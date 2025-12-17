Į Gineso rekordų knygą įtrauktas eksponatas šalia kalėdinės eglės Vilniuje

Esu girdėjęs apie Pinigų muziejų, esantį Lietuvos banko rūmuose, Totorių gatvėje, Vilniuje, tačiau apsilankyti neteko. Ir nesitikėjau, kad taip įdomiai praleisiu laiką. Atvykome valanda anksčiau, tačiau įstaigos vyresnysis specialistas Dainius Makauskas pasisiūlė ekskursiją pravesti jau iškart. Apie dvi dešimtys žmonių iš Elektrėnų neįgaliųjų draugijos ir Elektrėnų diabeto klubo susidomėję klausėsi pasakojimo apie pinigų atsiradimo priešistoriją iki šių dienų. Ją puikiai atspindėjo demonstruojami eksponatai. Per du aukštus šiuolaikiškai įrengtas muziejus atnaujintas, gidas Dainius priminė ir Lietuvos istoriją, susiejęs su pinigų kitimais, pateikė ir kuriozinių faktų. Taigi buvo ir smalsu, ir linksma. Įstrigo atmintin vienas faktas, kad 2020 m. liepos 23 d. Lietuvos bankas tapo pirmuoju centriniu banku pasaulyje, išleidusiu skaitmeninę kolekcinę monetą, taikant blokų grandinės technologiją. O kaip sujudo dalyviai, kai buvo pasiūlyta kiekvienam nusikaldinti monetą!
Grįžęs dar pasidomėjau unikaliausiu eksponatu. Šaltiniai teiga, kad „2014 m. lapkričio 29 d. Lietuvos banko Pinigų muziejuje įvyko neeilinis įvykis, kai vilniečiai V. Jakštas ir D. Jokubauskis pastatė didžiausią pasaulyje monetų piramidę, įrašytą į Gineso rekordų knygą. Ši įspūdinga konstrukcija susidėjo iš 1 000 935 vieno cento lietuviškų monetų ir tapo unikaliu kūrybiškumo, kruopštumo bei inžinerinių įgūdžių pavyzdžiu. Rekordo siekimo procesas užtruko kelis mėnesius ir reikalavo ne tik didelio pasiryžimo, bet ir tikslumo. Šis rekordas atkreipė pasaulio dėmesį į Lietuvą kaip į kūrybingų, originalių ir atkaklių žmonių šalį, gebančią sujungti meninius ir techninius talentus. Piramidė pastatyta iš lietuviškų vieno cento monetų, švenčiant Lietuvos lito, prieš prisijungiant prie euro valiutos, sukaktį“.
Šventinis miestas atvėrė kavinių duris. Turėjome laisvą valandą iki išvykstant. Įspūdžiai prie kavos puodelio priminė geras akimirkas apie vieną iš Lietuvos muziejų, kurį aplankyti galima nemokamai, o tai ypač aktualu senjorams ir jų organizacijoms. O lauktuvių parvežėme Vytauto Laurinavičiaus aprašą „Vytis: nuo lietuvško denaro iki euro“. Šias brošiūras galite pasiskaityti Elektrėnų neįgaliųjų bendrijos ir diabeto klubo kabinetuose. Nuoširdi padėka END pirmininkui Zigmantui Jančauskiui ir jo pagalbininkams už prasmingos ekskursijos organizavimą.
EDK narys Vidmantas Kmieliauskas