbia CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį.
Skyriaus darbuotojai taip pat nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais, bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais, konsultuoja su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais administracijos padalinių darbuotojus, pavaldžių įstaigų, įmonių, organizacijų specialistus. Skyrius taip pat administruoja CVP IS modulį Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktomis teisėmis, saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu ir atlieka kitus biurokratinius darbus.
Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė:
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus kasdienybė – tai nuolatinis darbas su žmonėmis ir pagalba tiems, kuriems jos labiausiai reikia. Jų kasdienę veiklą galima suskirstyti į kelias pagrindines sritis:
Tiesioginis gyventojų konsultavimas ir prašymų priėmimas. Kiekvieną dieną darbuotojai priima gyventojus, išklauso jų problemas ir padeda užpildyti dokumentus. Jie konsultuoja dėl įvairių išmokų, pašalpų, kompensacijų (pavyzdžiui, už šildymą ar vandenį) gavimo tvarkos bei paaiškina, kokia parama žmogui priklauso.
Finansinės paramos ir kompensacijų skaičiavimas. Didelę darbo dienos dalį užima dokumentų ir duomenų analizė. Darbuotojai tikrina pareiškėjų pajamas, turtą bei kasdien priima sprendimus dėl socialinių pašalpų, šalpos pensijų, vienkartinių paramų ir vaiko pinigų skyrimo.
Socialinių paslaugų organizavimas. Skyrius kasdien rūpinasi, kad vieniši senjorai, asmenys su negalia ar krizę išgyvenančios šeimos gautų reikiamą pagalbą. Darbuotojai vertina asmenų poreikius socialinėms paslaugoms (pavyzdžiui, pagalbai į namus, lankomajai priežiūrai) ir organizuoja jų apgyvendinimą globos namuose. Organizuoja būsto ir aplinkos pritaikymo veiklas ir vykdo asmenų su negalia koordinavimo funkciją.
Darbas su nevyriausybinėmis organizacijomis ir savivaldybės įstaigomis bei projektais. Darbuotojai kasdien bendradarbiauja su socialiniais partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO). Jie koordinuoja socialines programas, dalyvauja lėšų skirstyme projektams ir prižiūri, kaip jos naudojamos.
Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo užtikrinimas. Skyrius sprendžia klausimus, susijusius su sveikatos įstaigų veikla, visuomenės sveikata. Bendradarbiauja su asmens sveikatos įstaigomis ir visuomenės sveikatos biuru. Administruoja sveikatinimo projektus. Rengia strategijas ir ataskaitas.
Lygių galimybių ir socialinės įtraukties skatinimas. Darbuotojai kasdien rūpinasi, kad savivaldybėje visi gyventojai – nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ar negalios – jaustųsi visaverčiai visuomenės nariai.
Užimtumo ir integracijos į darbo rinką didinimas. Skyriaus specialistė kasdien glaudžiai bendradarbiauja su Užimtumo tarnyba, ilgalaikiais bedarbiais ir darbdaviais. Kuria ir koordinuoja Užimtumo didinimo programą, skirtą ilgalaikiams bedarbiams ar sunkiai integruojamiems asmenims.
Dokumentų valdymo ir teisės aktų analizė. Kadangi socialinė parama griežtai reglamentuojama įstatymų, specialistai kasdien dirba su valstybinėmis duomenų bazėmis, rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus, nagrinėja besikeičiančius teisės aktus bei atsako į oficialius institucijų ir piliečių paklausimus.
Bendrojo skyriaus vedėja Alina Kulbokienė:
Jeigu Savivaldybės administraciją įsivaizduotumėme kaip laikrodį, Bendrasis skyrius būtų jo mechanizmas, padedantis visoms dalims veikti darniai.
Bendrajame skyriuje susitinka skirtingos kompetencijos, patirtys ir atsakomybės.
Vieni aptarnauja gyventojus, rūpinasi dokumentais, jų tinkamu saugojimu, kiti puoselėja lietuvių kalbos kokybę, treti užtikrina sklandų technologijų veikimą.
Turbūt didžiausias mūsų darbo išskirtinumas yra tas, kad nė viena diena nebūna tokia pati. Ryte gali planuoti vienus darbus, o po valandos jau spręsti visiškai naują situaciją, todėl mūsų skyriuje dirba žmonės, kurie yra lankstūs, atsakingi ir moka išlikti ramūs net tada, kai darbų tempas labai intensyvus.
Viena svarbiausių mūsų skyriaus funkcijų yra gyventojų aptarnavimo organizavimas.
Siekiame, kad kiekvienas žmogus, besikreipiantis į Savivaldybę, gautų aiškią informaciją, profesionalią konsultaciją ir pagalbą sprendžiant jam aktualius klausimus.
Kasdien rūpinamės dokumentų valdymu: registruojame gautus ir siunčiamuosius dokumentus, kontroliuojame jų vykdymą, užtikriname tinkamą archyvavimą, taip pat organizuojame gyventojų, įstaigų ir kitų institucijų paklausimų bei prašymų administravimą.
Tarp visų Bendrojo skyriaus veiklų ypatingą vietą užima ir valstybinės kalbos priežiūra. Kalbos tvarkytoja rūpinasi, kad Savivaldybės dokumentai, viešieji užrašai, informaciniai tekstai ir oficiali komunikacija atitiktų lietuvių kalbos normas.
Ne mažiau svarbi ir informacinių technologijų sritis. Šiandien sunku įsivaizduoti Savivaldybės administracijos darbą be modernių technologijų, todėl IT specialistai yra tie žmonės, kurie užtikrina sklandų informacinių sistemų veikimą, duomenų saugumą ir technologinius sprendimus tiek darbuotojams, tiek gyventojams. Dažnai IT kolegų darbo nematome tol, kol viskas veikia gerai, tačiau būtent jų profesionalumas leidžia kasdien naudotis elektroninėmis paslaugomis, efektyviai dirbti su dokumentais ir užtikrinti nenutrūkstamą administracijos veiklą.
Tarp kitų veiklų yra tarptautinis bendradarbiavimas. Bendrasis skyrius organizuoja ryšių palaikymą su užsienio valstybių įstaigomis, organizacijomis, pasirašiusiomis bendradarbiavimo sutartis.
Nemažai dėmesio skiriame ir reprezentacinei atributikai. Ieškome idėjų, vertiname pasiūlymus, atrenkame sprendimus, todėl ieškodami ir atrinkdami tokius sprendimus visuomet galvojame, kaip kuo geriau pristatyti Elektrėnus ir palikti malonų įspūdį mūsų svečiams bei partneriams.
Galbūt gyventojai ne visada mato visus mūsų darbus, tačiau kiekvienas dokumentas, kiekvienas atsakytas skambutis, išspręsta problema ar įgyvendinta idėja yra mūsų nuoširdaus darbo dalis.