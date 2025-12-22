Atviras Elektrėnų jaunimo centras2024–2025 ReLoAded: Įtraukiantys renginiaiir unikalios patirtys jaunimui

Elektrėnų kultūros centro­ Atviras jaunimo centras, vykdy­da­mas projektą „Atviras Elektrėnų jau­nimo centras 2024–2025 ReLoAded“, siekia suteikti jauniems žmonėms galimybę da­ly­vauti kūrybiškuose ir edukaciniuo­se ­renginiuose, kurie skatintų as­me­ninį tobulėjimą, bendruomeniškumą ir pagarbą.
Projektą finansuoja Jaunimo reikalų agentūra prie SADM, o adminis­truoja Socialinių paslaugų prie­žiūros departamentas prie SADM.

Vienas iš reikšmingų šio projek­­to renginių buvo „Šviečiam 2025“, kurį kartu organizavo Elektrėnų profesinio mokymo centras ir Elek­trėnų jaunimo centras. Renginys buvo ­kupinas įvairių veiklų, leidžiančių dalyviams patirti unikalius iššūkius ir atrasti naujų talentų. Tema „Visi mes vienodi, bet tuo pačiu skirtingi“ skatino diskusiją apie įvairovę ir ­tarpusavio supratimą. Renginį praturtino Stand Up NAMAI organizuotas spektaklis, kuris buvo interaktyvus ir atviras visiems dalyviams. EPMC mokytoja Rasa Matijoškienė vedė meduolių dekoravimo edukaciją, Agnė Landžiūtė kvietė į garsų kelionę su vibruojančiais dubenėliais, o Žydrūnas Sadauskas padėjo dalyviams atrasti ­neatrastus savo bruo­žus per veido­tyros užsiėmimus.
Renginio kulminacija buvo de­tektyvinė mafija, kurią vedė profe­sionalai, sukurdami žaidimą su ne­­tikėtais momentais ir intriguo­jančiomis paslaptimis. Taip pat vyko diskusija apie finansus su žinomais žmonėmis: Edvinu Šeškumi, Gabija Saverinaite ir Auguste Vedrickaite, kuris buvo moderuojamas Mariaus Ulozo. Viso renginio pabaiga buvo unikali: jauni žmonės susirinko į siaubo tematikos diskoteką, kuri vyko Elektrėnų jaunimo centre, transformuotame į šiurpinančią aplinką tema „Laidotuvės“. Tai sukūrė tikrą helovyno nuo­taiką ir paliko neišdildomą įspūdį ­dalyviams.
„Atviras Elektrėnų jaunimo centras 2024–2025 ReLoAded“ projektas toliau sieks skatinti kūrybiš­ku­mą, bendradarbiavimą ir jaunimo įtraukimą į įvairias veik­las, suteikiant galimybę jauniems žmonėms augti ir atrasti naujas perspektyvas.

Elektrėnų jaunimo centro inf.

