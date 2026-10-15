Elektrėnuose – pirmoji Lietuvoje energetikos klasė

Naujojoje energetikos klasėje: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys, progimnazijos direktorė Birutė Misiūnienė, meras Gediminas Ratkevičius, vicemerė Inga Kartenienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Odeta Kanapkienė, Energetikos ministerijos kanclerė Eglė Radišauskienė ir UAB „Ignitis gamyba“ vadovė Asta Sungailienė.
Dešinėje – pavaduotoja ūkio reikalams Asta Rainienė ir mokytoja Kristina Stankevičienė
Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijoje atidaryta pirmoji Lietuvoje energetikos klasė, kurioje moksleiviai energetiką ir inžineriją galės pažinti per praktines veiklas. Jai įrengti mokykla gavo 50 tūkst. eurų „Ignitis gamyba“ paramą vietos bendruomenių projektams. Iniciatyva siekiama ne tik sudominti vaikus energetika, bet ir prisidėti prie vieno svarbiausių sektoriaus iššūkių sprendimo – augančio inžinerinių kompetencijų poreikio.
Lietuvos energetikos sektoriui sparčiai transformuojantis, inžinerinių kompetencijų poreikis jau kurį laiką viršija darbo rinkos pasiūlą. Atsinaujinančios energetikos plėtra, elektros tinklų modernizavimas ir naujų technologijų diegimas didina elektrotechnikos, automatikos, energetikos bei kitų inžinerinių sričių specialistų poreikį.
„Lietuvos energetikos transformacija prasideda ir mokykloje – nuo vaikų smalsumo, gebėjimo kelti klausimus ir ieškoti sprendimų. Norime, kad ateityje Lietuva ir toliau kurtų pažangius energetikos sprendimus, o tam reikia suteikti vaikams galimybę kuo anksčiau atrasti savo gebėjimus. Ši klasė Elektrėnuose yra puikus pavyzdys, kaip mokykla ir verslas kartu gali tokią galimybę sukurti. Linkiu, kad ši iniciatyva įkvėptų ir kitus Lietuvos miestus“, – sako Energetikos ministerijos kanclerė Eglė Radišauskienė.
Šią tendenciją mato ir „Ignitis grupė“, nuolat ieškanti įvairių inžinerinių kompetencijų turinčių darbuotojų. Specialistų reikia ne tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet ir energetikai strategiškai svarbiose vietovėse, tarp jų Elektrėnuose ir Kruonyje.
Tačiau ateities energetikai svarbus ne tik naujų specialistų pritraukimas. Sektorius susiduria ir su kartų kaitos iššūkiu. Daliai ilgametę patirtį sukaupusių energetikos specialistų artėjant prie pensinio amžiaus, vis svarbiau užtikrinti, kad jų sukauptos žinios ir kompetencijos būtų perduotos naujai energetikų kartai.
„Kai kalbame apie Lietuvos energetikos ateitį, dažniausiai kalbame apie naujas elektrines, tinklus, technologijas ir investicijas. Tačiau visa tai kurs ir valdys žmonės. Todėl ne mažiau svarbus klausimas yra, kas energetikos sektoriuje dirbs po penkerių, dešimties ar penkiolikos metų. Jei norime turėti stiprią naują inžinierių kartą, energetika turime sudominti gerokai anksčiau, nei jaunas žmogus pradeda rinktis studijas. Norime, kad vaikai pamatytų, kiek skirtingų galimybių slypi energetikoje ir inžinerijoje, o pažintis su šiomis sritimis prasidėtų dar mokykloje“, – sako Asta Sungailienė, „Ignitis gamyba“ vadovė.
Ateities energetikui reikės ir vis platesnių kompetencijų. Greta tradicinių inžinerijos žinių vis didesnę reikšmę įgyja skaitmeniniai gebėjimai, darbas su duomenimis, automatizuotais procesais ir naujomis technologijomis. Todėl specialistų ugdymas tampa ilgalaikiu procesu, galinčiu prasidėti dar mokyklos suole.
Energetiką galės ne tik išmokti, bet ir išbandyti
Naujoji energetikos klasė suteiks galimybę moksleiviams energetiką pažinti ne tik iš vadovėlių, bet ir per praktines veiklas. Tikimasi, kad tokia aplinka padės vaikams geriau suprasti, kaip gaminama ir naudojama energija, kaip veikia šiuolaikinės energetikos technologijos ir kokios profesijos slypi už mums įprastų dalykų, pavyzdžiui, elektros jungiklio.
Biologijos mokytoja Kristina Stankevičienė sako, kad šios kartos vaikus sunku sudominti sausa teorija. Galimybė inžinerinius dalykus suprasti per praktiką didina vaikų susidomėjimą ir padeda greičiau perprasti tokius reiškinius kaip mechaninės jėgos poveikis judėjimui, elektros grandinės parametrų įtaka lemputės ryškumui ir kt. Energetikos klasėje vaikai patys konstruoja, daro klaidas ir ieško būdų joms ištaisyti.
Renginyje pastebėta, kad Elektrėnai – simboliška vieta energetikos klasei. Su energetika glaudžiai susijusiame mieste auganti jaunoji karta šią sritį gali pažinti ne tik teoriškai, bet ir per šalia esančią energetikos infrastruktūrą bei sektoriuje dirbančių žmonių patirtį.
„Norime, kad vaikui žodis „inžinierius“ neskambėtų kaip kažkas tolimo ir sudėtingo. Energetikos klasė gali tapti vieta, kurioje smalsumas virsta pirmuoju eksperimentu, eksperimentas – susidomėjimu, o ilgainiui galbūt ir profesijos pasirinkimu“, – sako Birutė Misiūnienė, Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos direktorė.
Nuo paramos bendruomenei iki ilgalaikės investicijos į regioną
Energetikos klasė įrengta už 50 tūkst. eurų „Ignitis gamyba“ paramą vietos bendruomenėms. 2025 metais bendrovė pirmą kartą pakvietė bendruomenes teikti paraiškas finansinei paramai projektams įgyvendinti. Iš viso keturiems vietos bendruomenių projektams buvo skirta 100 tūkst. eurų.
Be Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos energetikos klasės, Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ teritorijoje įrengta su atsinaujinančia energetika susijusi lauko žaidimų aikštelė. Dar dvi iniciatyvos skirtos bendruomenių infrastruktūrai gerinti: Kazokiškių bendruomenė tvarko ir apželdina žaliąją zoną, o Alesninkų asociacija „Gyventi bendrystėje“ kuria energiškai efektyvesnę bendruomenės namų šildymo sistemą.
2026 metais naujam bendruomenių paramos etapui „Ignitis gamyba“ skyrė 70 tūkst. eurų. Šiemet sulaukta aštuonių paraiškų, kurios šiuo metu vertinamos. Finansavimą gausiantys projektai paaiškės gruodžio mėnesį.
„Ignitis gamyba“ inf.