„Jaunimo klubas Įveik – veik – eik“: Elektrėnų profesinio mokymo centro jaunuoliai stiprina emocinį atsparumą ir psichikos sveikatą

Elektrėnų profesinio mokymo centras šiais metais įgyvendino reikšmingą psichikos sveikatos stiprinimo iniciatyvą – projektą „Jaunimo klubas Įveik – veik – eik V“, skirtą I–IV gimnazinių klasių mokiniams. Programa finansuojama Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, jai skirta 1700 Eur. Jaunuoliams sudarytos galimybės stiprinti emocinį atsparumą, ugdyti socialines ir emocines kompetencijas bei sąmoningai rūpintis savo psichologine gerove.
Aktuali sritis – jaunų žmonių emocinė savijauta. Pastaraisiais metais visoje Lietuvoje augantis nerimas dėl vaikų ir paauglių psichikos sveikatos skatina švietimo įstaigas imtis aktyvių prevencinių priemonių. Tyrimai rodo, kad jaunuoliai vis dažniau susiduria su emociniais sunkumais, stresu, nerimu, o perteklinis laikas prie ekranų dar labiau didina psichologinį diskomfortą. Trečdalis paauglių patiria depresijos ar emocinės savijautos sutrikimų simptomus, o didelė dalis mokinių susiduria su probleminio interneto naudojimo rizika. Elektrėnų profesinio mokymo centras, reaguodamas į šias tendencijas, nuosekliai stiprina psichikos sveikatos ugdymą ir kuria saugią, įtraukią bendruomenę, kurioje kiekvienas mokinys gali gauti pagalbą ir būti išgirstas.
Įgyvendintos veiklos, skirtos stiprinti jaunimo gerovę. Projekto metu mokiniams pasiūlyta įvairių edukacijų, praktinių veiklų ir patyriminių užsiėmimų, tokių kaip lektoriaus, psichologo Evaldo Karmazos pamoka „Atsparumo treniruotė“ suteikė mokiniams žinių ir įrankių, kaip valdyti stresą, stiprinti psichologinį atsparumą ir lengviau prisitaikyti prie gyvenimo pokyčių. Pamoka apie skaitmeninę priklausomybę padėjo jaunuoliams atpažinti savo technologijų naudojimo įpročius ir mokė sveikesnių skaitmeninės higienos principų. Savižudybių prevencijos paskaita, kurią vedė Elektrėnų visuomenės sveikatos biuro specialistė, didino jaunuolių sąmoningumą, drąsino kalbėtis apie pagalbą ir atpažinti grėsmės ženklus. Praktiniai emocijų raiškos užsiėmimai „Tapyba ant vandens EBRU“ suteikė galimybę kūrybiškai išreikšti emocijas ir patirti terapinį atsipalaidavimą. Reguliarios grupinės veiklos pertraukų metu stiprino bendravimo kultūrą, savivertę ir bendruomeniškumą. Terapinė patyriminė išvyka „Baltijos terapija“ į pajūrį padėjo mokiniams patirti gamtos ir jos gyventojų poveikį emocinei savijautai, sustiprino ryšius tarp bendraamžių ir skatino sąmoningą buvimą su savimi.
Poveikis jaunimui – realūs pokyčiai kasdienybėje. Projekto rezultatai rodo, kad mokinių įsitraukimas buvo didelis, o atgalinis ryšys – itin pozityvus. Jaunuoliai ne tik gavo žinių, bet ir praktiškai išbandė atsipalaidavimo technikas, emocijų valdymo būdus, bendravimo įgūdžius. Pastebima stiprėjanti tarpusavio parama, atviresnis kalbėjimas apie emocinę savijautą bei augantis bendruomeniškumo jausmas.
Mokyklos psichologė ir specialistai atkreipia dėmesį, jog tokios iniciatyvos yra ypač svarbios ankstyvai prevencijai – padeda laiku atpažinti sunkumus, sumažina nerimo ir streso apraiškas, skatina pagalbos ieškojimo kultūrą.
Tęstinumas – ilgalaikis įsipareigojimas jaunimo gerovei. „Jaunimo klubo įveik – veik – eik“ veiklos nesibaigia įgyvendinus projektą. Mokykla ir toliau planuoja organizuoti žygius gamtoje, paskaitas, praktinius užsiėmimus, bendradarbiauti su partneriais ir sveikatos specialistais. Bendruomenės siekis – kurti erdvę, kurioje kiekvienas jaunas žmogus jaučiasi saugus, palaikomas ir turintis galimybių augti.
Projekto vadovė, psichologė
Sandra Judickienė