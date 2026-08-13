Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ ansamblis „Dubija“ lankėsi Strėvininkų globos namuose

Liepos 31 d. Elektrėnų bendrija „Bočiai“ (pirmininkė Birutė Kizienė), vykdydama kultūros rėmimo projektą, kurį remia savivaldybės administracija iš Kultūros rėmimo fondo, su ansambliu „Dubija“ (vad. Nijolė Ramanauskienė) dalyvavo Strėvininkų socialinės globos namų renginyje.
Ansamblis dainavo 8 dainas. Daugumos žodžiai – poetės Elenos Teliašauskienės, muzika – Nijolės Ramanauskienės. Be to, Stasė Šarakojytė padeklamavo eilėraštį apie draugystę.
Salė buvo pilna žmonių. Buvome šiltai sutikti. Džiaugiamės, kad savo koncertu nors trumpam galėjome suteikti gražių akimirkų.
Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ pirmininkė Birutė Kizienė