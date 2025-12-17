Kalėdų eglės sužibo Čiurlionio kūrybos ir Kristaus gimimo simboliais

Šiemet eglę papuošė Elektrėnų komunalinis ūkis. Tomo Maleckio nuotr.
Virginija Jacinavičiūtė
Savaitgalį Elektrėnuose ir Vievyje sužibo vieni svarbiausių žiemos švenčių akcentų – Kalėdų eglės, kurios simbolizuoja amžinąjį gyvenimą, viltį ir šviesą. Miestų aikštės ir gatvės nušvito gausybe lempučių ir dekoracijų, kurios tamsiausiam metų laikui suteikia šventinės atmosferos, jaukumo ir šviesos. Šeštadienį savivaldybės herbo spalvomis suspindo Elektrėnų aikštė, o sekmadienį spindinčių šakų motyvai sužėro Vievyje. Abiejuose renginiuose dalyvių buvo gausu, muzikinės programos palydėtos įspūdingais fejerverkais.
Gimtadienių įkvėpta eglė
Kiekvienais metais Kalėdų eglės kaip kokios popžvaigždės aptarinėjamos visuose portaluose, socialinių tinklų komentaruose, vyksta gražiausios eglės rinkimai. „Elektrėnų kronika“ pasidomėjo, ką gi simbolizuoja Elektrėnų ir Vievio eglės.
Elektrėnų vicemerė Inga Kartenienė paaiškino, kad šių metų Elektrėnų Kalėdų eglės puošyba sujungia dvi temas: 65-ąjį Elektrėnų gimtadienį ir M. K. Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines. „Tai Elektrėnams gimtadienio žinutė iš kosmoso pagal M. K. Čiurlionį. Elektrėnų Kalėdų eglė – tai ne tik šventinis miesto simbolis, bet ir kosminė dovana 65-ąjį gimtadienį švenčiančiam miestui. Įkvėpta M. K. Čiurlionio kūrybos, ji jungia muziką, šviesą ir visatos grožį, kviesdama kiekvieną pakelti akis į dangų – ten, kur gimsta šviesa ir įkvėpimas. Eglės šviesos pulsuoja tarsi miesto širdies ritmas, primindamos apie Elektrėnų pradžią – iš energijos, kūrybos ir žmonių vienybės. Kiekvienas šviesos spindulys tampa žvaigžde, siunčiančia gimtadienio žinutę miestui, viršūnę puošiantis angelas saugo miestą ir gyventojus, o visa eglė – tai čiurlioniška visatos simfonija, kurioje darniai suskamba žmogus, gamta ir kosmosas“, – informavo I. Kartenienė.
Eglės įžiebimo šventės programa taip pat siejosi su M. K. Čiurlionio tematika. Kaip pasakojo kultūrinių renginių organizatorė Kristina Vainiutė, minioje pasirodę karaliai atvaizdavo Čiurlionio paveikslą „Karalių pasaka“. Programoje skambėjo dviejų Čiurlionio kūrinių fragmentai: „Sonata“ ir grupės „Happyendless“ remiksas „Čiurlionio jūra“, kuriam skambant buvo įžiebta eglutė. Renginių organizatorė taip pat pasakojo, kad atliekant viešuosius eglutės pirkimus, buvo kviečiama eglę sukurti pagal du paveikslus, vienas jų – Čiurlionio „Sonata Nr. 6“. Muzikinėje programoje norėta atspindėti praeities ir ateities kūrėjų ryšį. „Žinutė buvo apie tai, kad laikas – reliatyvi sąvoka, todėl žiūrint programą atrodė, kad tai siurrealistinė pasaka: tarp to, kas buvo praeityje, ir futuristinio ugnies teatro „Future now“ pasirodymo“, – sakė K. Vainiutė. Šventinėje programoje dalyvavo šokių grupė „Step by step“, šokėja Ema Komičiūtė, sniegą minioje barstė performeris-kojūkininkas Gediminas Jurgelevičius, kalėdinį rokenrolą atliko „Rolling Box Band“.
Elektrėnuose šventės dalyvius pasveikino meras Gediminas Ratkevičius, kuris linkėjo, kad eglutė šilumą įžiebtų visų širdyse, kad namus užplūstų jaukumas, kad šventės būtų džiugios.
Susirinkusius pasveikino ir Kalėdų Senelis, kuris kvietė rašyti ilgus laiškus. Kuo ilgesni laiškai, tuo daugiau sniego, sakė vaikams Senelis, o šventės pabaigoje vietoj ilgų laiškų nutįso ilga eilė, norinčių nusifotografuoti su Kalėdų Seneliu po žvaigždėta dekoracija.
Geras žodis šildo stipriau nei ugnis
Kitą vakarą šventinis šurmulys persikėlė į Vievio miesto aikštę, kurioje skambant dainoms ir sveikinimams buvo įžiebta jauki Kalėdų eglė.
