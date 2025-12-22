Gruodžio 13 d. Jonavoje vyko Lietuvos sportinių šokių federacijos finalinės reitingo varžybos „Jonava Open“. Poras bei solo atlikėjus vertino arbitrai iš Lenkijos, Latvijos bei Lietuvos. Elektrėnų „Reveranso“
klubo pora Rėjus Vytė ir Elija Lengvinaitė jaunių grupėje, atlikdami keturių šokių programą, užėmė ketvirtą vietą. Solistė Goda Ratkevičiūtė sėkmingai pasirodė pusfinalyje, o patekus į finalą iškovojo antrą vietą. Pirmosios vietos taurė sužibo solo pradedančiųjų kategorijoje dalyvavusios Danielės Narkevičiūtės rankose.
Reveranso inf.