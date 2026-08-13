Elektrėnų sportininkai iškovojo 8 medalius

Elektrėnų sportininkai iškovojo 8 medalius

Trakuose finišavo tris dienas trukęs Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas, kuriame sėkmingai pasirodė Elektrėnų savivaldybės sporto centro auklėtiniai. Elektrėniškiai iškovojo net 8 medalius – 2 aukso, 4 sidabro ir 2 bronzos.
Vienais ryškiausių čempionato dalyvių tapo Vakaris Žilionis ir Lukas Kybartas. Dviviečių kanojų (C-2) 1000 metrų distancijoje sportininkai pademonstravo puikų komandinį darbą ir ištvermę bei iškovojo ­sidabro medalius.
Sėkmingai čempionate pasirodė ir Adas Stefanovič. Vienviečių kanojų (C-1) 500 metrų rungtyje sportininkas iškovojo bronzos medalį.
Tikru čempionato akcentu tapo 500 metrų keturviečių kanojų (C-4) rungtis. Jungtinė įgula, kurią sudarė Elektrėnų sportininkai Adas Stefanovič ir Lukas Kybartas bei broliai Dovydas ir Danielius Gauriai iš Panevėžio, pademonstravo puikų greitį ir iškovojo aukso medalius. Ta pati komanda sėkmingai pasirodė ir 200 metrų distancijoje, kur pasipuošė sidabro medaliais.
Ištvermės pareikalavusioje 5000 metrų distancijoje puikiai pasirodė Vakarė Mekaitė. Vienviečių kanojų (C-1) rungtyje sportininkė pademonstravo tvirtą charakterį ir iškovojo bronzos medalį.
Elektrėnų sporto centro auklėtinių pasirodymas čempionate – puikus jų atkaklaus darbo, atsakingo pasirengimo ir komandinės dva­sios įvertinimas. Iš Trakų parsivežti aštuoni medaliai ne tik džiugina sportininkus ir trenerius, bet ir garsina Elektrėnų vardą Lietuvos irklavimo sporto bendruomenėje.

Red. inf.

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