Vievio seniūnė Kristina Vitartė sakė, kad 2026 metų miesto kalėdinė puošyba – švenčių džiaugsmo dovana. „Didžioji eglė papuošta spindinčiais šakų vainikais, simbolizuojančiais atsinaujinimą ir nešančiais žinią apie Jėzaus gimimą. Šakų motyvas panaudotas ir viso miesto papuošimuose – švytinčiu mirgančiu rūbu apgaubti medžiai ir stulpai. Mažosios eglutės aikštėse – bendruomeniškumo ir visų seniūnijos kampelių vienybės simbolis, gyva auganti eglaitė – dovana ateities kartoms, primenanti tradicijų tęstinumą“, – paaiškino seniūnė.
Renginio pradžioje į sceną žengė vedėjas Robertas Šarknickas, kuris kartu su savimi iš minios atsivedė mergaitę Rusnę. Jiedu drauge pakvietė į sceną pasirodyti Lietuvos Vyriausiąjį Kalėdų senelį Kalėdą su palyda – viščiukais ir jautukais, arklio draugais, simboliškai primindami, kad artėjantys naujieji 2026-ieji metai bus Arklio metai.
Linkėjimus nuo scenos siuntė meras ir K. Vitartė, kuri linkėjo šiuo stebuklingu laiku pabūti vaikais ir tikėti stebuklais. „Tegul sveikata, laimė ir džiaugsmas lydi Jus kiekviename žingsnyje. Lai visada būna ką apkabinti, kam padėkoti ir kam ištarti gerą žodį. Geras žodis šildo stipriau nei ugnis. Nepaskęskime blizgučiuose – puoškime Kalėdų eglę širdyse ir dalinkime šilumą aplinkiniams“, – sveikino susirinkusius seniūnė.
Po iškilmingos dalies susirinkusiuosius džiugino žavios atlikėjos Anželos koncertas. Kol scenoje skambėjo jos dainos, šventės dalyviai noriai fotografavosi su Kalėdų Seneliu ir jo palyda prie jau įžiebtos eglutės – aikštė buvo pilna šypsenų, vaikų juoko ir jaukių akimirkų.
Tiek Elektrėnuose, tiek Vievyje vyko prekybos mugė, šventinį vakarą dangų nušvietė įspūdingi fejerverkai, o Vievyje tradiciškai aikštė paskendo ir lazerių šou šviesoje.
Eglės įžiebimo renginius organizuojantys žmonės kasmet stengiasi sukurti jaukią ir prasmingą šventę, tačiau, kaip įprasta, socialiniuose tinkluose vis atsiranda kritiškų ar net piktų komentarų. Norėtųsi priminti, kad tikrosios Kalėdos prasideda tada, kai mokame džiaugtis net mažais dalykais ir vertinti kitų pastangas. Šis laikotarpis – puiki proga bent trumpam susilaikyti nuo neigiamų minčių ir komentarų. Kalėdų eglė turėtų širdyje įžiebti gerumą, o ne pyktį.
Kasmet po eglės įžiebimo gyventojams kyla ir praktinis klausimas – kiek kainuoja kalėdinė miesto puošyba. Šiemet Elektrėnų eglės ir aikštės papuošimas kainavo 35 695 Eur, o Vievio centrinės aikštės su egle ir gatvių dekoravimas – 36 254,02 Eur.
Šiemet į Kalėdų eglių puošimą įsitraukė dar dvi Elektrėnų įstaigos, papuošusios savo kiemuose augančias natūralias egles. Vieną jų puošė Elektrėnų komunalinio ūkio kolektyvas. Direktorė Greta Sinkevičienė pasakojo, kad EKŪ pastatas yra miesto pakraštyje, todėl tamsiuoju metų laiku aplinka atrodo itin niūri. Mintis pasipuošti Kalėdų laikotarpiu kilo jau seniai, tačiau tik šiemet atsirado visos galimybės ją įgyvendinti. Eglė suspindo daugybe spalvotų lempučių, o jos viršūnę papuošė žvaigždė. Pasak direktorės, ši eglė ypatinga – ji prie pastato auga jau 25 metus, tiek pat, kiek gyvuoja Elektrėnų savivaldybė ir EKŪ.
Dar vieną natūralią eglutę šiemet papuošė VšĮ „Ledo arena“. Pravažiuojant pagrindine Draugystės gatve, ji sveikina gyventojus ir pravažiuojančius šviečiančiomis girliandomis. Viešosios įstaigos vadovai džiaugiasi, kad eglutė suteiks džiaugsmo tiek arenos lankytojams, tiek visiems gyventojams. Šventiškai savo kiemą papuošė ir Elektrėnų profesinio mokymo centras. Tradiciškai eglę papuošė ir „Versmės“ gimnazija, bet šiemet kompoziciją papildė originaliomis dekoracijomis.