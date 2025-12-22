Iškovojo bronzos medalį

Aniceta Vilčinskaitė ir Dailiojo čiuožimo federacijos prezidentas Vytautas Jasutis

 

Gruodžio 13–14 dienomis dailiojo čiuožimo klubo „Elektrėnų snaigės“ auklėtinės Aniceta Vilčinskaitė ir Kotryna Kubiliūtė dalyvavo Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionate ir garbingai atstovavo Elektrėnų miestui. Advanced Novice grupėje tarp 15 stipriausių šalies sportininkių Aniceta Vilčinskaitė, lydima tre­ne­rių Gintarės Ašmenienės ir Rūtos Gasiūnaitės, pademonstravo išskirtinį meistriškumą ir atkaklumą. Ji vienintelė sportininkė iš Elektrėnų, atliekanti trigubus šuolius, pelnytai iškovojo bronzos medalį, tapusį gražiu sunkaus darbo, talento ir ryžto įvertinimu. Tai – reikšmingas pasiekimas ir įkvepiantis žingsnis tolimesnėje sportininkės karjeroje. 

Kotryna Kubiliūtė

Kotryna Kubiliūtė, pirmą sezoną startuojanti šioje amžiaus kategorijoje, pagerino savo asmeninį rezultatą ­laisvojoje programoje ir užėmė 14 vietą.

Dailiojo čiuožimo klubo „Elektrėnų snaigės“ informacija

