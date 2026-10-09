Elektrėnų seniūnė ir seniūnaičiai – bendram saugesnio miesto tikslui

Elektrėnų seniūnė ir seniūnaičiai – bendram saugesnio miesto tikslui

Rugsėjo 18 dieną Elektrėnų seniūnė Toma Žilinskytė kartu su seniūnaičiais susitiko su Elektrėnų policijos komisariato viršininku Sauliumi Kazlausku ir kitais policijos pareigūnais.
Susitikimo metu daugiausia dėmesio skirta Elektrėnų seniū­nai­tijų gyventojams aktualiems klau­­simams. Seniūnaičiai pasidalijo pa­stebėjimais apie savo gyvenamosiose teritorijose kylančias problemas, ap­tarė viešosios tvarkos, gyventojų saugumo, jaunimo elgesio ir kitus bend­ruomenei rūpimus klausimus.
Kalbėta ne tik apie jau iškilusias problemas, bet ir apie tai, kaip jų būtų galima išvengti ateityje. Pa­reigūnai pristatė galimus sprendimus, prevencines priemones bei pabrėžė bendradarbiavimo su vietos bendruomenėmis svarbą.
Seniūnė Toma Žilinskytė akcentavo, kad seniūnaičiai yra svarbi grandis tarp gyventojų ir seniūnijos – jie geriausiai žino savo teritorijų kasdienybę, todėl jų pastebėjimai ir pasiūlymai yra labai reikšmingi sprendžiant vietos problemas.
Susitikime sutarta, kad glaudesnis seniūnijos, seniūnaičių ir policijos bendradarbiavimas padės greičiau pastebėti kylančias problemas, užkirsti kelią galimiems pažeidimams ir kurti saugesnę aplinką Elektrėnų gyventojams.
Tokie susitikimai – tai ne tik galimybė kalbėti apie problemas, bet ir bendras darbas ieškant sprendimų. Juk saugus ir tvarkingas miestas prasideda nuo žmonių, kuriems rū­pi jų gyvenamoji aplinka, ir nuo ins­titucijų, pasirengusių išgirsti bend­ruomenę bei veikti kartu.
Saugus miestas prasideda nuo bendrystės, dėmesio žmogui ir noro spręsti problemas kartu.
Siekdami dar geriau išgirsti bendruomenę ir jos poreikius, seniūnė su seniūnaičiais kviečia visus susitikti spalio 4 d. rudens kermošiuje „Gėrybių kraitė“.

Red. inf.

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