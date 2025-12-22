Atviras Elektrėnų jaunimo centras2024–2025 ReLoAded: Įtraukiantys renginiaiir unikalios patirtys jaunimui

Elektrėnų kultūros centro Atviras jaunimo centras, vykdydamas projektą „Atviras Elektrėnų jaunimo centras 2024–2025 ReLoAded“, siekia suteikti jauniems žmonėms galimybę dalyvauti kūrybiškuose ir edukaciniuose renginiuose, kurie skatintų asmeninį tobulėjimą, bendruomeniškumą ir pagarbą.
Projektą finansuoja Jaunimo reikalų agentūra prie SADM, o administruoja Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM.
Vienas iš reikšmingų šio projekto renginių buvo „Šviečiam 2025“, kurį kartu organizavo Elektrėnų profesinio mokymo centras ir Elektrėnų jaunimo centras. Renginys buvo kupinas įvairių veiklų, leidžiančių dalyviams patirti unikalius iššūkius ir atrasti naujų talentų. Tema „Visi mes vienodi, bet tuo pačiu skirtingi“ skatino diskusiją apie įvairovę ir tarpusavio supratimą. Renginį praturtino Stand Up NAMAI organizuotas spektaklis, kuris buvo interaktyvus ir atviras visiems dalyviams. EPMC mokytoja Rasa Matijoškienė vedė meduolių dekoravimo edukaciją, Agnė Landžiūtė kvietė į garsų kelionę su vibruojančiais dubenėliais, o Žydrūnas Sadauskas padėjo dalyviams atrasti neatrastus savo bruožus per veidotyros užsiėmimus.
Renginio kulminacija buvo detektyvinė mafija, kurią vedė profesionalai, sukurdami žaidimą su netikėtais momentais ir intriguojančiomis paslaptimis. Taip pat vyko diskusija apie finansus su žinomais žmonėmis: Edvinu Šeškumi, Gabija Saverinaite ir Auguste Vedrickaite, kuris buvo moderuojamas Mariaus Ulozo. Viso renginio pabaiga buvo unikali: jauni žmonės susirinko į siaubo tematikos diskoteką, kuri vyko Elektrėnų jaunimo centre, transformuotame į šiurpinančią aplinką tema „Laidotuvės“. Tai sukūrė tikrą helovyno nuotaiką ir paliko neišdildomą įspūdį dalyviams.
„Atviras Elektrėnų jaunimo centras 2024–2025 ReLoAded“ projektas toliau sieks skatinti kūrybiškumą, bendradarbiavimą ir jaunimo įtraukimą į įvairias veiklas, suteikiant galimybę jauniems žmonėms augti ir atrasti naujas perspektyvas.
Elektrėnų jaunimo centro inf.